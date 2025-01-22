https://ukraina.ru/20250122/1060456890.html

Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт

Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт - 22.01.2025 Украина.ру

Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт

Евросоюз нарастил закупки российского СПГ из России. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

2025-01-22T11:42

2025-01-22T11:42

2025-01-22T11:42

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российский газ

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По мнению еврокомиссара, антироссийские санкции Евросоюза действуют и их необходимо расширять. При этом, признал чиновник, ЕС нарастил закупки российского сжиженного газа и сократил импорт более дешёвого трубопроводного.По словам еврокомиссара, в ЕС не смогли достичь единого мнения по новым ограничительным мерам в отношении российского газа, поставляемого по наземным трубопроводам.Ранее в Евросоюзе прекратили закупать российский газ по наземным трубопроводам транзитом через Белоруссию и Украину. Поставки по подводным трубопроводам в Балтийском море ("Северный поток" и "Северный поток 2") были приращены после терактов, которые в ЕС не расследованы.С января 2025 года Киев заблокировал поставки российского газа в ЕС по наземному трубопроводу транзитом через украинскую территорию. Россия экспортирует свой газ по подводному трубопроводу "Турецкий поток", часть объёмов достаётся странам ЕС. Также осуществляются поставки российского СПГ в ЕС морским транспортом.

https://ukraina.ru/20250117/1060345160.html

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новости, россия, давос, белоруссия, ес, еврокомиссия, северный поток, спг, антироссийские санкции, российский газ, энергетика