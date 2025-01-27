Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии - 27.01.2025 Украина.ру
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Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии
Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии - 27.01.2025 Украина.ру
Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК
2025-01-27T08:27
2025-01-27T09:19
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По итогам прошедших 26 января выборов – Лукашенко набирает 86,82 процента голосов избирателей.На предыдущих выборах, в 2020 году, за него проголосовали 80,1 процента граждан.Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21 процента голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования.Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, выборы, белоруссия, александр лукашенко, игорь карпенко, олег гайдукевич, цик, коммунистическая партия, украина.ру
Новости, выборы, Белоруссия, Александр Лукашенко, Игорь Карпенко, Олег Гайдукевич, ЦИК, коммунистическая партия, Украина.ру

Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии

08:27 27.01.2025 (обновлено: 09:19 27.01.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкГолосование А. Лукашенко на выборах президента Белоруссии
Голосование А. Лукашенко на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который без перерыва руководит страной с 1994 года, идет на седьмой срок на высшем государственном посту. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК
По итогам прошедших 26 января выборов – Лукашенко набирает 86,82 процента голосов избирателей.
На предыдущих выборах, в 2020 году, за него проголосовали 80,1 процента граждан.
Второе место на выборах президента Белоруссии занимает Сергей Сыранков, он набрал 3,21 процента голосов избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко.
С 21 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента, 26 января был основным днем голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.
Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.
 
НовостивыборыБелоруссияАлександр ЛукашенкоИгорь КарпенкоОлег ГайдукевичЦИКкоммунистическая партияУкраина.ру
 
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