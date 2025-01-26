"Наш танкист в отличие от укропа не будет бить по мирным домам". Чем отличается российская армия от ВСУ

Ни для кого не секрет, что от военных действий страдает мирное население. Задача любой армии, которая соблюдает все военные конвенции и добровольно взятые на себя обязательства, минимизировать потери среди гражданского населения. Хотя население, безусловно, страдает в первую очередь во время военных действий.