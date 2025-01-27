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Почем солидарность с ВСУ? Депутат ГД РФ потребовал убрать с маркетплейсов страны украинские товары

Почем солидарность с ВСУ? Депутат ГД РФ потребовал убрать с маркетплейсов страны украинские товары - 27.01.2025 Украина.ру

Почем солидарность с ВСУ? Депутат ГД РФ потребовал убрать с маркетплейсов страны украинские товары

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение президенту ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артему Соколову с предложением изменить политику маркетплейсов. По задумке парламентария, это позволит остановить торговлю украинскими товарами независимо от заявленного места их производства

2025-01-27T11:15

2025-01-27T11:15

2025-01-27T12:06

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Гусев добавил, что речь идет об украинских конфетах фабрики Roshen, которые открыто продаются на популярных маркетплейсах Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет", несмотря на запреты правительства РФ и Роспотребнадзора. Об этом в понедельник, 27 января, написали РИА Новости.Он подчеркнул, что компания Roshen принадлежит бывшему президенту Украины и главе оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, и средства из доходов от продажи конфет могут использоваться для финансирования ВСУ через налоги или пожертвования.Гусев добавил, что есть вопросы и к безопасности продукции: около 30 видов сладостей указанной фабрики могут содержать бензопирен - токсичное вещество, запрещенное к продаже в России.Депутат также направил запросы с просьбой инициировать проверку самим маркетплейсам и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, попросив изъять товары из ассортимента в случае подтверждения нарушений."Давно пора это сделать, лучший голос - голос рублем. Я принципиально не покупаю ничего украинского, не хожу на концерты звезд-предателей и не смотрю их видео. Если бы все так делали, они бы все давно разорились", "А почему только сейчас?", "Как это в конфетах есть токсичное вещество? А разве Роспотребнадзор не должен это проверять ДО того, как товар попадет на прилавок?", "Если речь только про Roshen, то можете не сомневаться, эти деньги до ВСУ точно не доходят, Порох такого не допустит, спрячет в надежном месте - в своем кармане", - отреагировали на инициативу Гусева пользователи сети.Помимо указанных депутатом сладостей на российских маркетплейсах "нашлись" и другие конфеты, где в карточке товара прямо указано украинское происхождение товара.Оказалось также, что помимо сладостей украинского производства на российских маркетплейсах продаются и другие неоднозначные товары. В их числе - номерные знаки и значки с флагом Украины.А с таким описанием на одном из маркетплейсов России продается хозяйственная сумка все в той же раскраске.Цена такого предательства Родины - 1351 рубль.Еще по теме: Процент себе в карман: Порошенко обвинили в махинациях с "донатами" украинцев.

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новости, украина, россия, казахстан, петр порошенко, госдума, roshen, роспотребнадзор, конфеты, товары