Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт - 22.01.2025 Украина.ру
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Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт
Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт - 22.01.2025 Украина.ру
Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт
Евросоюз нарастил закупки российского СПГ из России. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
2025-01-22T11:42
2025-01-22T11:42
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давос
белоруссия
ес
еврокомиссия
северный поток
спг
антироссийские санкции
российский газ
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По мнению еврокомиссара, антироссийские санкции Евросоюза действуют и их необходимо расширять. При этом, признал чиновник, ЕС нарастил закупки российского сжиженного газа и сократил импорт более дешёвого трубопроводного.По словам еврокомиссара, в ЕС не смогли достичь единого мнения по новым ограничительным мерам в отношении российского газа, поставляемого по наземным трубопроводам.Ранее в Евросоюзе прекратили закупать российский газ по наземным трубопроводам транзитом через Белоруссию и Украину. Поставки по подводным трубопроводам в Балтийском море ("Северный поток" и "Северный поток 2") были приращены после терактов, которые в ЕС не расследованы.С января 2025 года Киев заблокировал поставки российского газа в ЕС по наземному трубопроводу транзитом через украинскую территорию. Россия экспортирует свой газ по подводному трубопроводу "Турецкий поток", часть объёмов достаётся странам ЕС. Также осуществляются поставки российского СПГ в ЕС морским транспортом.
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новости, россия, давос, белоруссия, ес, еврокомиссия, северный поток, спг, антироссийские санкции, российский газ, энергетика
Новости, Россия, Давос, Белоруссия, ЕС, Еврокомиссия, Северный поток, СПГ, антироссийские санкции, российский газ, энергетика

Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт

11:42 22.01.2025
 
© скриншот, sskzvezda.ruЛедокольный танкер-газовоз СПГ Arc7
Ледокольный танкер-газовоз СПГ Arc7
© скриншот, sskzvezda.ru
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Евросоюз нарастил закупки российского СПГ из России. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По мнению еврокомиссара, антироссийские санкции Евросоюза действуют и их необходимо расширять. При этом, признал чиновник, ЕС нарастил закупки российского сжиженного газа и сократил импорт более дешёвого трубопроводного.
"По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против. Но мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на Северных потоках. В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет", - сообщил Домбровскис.
По словам еврокомиссара, в ЕС не смогли достичь единого мнения по новым ограничительным мерам в отношении российского газа, поставляемого по наземным трубопроводам.
Дорин Речан, Майя Санду, Вадим Красносельский
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Ранее в Евросоюзе прекратили закупать российский газ по наземным трубопроводам транзитом через Белоруссию и Украину. Поставки по подводным трубопроводам в Балтийском море ("Северный поток" и "Северный поток 2") были приращены после терактов, которые в ЕС не расследованы.
С января 2025 года Киев заблокировал поставки российского газа в ЕС по наземному трубопроводу транзитом через украинскую территорию. Россия экспортирует свой газ по подводному трубопроводу "Турецкий поток", часть объёмов достаётся странам ЕС. Также осуществляются поставки российского СПГ в ЕС морским транспортом.
 
НовостиРоссияДавосБелоруссияЕСЕврокомиссияСеверный потокСПГантироссийские санкциироссийский газэнергетика
 
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