СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России - 27.01.2025 Украина.ру
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СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России
СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России
Уголовное дело масштабного расхищения средств гособоронзаказа с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
2025-01-27T15:38
2025-01-27T15:38
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"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой и еще восьми участников преступного сообщества", - сказано в официальном сообщении.В зависимости от роли каждый фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, организации преступного сообщества или участие в нем.По сведениям следствия, с 2013 по 2022 год между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК" (переименованного в ООО "СД Атриум"), возглавляемым одной из обвиняемых, были заключены договоры. Они предусматривали выполнение строительных работ по реконструкции многоквартирного дома в одной из военных частей Иркутска и строительство объектов военного городка в г. Ульяновске.По договорам генеральным подрядчиком обществу были перечислены денежные средства в качестве аванса. Соучастники заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юридическими лицами и перечислили денежные средства, которые присвоили себе и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров, заключенных с генподрядчиком контракта государственного оборонного заказа.Там также сообщили, что по делу установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз, наложен арест на имущество фигурантов свыше 1,5 млрд рублей.Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела замначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
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новости, россия, севастополь, москва, ск рф, уголовное дело, криминал, хищение, оборонный бюджет, минобороны рф, строительство, ульяновская область
Новости, Россия, Севастополь, Москва, СК РФ, уголовное дело, криминал, хищение, оборонный бюджет, Минобороны РФ, Строительство, Ульяновская область

СК РФ направил в суд дело расхитителей гособоронзаказа в 20 регионах России

15:38 27.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Уголовное дело масштабного расхищения средств гособоронзаказа с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом 27 января сообщил СК РФ.
"Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации Татьяны Алябьевой и еще восьми участников преступного сообщества", - сказано в официальном сообщении.
В зависимости от роли каждый фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия, организации преступного сообщества или участие в нем.
"Следствием установлено, что не ранее 2013 года организатор и участники, имея умысел на получение нелегального дохода, создали преступное сообщество для совершения тяжких преступлений, связанных с заключением выгодных договоров и возможностью получения по ним авансовых денежных средств, причиняя существенный вред охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа", - рассказали в СК РФ.
По сведениям следствия, с 2013 по 2022 год между АО "Главное управление обустройства войск" и ООО "ВСК" (переименованного в ООО "СД Атриум"), возглавляемым одной из обвиняемых, были заключены договоры. Они предусматривали выполнение строительных работ по реконструкции многоквартирного дома в одной из военных частей Иркутска и строительство объектов военного городка в г. Ульяновске.
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
16 января, 12:49
Экс-директор "Десятого подшипникового завода" обвиняется в мошенничестве при гособоронзаказеБывший директор по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николай Борисов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает СК РФ.
По договорам генеральным подрядчиком обществу были перечислены денежные средства в качестве аванса. Соучастники заключили фиктивные договоры субподряда с подконтрольными юридическими лицами и перечислили денежные средства, которые присвоили себе и израсходовали на цели, не связанные с исполнением договоров, заключенных с генподрядчиком контракта государственного оборонного заказа.
"Деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории 20 субъектов Российской Федерации, в том числе на территории Севастополя, Московской и Смоленской областей", - отметили в СК РФ.
Там также сообщили, что по делу установлены и допрошены более 100 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз, наложен арест на имущество фигурантов свыше 1,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела замначальника Генштаба ВС РФ генерала Шамарина
 
НовостиРоссияСевастопольМоскваСК РФуголовное делокриминалхищениеоборонный бюджетМинобороны РФСтроительствоУльяновская область
 
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