https://ukraina.ru/20250125/1060563690.html

Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа

Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа - 25.01.2025 Украина.ру

Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа

Политолог-международник, политтехнолог и публицист Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал личность Трампа и его первые действия после... Украина.ру, 25.01.2025

2025-01-25T17:10

2025-01-25T17:10

2025-01-25T17:10

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Политолог-международник, политтехнолог и публицист Дмитрий Бавырин в эфире Украина.ру подробно охарактеризовал личность Трампа и его первые действия после инаугурации, спрогнозировал ход возможных переговоров между Трампом и Путиным, а также рассказал, к чему нужно готовиться России и что в ближайшее время ждёт Украину. 00:32 - Опасный шантажист или опасный клоун? Кем является Трамп на самом деле и как относиться к его первым заявлениям? 05:12 - Сможет ли Трамп во время переговоров с Путиным чётко сказать, что он хочет от России? 08:30 - О целях Зеленского на данном этапе и положении, в котором он сейчас оказался; 12:39 - Получится ли у Путина донести свою позицию на переговорах с Трампом? 13:25 - Могут ли военные НАТО появиться на Украине уже в этом году? 14:05 - Остаются ли актуальными инструменты шантажа со стороны Запада? 17:08 - Может ли Россия сыграть на проблемах США? 19:00 - Чем опасен Трамп и какие риски он несёт? 25:40 - Чего ждать и чего не ждать от Трампа в первые 100 дней его президентства? 26:56 - Что может случиться с Украиной и лично с Зеленским в ближайшее время? #Трамп #президент #США #Россия #РФ #переговоры #сделка #Украина #СВО #спецоперация #война #Зеленский #Киев #Москва #конфликт #НАТО #Европа #миротворцы #Путин #ЕС #Евросоюз #Запад #войска #фронт #премия #Америка #указ #суд #закон #история #СССР #потери #партия #Байден #Ермак #Макрон #талант #Франция #ВСУ #армия #ВСРФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, ес