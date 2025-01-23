https://ukraina.ru/20250123/1060503033.html

Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации

Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации - 23.01.2025 Украина.ру

Север ДНР будет свободен: российская армия начала окружение Краматорско-Славянской агломерации

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронте в Донбассе

2025-01-23T15:23

2025-01-23T15:23

2025-01-23T15:23

эксклюзив

донецкая народная республика

славянск

краматорск

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

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В преддверии освобождения Великой Новоселки и Покровска российская армия активизировалась в районе Краматорско-Славянской городской агломерации, падение которой будет означать освобождение севера ДНР. После падения обороны Часов Яра и Торецка российские подразделения подойдут к агломерации с юга – начнутся бои за Константиновку и Дружковку.С севера же уже началась операция по перерезанию логистических путей снабжения ВСУ. Для этого идет продвижение в сторону Красного Лимана, небольшого города на северо-востоке от Славянска. Недавно был освобожден населенный пункт Терны, после которого собственно и открылась дорога на Лиман. До последнего можно добраться по двум дорогам. Расстояние – что там, что там – 22 км."После освобождения Красного Лимана наши двинут на запад, чтобы перерезать трассу М03, по которой из Изюма идет снабжение гарнизонов в Славянске и Краматорске. Когда падет оборона Покровска российская армия пойдет на север – в населенный пункт Доброполье, где сейчас находится покровская администрация. Его захват приведет к перерезанию двух трасс на Краматорск, по которым также сейчас идет снабжения Краматорска", - отметил Александр "Варяг" Матюшин.Если все вышеуказанное произойдет, то снабжение агломерации сможет осуществляться только по проселочным дорогам. Уже сейчас понятно, что брать ее в лоб никто не будет. Задача номер один: обложить ее, возможно, также отрезать Славянск от Краматорска, устроив для украинских гарнизонов несколько котлов.Продолжается освобождение Большой/Великой Новоселки. За минувшие сутки российская артиллерия 80 раз наносила удар по украинским позициям, ровняя там все с землей. Украинская армия на этом участке фронта обескровлена. От украинских солдат постоянно идут жалобы: чем стрелять есть, людей нет.Российские бойцы непрерывно атакуют группами по 4-6 человек, постепенно продвигаясь вглубь городка. С каждым днем удерживать позиции украинцам все труднее и труднее. Однако украинское командование приказа на выход из населенного пункта не дает. Многие наблюдатели сравнивают происходящее с ситуацией годичной давности, когда ВСУ, несмотря на обреченность, до последнего держали свои подразделения в Авдеевке, которые уничтожались ФАБами.Многие эксперты и наблюдатели считают, что 2025 год станет годом полного освобождения Донбасса. После падения Покровска, Большой Новоселки, Торецка и Часов Яра операции российской армии переместятся на север ДНР.Читайте также материал Александра Чаленко Большая Новоселка: гарнизон ВСУ в аду полукотла. Контрнаступ ВСУ под Курахово захлебнулся

https://ukraina.ru/20250123/1060492491.html

https://ukraina.ru/20250122/1060451567.html

донецкая народная республика

славянск

краматорск

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, донецкая народная республика, славянск, краматорск, александр "варяг" матюшин, александр чаленко