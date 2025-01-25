Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
10:29 25.01.2025 (обновлено: 10:30 25.01.2025)
Минувшая неделя пестрила новостями об инаугурации Дональда Трампа, однако помимо церемонии в мире произошло немало других важных событий. Например, появление современных технологий на СВО и многотысячные протесты в Приднестровье
20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. К слову, церемония впервые за 40 лет прошла в ротонде Капитолия. На этот раз в церемонии приняли участие не только политики, но и другие именитые персонажи США: основатель Amazon Джефф Безос с супругой Лорен Санчес, основатель Meta* Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан, а также основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, бизнесмен Вивек Рамасвами и исполнительный директор Google Сундар Пичай. Все гости придерживались строгого дресс-кода: костюм или платье традиционного кроя и цвета. Однако объективы камер больше всего запечатлели образ Меланьи Трамп: кадры концептуальной шляпки первой леди разлетелись по всем модным журналам и стали предметом обсуждения стилистов из разных стран.
© AP/ТАССИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
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Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
© AP/ТАСС
© Chip Somodevilla / Getty Images News via Getty Imagesинаугурация Трампа
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инаугурация Трампа
© Chip Somodevilla / Getty Images News via Getty Images
© Фото: EPA/ТАСС Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон
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Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон
© Фото: EPA/ТАСС
© Фото: Associated Pressинаугурация Трампа
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инаугурация Трампа
© Фото: Associated Press
© Mike Segar/ReutersИлон Маск на инаугурации Трампа
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Илон Маск на инаугурации Трампа
© Mike Segar/Reuters
© Getty Images / Christopher FurlongИлон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
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Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Getty Images / Christopher Furlong
© Kenny Holston-Pool/Getty ImagesМелания Трамп прибыла в Капитолий
7 из 7
Мелания Трамп прибыла в Капитолий
© Kenny Holston-Pool/Getty Images
1 из 7
Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
© AP/ТАСС
2 из 7
инаугурация Трампа
© Chip Somodevilla / Getty Images News via Getty Images
3 из 7
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон
© Фото: EPA/ТАСС
4 из 7
инаугурация Трампа
© Фото: Associated Press
5 из 7
Илон Маск на инаугурации Трампа
© Mike Segar/Reuters
6 из 7
Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Getty Images / Christopher Furlong
7 из 7
Мелания Трамп прибыла в Капитолий
© Kenny Holston-Pool/Getty Images
20 января Иран представил новый корабль радиотехнической разведки Zagros, который построен на базе корпуса корвета. Как отметил в заявлении командующий иранскими ВМС адмирал Шахрам Ирани, корабль станет “бдительным глазом для иранского флота в глубине морей и океанов”. Zagros оснащен электронными датчиками для сбора, расшифровки и анализа радиочастотных сигналов от враждебных или потенциально враждебных излучателей.
© Иранские государственные СМИZagros в пути во время вертолетных операций. Полетная палуба — необычная особенность для судна такого типа.
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Zagros в пути во время вертолетных операций. Полетная палуба — необычная особенность для судна такого типа.
© Иранские государственные СМИ
© Иранские государственные СМИВид с воздуха на Загрос, на котором видны основные датчики
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Вид с воздуха на Загрос, на котором видны основные датчики
© Иранские государственные СМИ
© Иранские государственные СМИ Вид на носовую часть судна Zagros , новейшего иранского разведывательного судна
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Вид на носовую часть судна Zagros , новейшего иранского разведывательного судна
© Иранские государственные СМИ
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Zagros в пути во время вертолетных операций. Полетная палуба — необычная особенность для судна такого типа.
© Иранские государственные СМИ
2 из 3
Вид с воздуха на Загрос, на котором видны основные датчики
© Иранские государственные СМИ
3 из 3
Вид на носовую часть судна Zagros , новейшего иранского разведывательного судна
© Иранские государственные СМИ
21 января Владимир Зеленский выступил с речью в Давосе в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в своем Телеграм-канале отметил, что украинский лидер во время выступления проявил наглость и прямолинейность. В частности, он поучал Европу, как ей нужно действовать при Трампе, а также запугивал ее перспективой забвения и второсортности.
© портал SWI SwissinfoЗеленский в Давосе на ВЭФ
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Зеленский в Давосе на ВЭФ
© портал SWI Swissinfo
© ReutersТак охраняют Давос и участников Всемирного экономического форума
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Так охраняют Давос и участников Всемирного экономического форума
© Reuters
© ReutersПод столом участники Всемирного экономического форума выглядят вот так
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Под столом участники Всемирного экономического форума выглядят вот так
© Reuters
© Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
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Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
© Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters
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Зеленский в Давосе на ВЭФ
© портал SWI Swissinfo
2 из 4
Так охраняют Давос и участников Всемирного экономического форума
© Reuters
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Под столом участники Всемирного экономического форума выглядят вот так
© Reuters
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Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
© Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters
22 января в зону спецоперации поставили первые 3 тысячи дронов-камикадзе “Микроб” с искусственным интеллектом. Их особенность заключается в том, что, когда оператор захватит цель, дрон способен самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала. Также беспилотник может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки. Помимо этого бойцы ВС РФ получили роботизированный комплекс "Курьер". На него можно навесить крупнокалиберные пулеметы и пулеметы Калашникова (12,7 калибра), автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету, также он может использоваться как инженерная машина для минирования противотанковыми минами.
© соцсети Сибирский БПЛА "Микроб-10"
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Сибирский БПЛА "Микроб-10"
© соцсети
© Номер один Роботизированный комплекс "Курьер"
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Роботизированный комплекс "Курьер"
© Номер один
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Сибирский БПЛА "Микроб-10"
© соцсети
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Роботизированный комплекс "Курьер"
© Номер один
23 января в Москве кота-пожарного по кличке Толик номинировали на международную премию “Мой ласковый и нужный зверь” или “Лохматый Оскар”. Хвостатый несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и состоит в отряде “Семенычи”. Проводит кот досуг в кабинете начальника пожарной части, любит ловить мышей, ящериц и птиц. Коллеги характеризуют его как “спокойного, ласкового и дружелюбного". 27 декабря 2024 года коту Толику вручили специальное звание прапорщика внутренней службы.
© МЧС Москвы/TelegramМосковские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
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Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС Москвы/Telegram
© МЧС Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
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Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
© МЧС Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
3 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
1 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС Москвы/Telegram
2 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
3 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
24 января в столице Приднестровья состоялся митинг против действий Молдовы. В мероприятии приняли участие порядка 50 тысяч человек. Протестная акция прошла без происшествий. Ее инициаторами выступили местные профсоюзные организации. Отмечается, что демонстранты пришли на мероприятие с флагами ПМР и транспарантами с лозунгами “Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья”, “Вы остановили наши предприятия” и “Не будем платить дань”.
© Новости Приднестровья В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
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В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
© gagauzinfo.md В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
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В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© gagauzinfo.md
© Новости Приднестровья, Artem KulekinВ столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
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В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья, Artem Kulekin
© Новости Приднестровья В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
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В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
1 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
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В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© gagauzinfo.md
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В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья, Artem Kulekin
4 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
* - запрещенная в России экстремистская организация.