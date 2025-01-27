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СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна

СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна - 27.01.2025 Украина.ру

СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна

Иностранный агент Алишер Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, его имущество арестовано. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.

2025-01-27T12:38

2025-01-27T12:38

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Моргенштерн* обвиняется в совершении уголовного преступления. Его дело расследуется Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.По сведениям следователей, включенный в реестр иностранных агентов Моргенштерн* не позднее 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом."Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, - отметили в СК РФ. - По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого".* Выполняет функцию иноагента в РФБольше новостей представлено в обзоре: Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января

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россия, москва, украина, новости, моргенштерн, ск рф, следственный комитет, иноагент, культура, музыкант, уголовное дело, криминал