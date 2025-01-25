Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа - 25.01.2025 Украина.ру
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Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа
Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа - 25.01.2025 Украина.ру
Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа
Политолог-международник, политтехнолог и публицист Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал личность Трампа и его первые действия после... Украина.ру, 25.01.2025
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нато
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Политолог-международник, политтехнолог и публицист Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал личность Трампа и его первые действия после инаугурации, спрогнозировал ход возможных переговоров между Трампом и Путиным, а также рассказал, к чему нужно готовиться России и что в ближайшее время ждёт Украину. 00:32 - Опасный шантажист или опасный клоун? Кем является Трамп на самом деле и как относиться к его первым заявлениям? 05:12 - Сможет ли Трамп во время переговоров с Путиным чётко сказать, что он хочет от России? 08:30 - О целях Зеленского на данном этапе и положении, в котором он сейчас оказался; 12:39 - Получится ли у Путина донести свою позицию на переговорах с Трампом? 13:25 - Могут ли военные НАТО появиться на Украине уже в этом году? 14:05 - Остаются ли актуальными инструменты шантажа со стороны Запада? 17:08 - Может ли Россия сыграть на проблемах США? 19:00 - Чем опасен Трамп и какие риски он несёт? 25:40 - Чего ждать и чего не ждать от Трампа в первые 100 дней его президентства? 26:56 - Что может случиться с Украиной и лично с Зеленским в ближайшее время? #Трамп #президент #США #Россия #РФ #переговоры #сделка #Украина #СВО #спецоперация #война #Зеленский #Киев #Москва #конфликт #НАТО #Европа #миротворцы #Путин #ЕС #Евросоюз #Запад #войска #фронт #премия #Америка #указ #суд #закон #история #СССР #потери #партия #Байден #Ермак #Макрон #талант #Франция #ВСУ #армия #ВСРФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, ес
Видео, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС

Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа

17:10 25.01.2025
 
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Политолог-международник, политтехнолог и публицист Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал личность Трампа и его первые действия после инаугурации, спрогнозировал ход возможных переговоров между Трампом и Путиным, а также рассказал, к чему нужно готовиться России и что в ближайшее время ждёт Украину.
00:32 - Опасный шантажист или опасный клоун? Кем является Трамп на самом деле и как относиться к его первым заявлениям?
05:12 - Сможет ли Трамп во время переговоров с Путиным чётко сказать, что он хочет от России?
08:30 - О целях Зеленского на данном этапе и положении, в котором он сейчас оказался;
12:39 - Получится ли у Путина донести свою позицию на переговорах с Трампом?
13:25 - Могут ли военные НАТО появиться на Украине уже в этом году?
14:05 - Остаются ли актуальными инструменты шантажа со стороны Запада?
17:08 - Может ли Россия сыграть на проблемах США?
19:00 - Чем опасен Трамп и какие риски он несёт?
25:40 - Чего ждать и чего не ждать от Трампа в первые 100 дней его президентства?
26:56 - Что может случиться с Украиной и лично с Зеленским в ближайшее время?
#Трамп #президент #США #Россия #РФ #переговоры #сделка #Украина #СВО #спецоперация #война #Зеленский #Киев #Москва #конфликт #НАТО #Европа #миротворцы #Путин #ЕС #Евросоюз #Запад #войска #фронт #премия #Америка #указ #суд #закон #история #СССР #потери #партия #Байден #Ермак #Макрон #талант #Франция #ВСУ #армия #ВСРФ
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- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
12:38
В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — ReutersСотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters
 
ВидеоРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЕС
 
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