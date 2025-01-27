https://ukraina.ru/20250127/1060593603.html
СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна
СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна - 27.01.2025 Украина.ру
СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна
Иностранный агент Алишер Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, его имущество арестовано. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-27T12:38
2025-01-27T12:38
2025-01-27T12:38
россия
москва
украина
новости
моргенштерн
ск рф
следственный комитет
иноагент
культура
музыкант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101777/33/1017773376_0:117:3077:1848_1920x0_80_0_0_3b718b55f5b7fd2d582f4235fe08572a.jpg
Моргенштерн* обвиняется в совершении уголовного преступления. Его дело расследуется Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.По сведениям следователей, включенный в реестр иностранных агентов Моргенштерн* не позднее 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом."Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, - отметили в СК РФ. - По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого".* Выполняет функцию иноагента в РФБольше новостей представлено в обзоре: Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
россия
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101777/33/1017773376_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_cd8b856baea35806621dfbcfb2dbee08.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, москва, украина, новости, моргенштерн, ск рф, следственный комитет, иноагент, культура, музыкант, уголовное дело, криминал
Россия, Москва, Украина, Новости, Моргенштерн, СК РФ, Следственный комитет, иноагент, культура, музыкант, уголовное дело, криминал
СК РФ разыскивает иноагента Моргенштерна
Иностранный агент Алишер Моргенштерн объявлен в федеральный розыск, его имущество арестовано. Об этом 27 января сообщил Следственный комитет России.
Моргенштерн* обвиняется в совершении уголовного преступления. Его дело расследуется Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.
"Наложен арест на имущество Алишера Моргенштерна*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказано в официальном сообщении.
По сведениям следователей, включенный в реестр иностранных агентов Моргенштерн* не позднее 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом.
"Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск, - отметили в СК РФ. - По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого".
* Выполняет функцию иноагента в РФ