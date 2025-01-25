Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:22 – Первые шаги Трампа;
04:11 – Как надолго хватит сил Европы?
08:44 – Призыв молодёжи в ВСУ;
10:41 – О военных преступлениях ВСУ;
17:26 – Провокационный жест Илона Маска;
23:18 – О мирных переговорах и давлении на Россию.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России
#Гаспарян #итоги #Трамп #США #Америка #Маск #выборы #Испания #БРИКС #Путин #Россия #РФ #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #ЕС #Европа #Украина #Зеленский #миротворцы #Латвия #ЛБС #Донецк #Донбасс #ДНР #котёл #Курск #Селидово #геноцид #преступления #мобилизация #ТЦК #студент #студенты #молодёжь #обмен #Порошенко #выборы #Нетаньяху #Германия #ФРГ #переговоры #мир #Вэнс #санкции #ультиматум #угроза #МИД #Макрон #жена #Прибалтика #ВСУ #президент
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Вчера, 17:11Только он вернет Америке величие: в Конгрессе предложили разрешить Трампу переизбраться в третий разНесколько членов Палаты представителей Конгресса США выступили с инициативой разрешить президенту США Дональду Трампу переизбираться на третий срок. Об этом 24 января написало агентство РИА Новости