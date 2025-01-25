Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян - 25.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250125/1060557124.html
Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян - 25.01.2025 Украина.ру
Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 25.01.2025
2025-01-25T09:19
2025-01-25T09:19
видео
россия
украина
германия
илон маск
дональд трамп
вооруженные силы украины
брикс
армен гаспарян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/19/1060557002_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e602e8b6fd1eb7db6b2c9dbd81bdae29.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:22 – Первые шаги Трампа; 04:11 – Как надолго хватит сил Европы? 08:44 – Призыв молодёжи в ВСУ; 10:41 – О военных преступлениях ВСУ; 17:26 – Провокационный жест Илона Маска; 23:18 – О мирных переговорах и давлении на Россию. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России #Гаспарян #итоги #Трамп #США #Америка #Маск #выборы #Испания #БРИКС #Путин #Россия #РФ #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #ЕС #Европа #Украина #Зеленский #миротворцы #Латвия #ЛБС #Донецк #Донбасс #ДНР #котёл #Курск #Селидово #геноцид #преступления #мобилизация #ТЦК #студент #студенты #молодёжь #обмен #Порошенко #выборы #Нетаньяху #Германия #ФРГ #переговоры #мир #Вэнс #санкции #ультиматум #угроза #МИД #Макрон #жена #Прибалтика #ВСУ #президент ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250124/1060552798.html
россия
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/19/1060557002_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6eadd9a72e6933c019f9a6b7e6a38a16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, германия, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины, брикс, армен гаспарян
Видео, Россия, Украина, Германия, Илон Маск, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Армен Гаспарян

Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян

09:19 25.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
00:22 – Первые шаги Трампа;
04:11 – Как надолго хватит сил Европы?
08:44 – Призыв молодёжи в ВСУ;
10:41 – О военных преступлениях ВСУ;
17:26 – Провокационный жест Илона Маска;
23:18 – О мирных переговорах и давлении на Россию.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России
#Гаспарян #итоги #Трамп #США #Америка #Маск #выборы #Испания #БРИКС #Путин #Россия #РФ #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #ЕС #Европа #Украина #Зеленский #миротворцы #Латвия #ЛБС #Донецк #Донбасс #ДНР #котёл #Курск #Селидово #геноцид #преступления #мобилизация #ТЦК #студент #студенты #молодёжь #обмен #Порошенко #выборы #Нетаньяху #Германия #ФРГ #переговоры #мир #Вэнс #санкции #ультиматум #угроза #МИД #Макрон #жена #Прибалтика #ВСУ #президент
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Фото: Дональд трамп
Вчера, 17:11
Только он вернет Америке величие: в Конгрессе предложили разрешить Трампу переизбраться в третий разНесколько членов Палаты представителей Конгресса США выступили с инициативой разрешить президенту США Дональду Трампу переизбираться на третий срок. Об этом 24 января написало агентство РИА Новости
 
ВидеоРоссияУкраинаГерманияИлон МаскДональд ТрампВооруженные силы УкраиныБРИКСАрмен Гаспарян
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
10:29Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
10:19В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
09:56До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты
09:48Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
09:19Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
08:00Миротворцы: о пользе знания истории
08:00Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине
07:50Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России
07:47Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев
07:40"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин
07:30Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского
07:20Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя
07:10Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — Грозин
07:00Дмитрий Бавырин: Зеленский обдурил Трампа, но Россия может сделать так, что это приведет Украину к краху
06:50Трамп выучился на своих ошибках, и теперь вокруг него "подпевалы", которые с ним во всем согласны — Бом
06:40Это ничем хорошим не кончится: Ермаков об ударе Трампа, который не достиг своей цели
06:39Между безнадёжной войной и позорным миром. Что говорит о перспективах Украины политолог Вадим Карасев
06:33"Весельчак Зе" из страны "У". Как Зеленский угробил Украину
06:20Дроны на оптоволокне – не панацея для ВС РФ: Алехин об эффективности “символа Курской операции”
Лента новостейМолния