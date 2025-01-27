https://ukraina.ru/20250127/1060589548.html

Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции

Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции - 27.01.2025 Украина.ру

Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник снова попытаются прийти к соглашению о продлении на полгода экономических санкций против России, следует из повестки

2025-01-27T11:18

2025-01-27T11:18

2025-01-27T11:18

новости

владимир зеленский

россия

украина

венгрия

мид

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp

"Перенесено с заседания в пятницу: Решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Согласование", - указывается в документе.Встреча проходит параллельно с заседанием глав МИД стран Европейского союза, на котором эти санкции официально должны быть продлены.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против РФ.Ограничительные меры действуют до 31 января 2025 года. Они должны быть продлены до 31 июля.Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях на сайте Украина.ру.

россия

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, россия, украина, венгрия, мид, ес