Постпреды ЕС снова попытаются продлить антироссийские санкции
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник снова попытаются прийти к соглашению о продлении на полгода экономических санкций против России, следует из повестки
"Перенесено с заседания в пятницу: Решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Согласование", - указывается в документе.
Встреча проходит параллельно с заседанием глав МИД стран Европейского союза, на котором эти санкции официально должны быть продлены.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рассчитывает на заседании глав МИД достичь согласия стран по продлению экономических санкций против РФ.
Ограничительные меры действуют до 31 января 2025 года. Они должны быть продлены до 31 июля.
Ранее продление санкций угрожала заблокировать Венгрия из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.
Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Зеленский подписал указы о новых антироссийских санкциях на сайте Украина.ру.