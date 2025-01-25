https://ukraina.ru/20250125/1060557124.html

Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян

Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян - 25.01.2025 Украина.ру

Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 25.01.2025

2025-01-25T09:19

2025-01-25T09:19

2025-01-25T09:19

видео

россия

украина

германия

илон маск

дональд трамп

вооруженные силы украины

брикс

армен гаспарян

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. 00:22 – Первые шаги Трампа; 04:11 – Как надолго хватит сил Европы? 08:44 – Призыв молодёжи в ВСУ; 10:41 – О военных преступлениях ВСУ; 17:26 – Провокационный жест Илона Маска; 23:18 – О мирных переговорах и давлении на Россию. *В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории России #Гаспарян #итоги #Трамп #США #Америка #Маск #выборы #Испания #БРИКС #Путин #Россия #РФ #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #ЕС #Европа #Украина #Зеленский #миротворцы #Латвия #ЛБС #Донецк #Донбасс #ДНР #котёл #Курск #Селидово #геноцид #преступления #мобилизация #ТЦК #студент #студенты #молодёжь #обмен #Порошенко #выборы #Нетаньяху #Германия #ФРГ #переговоры #мир #Вэнс #санкции #ультиматум #угроза #МИД #Макрон #жена #Прибалтика #ВСУ #президент ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, германия, илон маск, дональд трамп, вооруженные силы украины, брикс, армен гаспарян