"Беспределом занимались": российский штурмовик рассказал, чем запомнились ВСУ в Курахово
© © Народная милиция ДНР/TelegramФото: ВС РФ водрузили флаг в Курахово
© © Народная милиция ДНР/Telegram
Украинские военнослужащие в городе Курахово (ДНР) плохо относились к местным жителям и совершали военные преступления. Об этом РИА "Новости" рассказал командир российской штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным "Нифер".
При обследовании девятиэтажного дома в освобождённом от украинской армии городе Курахово группа под командованием "Нифера" обнаружила семью, скрывавшуюся от ВСУ.
"Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики", - рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады.
В ответ "Нифер" подарил перстень от российской армии, который девочка повесила себе на шею.
Вчера, 09:56До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир ротыРоссийским подразделениям до границ Днепропетровской области Украины осталось порядка пяти километров. Об этом 25 января агентству РИА Новости рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик"
Штурмовик рассказал, что семье девочки в Курахово приходилось постоянно прятаться от украинских военных и ждать, когда российские бойцы их выведут из убежища.
"Я хотел вывезти оттуда, но у нас цель и задача была другая. Мы двигались на заводоуправление, нам нужна была крайняя точка", - сообщил "Нифер".
22 января, 04:55"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУНи для кого не секрет, что от военных действий страдает мирное население. Задача любой армии, которая соблюдает все военные конвенции и добровольно взятые на себя обязательства, минимизировать потери среди гражданского населения. Хотя население, безусловно, страдает в первую очередь во время военных действий.
Он также отметил, что при "зачистке" кураховского микрорайона "Южный" мирное население доброжелательно встречало российских военнослужащих. Они рассказывали, как ждали этой встречи и как к ним относились ВСУ, а также оказывали содействие ВС РФ.
"Говорят, людей забирали и мучили, также и били, детей забирали. В общем, беспределом занимались. Сами ездили, когда еще было целое, они в магазинах все забирали, мирным жителям там ничего не оставалось", - сказал собеседник информагентства.
Минобороны России сообщило об освобождении Курахово 6 января. Город находится примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово - самый крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российский армии в восточной части Запорожской области.
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