Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар" - 25.01.2025 Украина.ру
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Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар" - 25.01.2025 Украина.ру
Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
Минувшая неделя пестрила новостями об инаугурации Дональда Трампа, однако помимо церемонии в мире произошло немало других важных событий. Например, появление современных технологий на СВО и многотысячные протесты в Приднестровье
2025-01-25T10:29
2025-01-25T10:30
сша
иран
илон маск
дональд трамп
tesla
приднестровье
сво
министерство обороны ирана
давос
мчс
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20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. К слову, церемония впервые за 40 лет прошла в ротонде Капитолия. На этот раз в церемонии приняли участие не только политики, но и другие именитые персонажи США: основатель Amazon Джефф Безос с супругой Лорен Санчес, основатель Meta* Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан, а также основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, бизнесмен Вивек Рамасвами и исполнительный директор Google Сундар Пичай. Все гости придерживались строгого дресс-кода: костюм или платье традиционного кроя и цвета. Однако объективы камер больше всего запечатлели образ Меланьи Трамп: кадры концептуальной шляпки первой леди разлетелись по всем модным журналам и стали предметом обсуждения стилистов из разных стран.20 января Иран представил новый корабль радиотехнической разведки Zagros, который построен на базе корпуса корвета. Как отметил в заявлении командующий иранскими ВМС адмирал Шахрам Ирани, корабль станет “бдительным глазом для иранского флота в глубине морей и океанов”. Zagros оснащен электронными датчиками для сбора, расшифровки и анализа радиочастотных сигналов от враждебных или потенциально враждебных излучателей.21 января Владимир Зеленский выступил с речью в Давосе в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в своем Телеграм-канале отметил, что украинский лидер во время выступления проявил наглость и прямолинейность. В частности, он поучал Европу, как ей нужно действовать при Трампе, а также запугивал ее перспективой забвения и второсортности. 22 января в зону спецоперации поставили первые 3 тысячи дронов-камикадзе “Микроб” с искусственным интеллектом. Их особенность заключается в том, что, когда оператор захватит цель, дрон способен самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала. Также беспилотник может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки. Помимо этого бойцы ВС РФ получили роботизированный комплекс "Курьер". На него можно навесить крупнокалиберные пулеметы и пулеметы Калашникова (12,7 калибра), автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету, также он может использоваться как инженерная машина для минирования противотанковыми минами. 23 января в Москве кота-пожарного по кличке Толик номинировали на международную премию “Мой ласковый и нужный зверь” или “Лохматый Оскар”. Хвостатый несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и состоит в отряде “Семенычи”. Проводит кот досуг в кабинете начальника пожарной части, любит ловить мышей, ящериц и птиц. Коллеги характеризуют его как “спокойного, ласкового и дружелюбного". 27 декабря 2024 года коту Толику вручили специальное звание прапорщика внутренней службы. 24 января в столице Приднестровья состоялся митинг против действий Молдовы. В мероприятии приняли участие порядка 50 тысяч человек. Протестная акция прошла без происшествий. Ее инициаторами выступили местные профсоюзные организации. Отмечается, что демонстранты пришли на мероприятие с флагами ПМР и транспарантами с лозунгами “Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья”, “Вы остановили наши предприятия” и “Не будем платить дань”.* - запрещенная в России экстремистская организация.
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Серафима Тимохина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, иран, илон маск, дональд трамп, tesla, приднестровье, сво, министерство обороны ирана, давос, мчс, эксклюзив
США, Иран, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla, Приднестровье, СВО, Министерство обороны Ирана, Давос, МЧС, Эксклюзив

Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"

10:29 25.01.2025 (обновлено: 10:30 25.01.2025)
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Украина.ру
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Серафима Тимохина
автор Украина.ру
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Минувшая неделя пестрила новостями об инаугурации Дональда Трампа, однако помимо церемонии в мире произошло немало других важных событий. Например, появление современных технологий на СВО и многотысячные протесты в Приднестровье
20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. К слову, церемония впервые за 40 лет прошла в ротонде Капитолия. На этот раз в церемонии приняли участие не только политики, но и другие именитые персонажи США: основатель Amazon Джефф Безос с супругой Лорен Санчес, основатель Meta* Марк Цукерберг с женой Присциллой Чан, а также основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, бизнесмен Вивек Рамасвами и исполнительный директор Google Сундар Пичай. Все гости придерживались строгого дресс-кода: костюм или платье традиционного кроя и цвета. Однако объективы камер больше всего запечатлели образ Меланьи Трамп: кадры концептуальной шляпки первой леди разлетелись по всем модным журналам и стали предметом обсуждения стилистов из разных стран.
