В зоне СВО ликвидирован режиссер Притула
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Стас Притула
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Стас Притула
Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино страны Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО. Об этом 27 января сообщило украинское информационное агентство УНИАН
"Известный украинский кинорежиссер и бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула погиб на войне", - говорится в сообщении издания.
Известно, что режиссер вступил в ряды ВСУ в 2022 году, а уничтожен был 22 января текущего года. Место его службы и смерти не называется.
Ранее в зоне спецоперации были ликвидированы победитель украинского шоу "Танцуют все", 31-летний хореограф Владимир Раков, звезда сериалов "СуперКопы" и "Опер по вызову" Богдан Колесник, его коллега по цеху Евгений Светличный, который играл в фильме "Носорог" Олега Сенцова, актеры Василий Кухарский и Филипп Виннерактера, а также создатель фильмов "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожевая застава" Руслан Володин и актер из "Возвращения Мухтара" и "Ментовских войн" Андрей Павленко.
Та же участь постигает и украинских спортсменов, решивших променять честные соревнования на окопы. В этом списке силач Александр Белоконь, вице-чемпион Украины по хоккею Денис Пашинский, вице-президент Федерации шахмат Украины Артем Сачук, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк, призер чемпионата Украины по тайскому боксу Егор Рябченко, чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев и шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу Руслан Писковый, хоккеист Сергей Рожок.