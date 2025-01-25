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Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"

Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар" - 25.01.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"

Минувшая неделя пестрила новостями об инаугурации Дональда Трампа, однако помимо церемонии в мире произошло немало других важных событий. Например, появление современных технологий на СВО и многотысячные протесты в Приднестровье

2025-01-25T10:29

2025-01-25T10:29

2025-01-25T10:30

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иран

илон маск

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20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. К слову, церемония впервые за 40 лет прошла в ротонде Капитолия. На этот раз в церемонии приняли участие не только политики, но и другие именитые персонажи США: основатель Amazon Джефф Безос с супругой Лорен Санчес, основатель Meta* Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан, а также основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, бизнесмен Вивек Рамасвами и исполнительный директор Google Сундар Пичай. Все гости придерживались строгого дресс-кода: костюм или платье традиционного кроя и цвета. Однако объективы камер больше всего запечатлели образ Меланьи Трамп: кадры концептуальной шляпки первой леди разлетелись по всем модным журналам и стали предметом обсуждения стилистов из разных стран.20 января Иран представил новый корабль радиотехнической разведки Zagros, который построен на базе корпуса корвета. Как отметил в заявлении командующий иранскими ВМС адмирал Шахрам Ирани, корабль станет “бдительным глазом для иранского флота в глубине морей и океанов”. Zagros оснащен электронными датчиками для сбора, расшифровки и анализа радиочастотных сигналов от враждебных или потенциально враждебных излучателей.21 января Владимир Зеленский выступил с речью в Давосе в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в своем Телеграм-канале отметил, что украинский лидер во время выступления проявил наглость и прямолинейность. В частности, он поучал Европу, как ей нужно действовать при Трампе, а также запугивал ее перспективой забвения и второсортности. 22 января в зону спецоперации поставили первые 3 тысячи дронов-камикадзе “Микроб” с искусственным интеллектом. Их особенность заключается в том, что, когда оператор захватит цель, дрон способен самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала. Также беспилотник может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки. Помимо этого бойцы ВС РФ получили роботизированный комплекс "Курьер". На него можно навесить крупнокалиберные пулеметы и пулеметы Калашникова (12,7 калибра), автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету, также он может использоваться как инженерная машина для минирования противотанковыми минами. 23 января в Москве кота-пожарного по кличке Толик номинировали на международную премию “Мой ласковый и нужный зверь” или “Лохматый Оскар”. Хвостатый несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и состоит в отряде “Семенычи”. Проводит кот досуг в кабинете начальника пожарной части, любит ловить мышей, ящериц и птиц. Коллеги характеризуют его как “спокойного, ласкового и дружелюбного". 27 декабря 2024 года коту Толику вручили специальное звание прапорщика внутренней службы. 24 января в столице Приднестровья состоялся митинг против действий Молдовы. В мероприятии приняли участие порядка 50 тысяч человек. Протестная акция прошла без происшествий. Ее инициаторами выступили местные профсоюзные организации. Отмечается, что демонстранты пришли на мероприятие с флагами ПМР и транспарантами с лозунгами “Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья”, “Вы остановили наши предприятия” и “Не будем платить дань”.* - запрещенная в России экстремистская организация.

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Серафима Тимохина

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Серафима Тимохина

сша, иран, илон маск, дональд трамп, tesla, приднестровье, сво, министерство обороны ирана, давос, мчс, эксклюзив