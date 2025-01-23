Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации - 23.01.2025 Украина.ру
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Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации
Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации - 23.01.2025 Украина.ру
Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе
2025-01-23T15:23
2025-01-23T15:23
эксклюзив
донецкая народная республика
славянск
краматорск
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
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В преддверии освобождения Великой Новоселки и Покровска российская армия активизировалась в районе Краматорско-Славянской городской агломерации, падение которой будет означать освобождение севера ДНР. После падения обороны Часов Яра и Торецка российские подразделения подойдут к агломерации с юга – начнутся бои за Константиновку и Дружковку.С севера же уже началась операция по перерезанию логистических путей снабжения ВСУ. Для этого идет продвижение в сторону Красного Лимана, небольшого города на северо-востоке от Славянска. Недавно был освобожден населенный пункт Терны, после которого собственно и открылась дорога на Лиман. До последнего можно добраться по двум дорогам. Расстояние – что там, что там – 22 км."После освобождения Красного Лимана наши двинут на запад, чтобы перерезать трассу М03, по которой из Изюма идет снабжение гарнизонов в Славянске и Краматорске. Когда падет оборона Покровска российская армия пойдет на север – в населенный пункт Доброполье, где сейчас находится покровская администрация. Его захват приведет к перерезанию двух трасс на Краматорск, по которым также сейчас идет снабжения Краматорска", - отметил Александр "Варяг" Матюшин.Если все вышеуказанное произойдет, то снабжение агломерации сможет осуществляться только по проселочным дорогам. Уже сейчас понятно, что брать ее в лоб никто не будет. Задача номер один: обложить ее, возможно, также отрезать Славянск от Краматорска, устроив для украинских гарнизонов несколько котлов.Продолжается освобождение Большой/Великой Новоселки. За минувшие сутки российская артиллерия 80 раз наносила удар по украинским позициям, ровняя там все с землей. Украинская армия на этом участке фронта обескровлена. От украинских солдат постоянно идут жалобы: чем стрелять есть, людей нет.Российские бойцы непрерывно атакуют группами по 4-6 человек, постепенно продвигаясь вглубь городка. С каждым днем удерживать позиции украинцам все труднее и труднее. Однако украинское командование приказа на выход из населенного пункта не дает. Многие наблюдатели сравнивают происходящее с ситуацией годичной давности, когда ВСУ, несмотря на обреченность, до последнего держали свои подразделения в Авдеевке, которые уничтожались ФАБами.Многие эксперты и наблюдатели считают, что 2025 год станет годом полного освобождения Донбасса. После падения Покровска, Большой Новоселки, Торецка и Часов Яра операции российской армии переместятся на север ДНР.Читайте также материал Александра Чаленко Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
https://ukraina.ru/20250123/1060492491.html
https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html
донецкая народная республика
славянск
краматорск
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецкая народная республика, славянск, краматорск, александр "варяг" матюшин, александр чаленко
Эксклюзив, Донецкая Народная Республика, Славянск, Краматорск, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко

Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации

15:23 23.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области
Ситуация на границе РФ с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе
В преддверии освобождения Великой Новоселки и Покровска российская армия активизировалась в районе Краматорско-Славянской городской агломерации, падение которой будет означать освобождение севера ДНР. После падения обороны Часов Яра и Торецка российские подразделения подойдут к агломерации с юга – начнутся бои за Константиновку и Дружковку.
С севера же уже началась операция по перерезанию логистических путей снабжения ВСУ. Для этого идет продвижение в сторону Красного Лимана, небольшого города на северо-востоке от Славянска. Недавно был освобожден населенный пункт Терны, после которого собственно и открылась дорога на Лиман. До последнего можно добраться по двум дорогам. Расстояние – что там, что там – 22 км.
Подбитые танки
06:20
Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулсяДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на фронте в ДНР
"После освобождения Красного Лимана наши двинут на запад, чтобы перерезать трассу М03, по которой из Изюма идет снабжение гарнизонов в Славянске и Краматорске. Когда падет оборона Покровска российская армия пойдет на север – в населенный пункт Доброполье, где сейчас находится покровская администрация. Его захват приведет к перерезанию двух трасс на Краматорск, по которым также сейчас идет снабжения Краматорска", - отметил Александр "Варяг" Матюшин.
Если все вышеуказанное произойдет, то снабжение агломерации сможет осуществляться только по проселочным дорогам. Уже сейчас понятно, что брать ее в лоб никто не будет. Задача номер один: обложить ее, возможно, также отрезать Славянск от Краматорска, устроив для украинских гарнизонов несколько котлов.
"Тут надо понимать следующее: если логистика перерезана, то гарнизон однозначно обречен. Его надо или быстренько выводить, или обрекать на смерть. Украинское командование, подчиненное политическому руководству, как показывает практика, выбирает всегда второе: держимся до последнего, а потом каждый выбирается так, как хочет и может. Тут роль играют политические соображения, а не военная логика. Быстрая сдача города влияет на намерения Запада продолжать снабжение ВСУ. Понимая обреченность, Запад уменьшит снабжение укропов и будет требовать от них переговоров с нами о мире", - считает Матюшин.
Продолжается освобождение Большой/Великой Новоселки. За минувшие сутки российская артиллерия 80 раз наносила удар по украинским позициям, ровняя там все с землей. Украинская армия на этом участке фронта обескровлена. От украинских солдат постоянно идут жалобы: чем стрелять есть, людей нет.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Вчера, 04:55
"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУНи для кого не секрет, что от военных действий страдает мирное население. Задача любой армии, которая соблюдает все военные конвенции и добровольно взятые на себя обязательства, минимизировать потери среди гражданского населения. Хотя население, безусловно, страдает в первую очередь во время военных действий.
Российские бойцы непрерывно атакуют группами по 4-6 человек, постепенно продвигаясь вглубь городка. С каждым днем удерживать позиции украинцам все труднее и труднее. Однако украинское командование приказа на выход из населенного пункта не дает. Многие наблюдатели сравнивают происходящее с ситуацией годичной давности, когда ВСУ, несмотря на обреченность, до последнего держали свои подразделения в Авдеевке, которые уничтожались ФАБами.
Многие эксперты и наблюдатели считают, что 2025 год станет годом полного освобождения Донбасса. После падения Покровска, Большой Новоселки, Торецка и Часов Яра операции российской армии переместятся на север ДНР.
Читайте также материал Александра Чаленко Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся
 
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Заголовок открываемого материала
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