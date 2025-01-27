СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна - 27.01.2025 Украина.ру
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СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна
СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна
Иностранный агент Алишер Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, его имущество арестовано. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-27T12:38
2025-01-27T12:38
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следственный комитет
иноагент
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Моргенштерн* обвиняется в совершении уголовного преступления. Его дело расследуется Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.По сведениям следователей, включенный в реестр иностранных агентов Моргенштерн* не позднее 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом."Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, - отметили в СК РФ. - По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого".* Выполняет функцию иноагента в РФБольше новостей представлено в обзоре: Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
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россия, москва, украина, новости, моргенштерн, ск рф, следственный комитет, иноагент, культура, музыкант, уголовное дело, криминал
Россия, Москва, Украина, Новости, Моргенштерн, СК РФ, Следственный комитет, иноагент, культура, музыкант, уголовное дело, криминал

СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна

12:38 27.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Иностранный агент Алишер Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, его имущество арестовано. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
Моргенштерн* обвиняется в совершении уголовного преступления. Его дело расследуется Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.
"Наложен арест на имущество Алишера Моргенштерна*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказано в официальном сообщении.
По сведениям следователей, включенный в реестр иностранных агентов Моргенштерн* не позднее 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.
"Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, - отметили в СК РФ. - По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого".
* Выполняет функцию иноагента в РФ
Больше новостей представлено в обзоре: Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
 
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