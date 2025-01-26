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В Белоруссии проходит голосование на выборах президента

В Белоруссии проходит голосование на выборах президента - 26.01.2025 Украина.ру

В Белоруссии проходит голосование на выборах президента

Избирательные участки в Белоруссии открыты с утра 26 января – проходит основной день голосования на выборах президента республики. В бюллетенях указаны пять кандидатов.

2025-01-26T14:14

2025-01-26T14:14

2025-01-26T14:14

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Центризбирком Белоруссии зарегистрировал и внёс в бюллетени для голосования пятерых кандидатов. Среди них - Александр Лукашенко, занимающий президентский пост бессменно с 1994 года.Среди внесённых в бюллетени значатся также предприниматель Анна Канопацкая и три председателя разных партий - Олег Гайдукевич из либерально-демократической партии, Сергей Сыранков из компартии и Александр Хижняк из Республиканской партии труда и справедливости.По официальным данным, около половины внесённых в списки для голосования на президентских выборах сделали свой выбор досрочно. ЦИК Белоруссии сообщил, что в воскресенье 26 января на 12.00 явка избирателей составила 56,64%.Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. Наблюдение за нынешней президентской кампанией осуществляют в том числе и российские наблюдатели.Ранее в новостях: Лукашенко попросил рабочих сообщать о бандах, желающих "кусок земли захватить и нам условия выдвинуть"

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новости, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, президентские выборы, белорусская власть, белорусская оппозиция, новости белоруссии, президент, союзное государство, наблюдатели