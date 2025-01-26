Датский эксперт рассказал о препятствии США в покупке Гренландии
В гипотетически возможной сделке по покупке Гренландии у Британии больше прав, чем у США. Об этом сообщила британская The Times.
Дональд Трамп до и после инаугурации, уже в статусе президента США неоднократно высказывался на тему присоединения Гренландии к Соединённым Штатам. Официальные лица Дани, которой принадлежит остров Гренландия, а также местные власти острова также неоднократно высказывались против такой перспективы. О ней в интервью британскому изданию рассказал Том Хойем – в 80-е годы он был министром по делам Гренландии в правительстве датского королевства.
По словам бывшего чиновника, в 1917 году Вашингтон и Копенгаген заключили договор, по которому острова Датской Вест-Индии за $25 млн были присоединены к США и стали называться Американскими Виргинскими островами. По итогам сделки Вашингтон признал полный суверенитет Дании над Гренландией, хотя и не оставлял в дальнейшем попыток купить остров.
19 января, 11:35Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателяОчередное нашумевшее предложение избранного президента США Дональда Трампа о возможной покупке соотносится с формирующейся новой геостратегической обстановкой в Северной Атлантике и в Арктическом регионе в целом
В том же 1917 году Лондон потребовал от своих партнёров права в первую очередь претендовать на покупку Гренландии, если она будет выставлена на продажу. Требования официального Лондона были задекларированы в контексте интересов королевства в Северной Америке, в частности – в Канаде, которая на то время была разделена с Гренландией проливом Нэрса в Северном Ледовитом океане.
В 2022 году Канада стала граничить с Данией по сухопутному участку на острове Ганса в проливе Кеннеди, отделяющем североамериканское государство от Гренландии. В этом проливе находится Элсмир – самый северный канадский остров.
Название пролива не имеет отношения к застреленному в Далласе президенту США Джону Кеннеди. По официальной версии, убийство совершил одиночка Ли Харви Освальд, незадолго до этого побывавший в СССР.
Ранее в новостях: Трамп уверен, что США получат Гренландию