© AP/ТАССИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
1 из 7
Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
© AP/ТАСС
© Chip Somodevilla / Getty Images News via Getty Imagesинаугурация Трампа
Фото: инаугурация Трампа
2 из 7
инаугурация Трампа
© Chip Somodevilla / Getty Images News via Getty Images
© Фото: EPA/ТАСС Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон
Фото: Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон
3 из 7
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон
© Фото: EPA/ТАСС
© Фото: Associated Pressинаугурация Трампа
Фото: инаугурация Трампа
4 из 7
инаугурация Трампа
© Фото: Associated Press
© Mike Segar/ReutersИлон Маск на инаугурации Трампа
Фото: Илон Маск на инаугурации Трампа
5 из 7
Илон Маск на инаугурации Трампа
© Mike Segar/Reuters
© Getty Images / Christopher FurlongИлон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Фото: Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
6 из 7
Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Getty Images / Christopher Furlong
© Kenny Holston-Pool/Getty ImagesМелания Трамп прибыла в Капитолий
Фото: Мелания Трамп прибыла в Капитолий
7 из 7
Мелания Трамп прибыла в Капитолий
© Kenny Holston-Pool/Getty Images
1 из 7
Избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп
© AP/ТАСС
2 из 7
инаугурация Трампа
© Chip Somodevilla / Getty Images News via Getty Images
3 из 7
Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон
© Фото: EPA/ТАСС
4 из 7
инаугурация Трампа
© Фото: Associated Press
5 из 7
Илон Маск на инаугурации Трампа
© Mike Segar/Reuters
6 из 7
Илон Маск во время своей речи на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Getty Images / Christopher Furlong
7 из 7
Мелания Трамп прибыла в Капитолий
© Kenny Holston-Pool/Getty Images
20 января Иран представил новый корабль радиотехнической разведки Zagros, который построен на базе корпуса корвета. Как отметил в заявлении командующий иранскими ВМС адмирал Шахрам Ирани, корабль станет “бдительным глазом для иранского флота в глубине морей и океанов”. Zagros оснащен электронными датчиками для сбора, расшифровки и анализа радиочастотных сигналов от враждебных или потенциально враждебных излучателей.
© Иранские государственные СМИZagros в пути во время вертолетных операций. Полетная палуба — необычная особенность для судна такого типа.
Фото: Zagros в пути во время вертолетных операций. Полетная палуба — необычная особенность для судна такого типа.
1 из 3
Zagros в пути во время вертолетных операций. Полетная палуба — необычная особенность для судна такого типа.
© Иранские государственные СМИ
© Иранские государственные СМИВид с воздуха на Загрос, на котором видны основные датчики
Фото: Вид с воздуха на Загрос, на котором видны основные датчики
2 из 3
Вид с воздуха на Загрос, на котором видны основные датчики
© Иранские государственные СМИ
© Иранские государственные СМИ Вид на носовую часть судна Zagros , новейшего иранского разведывательного судна
Фото: Вид на носовую часть судна Zagros , новейшего иранского разведывательного судна
3 из 3
Вид на носовую часть судна Zagros , новейшего иранского разведывательного судна
© Иранские государственные СМИ
1 из 3
Zagros в пути во время вертолетных операций. Полетная палуба — необычная особенность для судна такого типа.
© Иранские государственные СМИ
2 из 3
Вид с воздуха на Загрос, на котором видны основные датчики
© Иранские государственные СМИ
3 из 3
Вид на носовую часть судна Zagros , новейшего иранского разведывательного судна
© Иранские государственные СМИ
21 января Владимир Зеленский выступил с речью в Давосе в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в своем Телеграм-канале отметил, что украинский лидер во время выступления проявил наглость и прямолинейность. В частности, он поучал Европу, как ей нужно действовать при Трампе, а также запугивал ее перспективой забвения и второсортности.
