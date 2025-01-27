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"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву - 27.01.2025 Украина.ру
"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
Венгрия использует свои возможности в ЕС для давления на руководство Украины, блокирующее поставки российского газа в Европу. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
2025-01-27T18:24
2025-01-27T18:24
2025-01-27T18:24
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венгрия
украина
киев
петер сийярто
ес
еврокомиссия
антироссийские санкции
российский газ
энергетика
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Глава венгерской дипломатии после заседания глав МИД стран ЕС заявил журналистам, что Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Евросоюз. При этом, отметило РИА "Новости", Сийярто указал на возможности Будапешта принудить Киев считаться с интересами Венгрии.Глава венгерской дипломатии сообщил, что Будапешт не воспользовался своим правом вето при обсуждении 27 января вопроса о продлении антироссийских санкций Евросоюзом. Сийярто объяснил это полученными от Еврокомиссии гарантиями обеспечения энергобезопасности.Подробности в публикации Венгрия поддержала продление санкций ЕС против России
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новости, венгрия, украина, киев, петер сийярто, ес, еврокомиссия, антироссийские санкции, российский газ, энергетика, энергетический кризис, энергоресурсы, энергоносители
Новости, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, ЕС, Еврокомиссия, антироссийские санкции, российский газ, энергетика, энергетический кризис, энергоресурсы, энергоносители
"Мы венгры, а не идиоты": Сийярто пригрозил блокирующему транзит газа Киеву
Венгрия использует свои возможности в ЕС для давления на руководство Украины, блокирующее поставки российского газа в Европу. Об этом 27 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерской дипломатии после заседания глав МИД стран ЕС заявил журналистам, что Еврокомиссия ведет переговоры с Украиной о возобновлении транзита российского газа в Евросоюз. При этом, отметило РИА "Новости", Сийярто указал на возможности Будапешта принудить Киев считаться с интересами Венгрии.
"Мы венгры, а не идиоты, и нельзя нас считать идиотами — или можно, но не стоит. Если мы увидим, что по перезапуску транзита газа начнут тянуть время, то у нас будет полно возможностей в ходе ряда последующих голосований и по евроинтеграции Украины, и по санкциям против физических лиц, и по финансовой поддержке Украины, чтобы нашим голосованием оказать необходимое давление", — сказал Сийярто.
Глава венгерской дипломатии сообщил, что Будапешт не воспользовался своим правом вето при обсуждении 27 января вопроса о продлении антироссийских санкций Евросоюзом. Сийярто объяснил это полученными от Еврокомиссии
гарантиями обеспечения энергобезопасности.