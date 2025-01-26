https://ukraina.ru/20250126/1060574780.html

Армия России освободила Зеленое в ДНР

Армия России освободила Зеленое в ДНР - 26.01.2025 Украина.ру

Армия России освободила Зеленое в ДНР

Подразделения российской войсковой группировки "Центр" освободили населенный пункт Зеленое в ДНР. Об этом 26 января сообщило Минобороны России.

2025-01-26T17:04

2025-01-26T17:04

2025-01-26T17:04

новости

россия

донецкая народная республика

дзержинск (торецк)

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"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.В ходе боевых действий российской группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка (ДНР).Там также отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции противник потерял уничтоженными 652 самолета, 283 вертолета, 41507 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20852 танка и других боевых бронированных машины, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20945 орудий полевой артиллерии и минометов, 30806 единиц специальной военной автомобильной техники.Больше новостей представлено в обзоре Не чрезвычайная, но напряжённая ситуация, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 января

россия

донецкая народная республика

дзержинск (торецк)

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новости, россия, донецкая народная республика, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, всу, потери всу, днр, сво, минобороны рф