https://ukraina.ru/20250126/1060573664.html
В Белоруссии проходит голосование на выборах президента
В Белоруссии проходит голосование на выборах президента - 26.01.2025 Украина.ру
В Белоруссии проходит голосование на выборах президента
Избирательные участки в Белоруссии открыты с утра 26 января – проходит основной день голосования на выборах президента республики. В бюллетенях указаны пять кандидатов.
2025-01-26T14:14
2025-01-26T14:14
2025-01-26T14:14
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Центризбирком Белоруссии зарегистрировал и внёс в бюллетени для голосования пятерых кандидатов. Среди них - Александр Лукашенко, занимающий президентский пост бессменно с 1994 года.Среди внесённых в бюллетени значатся также предприниматель Анна Канопацкая и три председателя разных партий - Олег Гайдукевич из либерально-демократической партии, Сергей Сыранков из компартии и Александр Хижняк из Республиканской партии труда и справедливости.По официальным данным, около половины внесённых в списки для голосования на президентских выборах сделали свой выбор досрочно. ЦИК Белоруссии сообщил, что в воскресенье 26 января на 12.00 явка избирателей составила 56,64%.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. Наблюдение за нынешней президентской кампанией осуществляют в том числе и российские наблюдатели.Ранее в новостях: Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, президентские выборы, белорусская власть, белорусская оппозиция, новости белоруссии, президент, союзное государство, наблюдатели
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, президентские выборы, белорусская власть, белорусская оппозиция, Новости Белоруссии, президент, Союзное государство, наблюдатели
В Белоруссии проходит голосование на выборах президента
Избирательные участки в Белоруссии открыты с утра 26 января – проходит основной день голосования на выборах президента республики. В бюллетенях указаны пять кандидатов.
Центризбирком Белоруссии зарегистрировал и внёс в бюллетени для голосования пятерых кандидатов. Среди них - Александр Лукашенко, занимающий президентский пост бессменно с 1994 года.
Среди внесённых в бюллетени значатся также предприниматель Анна Канопацкая и три председателя разных партий - Олег Гайдукевич
из либерально-демократической партии, Сергей Сыранков из компартии и Александр Хижняк из Республиканской партии труда и справедливости.
По официальным данным, около половины внесённых в списки для голосования на президентских выборах сделали свой выбор досрочно. ЦИК Белоруссии сообщил, что в воскресенье 26 января на 12.00 явка избирателей составила 56,64%.
Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. Наблюдение за нынешней президентской кампанией осуществляют в том числе и российские наблюдатели.