© портал SWI SwissinfoЗеленский в Давосе на ВЭФ
Фото: Зеленский в Давосе на ВЭФ
1 из 4
Зеленский в Давосе на ВЭФ
© портал SWI Swissinfo
© ReutersТак охраняют Давос и участников Всемирного экономического форума
Фото: Так охраняют Давос и участников Всемирного экономического форума
2 из 4
Так охраняют Давос и участников Всемирного экономического форума
© Reuters
© ReutersПод столом участники Всемирного экономического форума выглядят вот так
Под столом участники Всемирного экономического форума выглядят вот так
3 из 4
Под столом участники Всемирного экономического форума выглядят вот так
© Reuters
© Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
Фото: Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
4 из 4
Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
© Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters
1 из 4
Зеленский в Давосе на ВЭФ
© портал SWI Swissinfo
2 из 4
Так охраняют Давос и участников Всемирного экономического форума
© Reuters
3 из 4
Под столом участники Всемирного экономического форума выглядят вот так
© Reuters
4 из 4
Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис встречает Владимира Зеленского в аэропорту
© Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters
22 января в зону спецоперации поставили первые 3 тысячи дронов-камикадзе “Микроб” с искусственным интеллектом. Их особенность заключается в том, что, когда оператор захватит цель, дрон способен самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала. Также беспилотник может развивать высокие скорости и выдерживать значительные перегрузки. Помимо этого бойцы ВС РФ получили роботизированный комплекс "Курьер". На него можно навесить крупнокалиберные пулеметы и пулеметы Калашникова (12,7 калибра), автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету, также он может использоваться как инженерная машина для минирования противотанковыми минами.
© соцсети Сибирский БПЛА "Микроб-10"
Фото: Сибирский БПЛА Микроб-10
1 из 2
Сибирский БПЛА "Микроб-10"
© соцсети
© Номер один Роботизированный комплекс "Курьер"
Фото: роботизированный комплекс Курьер
2 из 2
Роботизированный комплекс "Курьер"
© Номер один
1 из 2
Сибирский БПЛА "Микроб-10"
© соцсети
2 из 2
Роботизированный комплекс "Курьер"
© Номер один
23 января в Москве кота-пожарного по кличке Толик номинировали на международную премию “Мой ласковый и нужный зверь” или “Лохматый Оскар”. Хвостатый несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве и состоит в отряде “Семенычи”. Проводит кот досуг в кабинете начальника пожарной части, любит ловить мышей, ящериц и птиц. Коллеги характеризуют его как “спокойного, ласкового и дружелюбного". 27 декабря 2024 года коту Толику вручили специальное звание прапорщика внутренней службы.
© МЧС Москвы/TelegramМосковские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
Фото: Московские спасатели вручили коту Толику из отряда Семенычи первое специальное звание прапорщика внутренней службы
1 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС Москвы/Telegram
© МЧС Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
Фото: Московские спасатели вручили коту Толику из отряда Семенычи первое специальное звание прапорщика внутренней службы
2 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
© МЧС Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
Фото: Московские спасатели вручили коту Толику из отряда Семенычи первое специальное звание прапорщика внутренней службы
3 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
1 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС Москвы/Telegram
2 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
3 из 3
Московские спасатели вручили коту Толику из отряда "Семенычи" первое специальное звание прапорщика внутренней службы
© МЧС
24 января в столице Приднестровья состоялся митинг против действий Молдовы. В мероприятии приняли участие порядка 50 тысяч человек. Протестная акция прошла без происшествий. Ее инициаторами выступили местные профсоюзные организации. Отмечается, что демонстранты пришли на мероприятие с флагами ПМР и транспарантами с лозунгами “Молдова! Прекрати грабить народ Приднестровья”, “Вы остановили наши предприятия” и “Не будем платить дань”.
© Новости Приднестровья В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
Фото: В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
1 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
© gagauzinfo.md В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
Фото: В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
2 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© gagauzinfo.md
© Новости Приднестровья, Artem KulekinВ столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
Фото: В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
3 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья, Artem Kulekin
© Новости Приднестровья В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
Фото: В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
4 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
1 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
2 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© gagauzinfo.md
3 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья, Artem Kulekin
4 из 4
В столице Приднестровья состоялся мировой митинг против действий Молдовы
© Новости Приднестровья
* - запрещенная в России экстремистская организация.
 
СШАИранИлон МаскДональд ТрампTeslaПриднестровьеСВОМинистерство обороны ИранаДавосМЧСЭксклюзив
 
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10:47Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
10:29Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
10:19В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
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