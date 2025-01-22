Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт
Евросоюз нарастил закупки российского СПГ из России. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По мнению еврокомиссара, антироссийские санкции Евросоюза действуют и их необходимо расширять. При этом, признал чиновник, ЕС нарастил закупки российского сжиженного газа и сократил импорт более дешёвого трубопроводного.
"По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против. Но мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на Северных потоках. В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет", - сообщил Домбровскис.
По словам еврокомиссара, в ЕС не смогли достичь единого мнения по новым ограничительным мерам в отношении российского газа, поставляемого по наземным трубопроводам.
17 января, 17:49Через Молдавию и Украину. По какой трубе Приднестровье получит "гуманитарный газ" от РоссииРоссия готова помочь Приднестровью преодолеть энергетический кризис, который в республике настал после прекращения поставок российского газа в начале этого года. Об этом сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский 15 января
Ранее в Евросоюзе прекратили закупать российский газ по наземным трубопроводам транзитом через Белоруссию и Украину. Поставки по подводным трубопроводам в Балтийском море ("Северный поток" и "Северный поток 2") были приращены после терактов, которые в ЕС не расследованы.
С января 2025 года Киев заблокировал поставки российского газа в ЕС по наземному трубопроводу транзитом через украинскую территорию. Россия экспортирует свой газ по подводному трубопроводу "Турецкий поток", часть объёмов достаётся странам ЕС. Также осуществляются поставки российского СПГ в ЕС морским транспортом.