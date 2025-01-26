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Армия России освободила Зеленое в ДНР
Армия России освободила Зеленое в ДНР - 26.01.2025 Украина.ру
Армия России освободила Зеленое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Зеленое в ДНР. Об этом 26 января сообщило Минобороны России.
2025-01-26T17:04
2025-01-26T17:04
2025-01-26T17:04
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"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В ходе боевых действий российской группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка (ДНР).Там также отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял уничтоженными 652 самолета, 283 вертолета, 41507 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20852 танка и других боевых бронированных машины, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20945 орудий полевой артиллерии и минометов, 30806 единиц специальной военной автомобильной техники.Больше новостей представлено в обзоре Не чрезвычайная, но напряжённая ситуация, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 января
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донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, всу, потери всу, днр, сво, минобороны рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, СВО, Минобороны РФ
Армия России освободила Зеленое в ДНР
Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Зеленое в ДНР. Об этом 26 января сообщило Минобороны России.