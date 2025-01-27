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"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву

"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву - 27.01.2025 Украина.ру

"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву

Венгрия использует свои возможности в ЕС для давления на руководство Украины, блокирующее поставки российского газа в Европу. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

2025-01-27T18:24

2025-01-27T18:24

2025-01-27T18:24

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российский газ

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Глава венгерской дипломатии после заседания глав МИД стран ЕС заявил журналистам, что Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Евросоюз. При этом, отметило РИА "Новости", Сийярто указал на возможности Будапешта принудить Киев считаться с интересами Венгрии.Глава венгерской дипломатии сообщил, что Будапешт не воспользовался своим правом вето при обсуждении 27 января вопроса о продлении антироссийских санкций Евросоюзом. Сийярто объяснил это полученными от Еврокомиссии гарантиями обеспечения энергобезопасности.Подробности в публикации Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России

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новости, венгрия, украина, киев, петер сийярто, ес, еврокомиссия, антироссийские санкции, российский газ, энергетика, энергетический кризис, энергоресурсы, энергоносители