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Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии

Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии - 27.01.2025 Украина.ру

Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК

2025-01-27T08:27

2025-01-27T08:27

2025-01-27T09:19

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цик

коммунистическая партия

украина.ру

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По итогам прошедших 26 января выборов – Лукашенко набирает 86,82 процента голосов избирателей.На предыдущих выборах, в 2020 году, за него проголосовали 80,1 процента граждан.Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21 процента голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования.Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.

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новости, выборы, белоруссия, александр лукашенко, игорь карпенко, олег гайдукевич, цик, коммунистическая партия, украина.ру