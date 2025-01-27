https://ukraina.ru/20250127/1060579503.html
Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии
Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии - 27.01.2025 Украина.ру
Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК
2025-01-27T08:27
2025-01-27T08:27
2025-01-27T09:19
новости
выборы
белоруссия
александр лукашенко
игорь карпенко
олег гайдукевич
цик
коммунистическая партия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060579669_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_f7bf8bc1f636aaaf95a6f64ebc2fa7bd.jpg
По итогам прошедших 26 января выборов – Лукашенко набирает 86,82 процента голосов избирателей.На предыдущих выборах, в 2020 году, за него проголосовали 80,1 процента граждан.Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21 процента голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования.Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.
белоруссия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060579669_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_716b49aa1a5a83c4bd394c64b0022f20.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, выборы, белоруссия, александр лукашенко, игорь карпенко, олег гайдукевич, цик, коммунистическая партия, украина.ру
Новости, выборы, Белоруссия, Александр Лукашенко, Игорь Карпенко, Олег Гайдукевич, ЦИК, коммунистическая партия, Украина.ру
Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии
08:27 27.01.2025 (обновлено: 09:19 27.01.2025)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК