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Датский эксперт рассказал о препятствии США в покупке Гренландии

Датский эксперт рассказал о препятствии США в покупке Гренландии - 26.01.2025 Украина.ру

Датский эксперт рассказал о препятствии США в покупке Гренландии

В гипотетически возможной сделке по покупке Гренландии у Британии больше прав, чем у США. Об этом сообщила британская The Times.

2025-01-26T15:58

2025-01-26T15:58

2025-01-26T15:58

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Дональд Трамп до и после инаугурации, уже в статусе президента США неоднократно высказывался на тему присоединения Гренландии к Соединённым Штатам. Официальные лица Дани, которой принадлежит остров Гренландия, а также местные власти острова также неоднократно высказывались против такой перспективы. О ней в интервью британскому изданию рассказал Том Хойем – в 80-е годы он был министром по делам Гренландии в правительстве датского королевства.По словам бывшего чиновника, в 1917 году Вашингтон и Копенгаген заключили договор, по которому острова Датской Вест-Индии за $25 млн были присоединены к США и стали называться Американскими Виргинскими островами. По итогам сделки Вашингтон признал полный суверенитет Дании над Гренландией, хотя и не оставлял в дальнейшем попыток купить остров.В том же 1917 году Лондон потребовал от своих партнёров права в первую очередь претендовать на покупку Гренландии, если она будет выставлена на продажу. Требования официального Лондона были задекларированы в контексте интересов королевства в Северной Америке, в частности – в Канаде, которая на то время была разделена с Гренландией проливом Нэрса в Северном Ледовитом океане.В 2022 году Канада стала граничить с Данией по сухопутному участку на острове Ганса в проливе Кеннеди, отделяющем североамериканское государство от Гренландии. В этом проливе находится Элсмир – самый северный канадский остров.Название пролива не имеет отношения к застреленному в Далласе президенту США Джону Кеннеди. По официальной версии, убийство совершил одиночка Ли Харви Освальд, незадолго до этого побывавший в СССР.Ранее в новостях: Трамп уверен, что США получат Гренландию

https://ukraina.ru/20250119/1060349491.html

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новости, сша, вашингтон, дания, дональд трамп, джон кеннеди, the times, гренландия, ес, международные отношения, международная политика, международное право, британия, канада