Украина получила 757 тел погибших военных
© РИА Новости)Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
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В пятницу, 24 января, украинский координационный штаб по вопросам военнопленных сообщил, что Киеву удалось вернуть на родину 757 тел военных ВСУ. Среди них: 451 погибший переданы с Донецкого направления, 137 - с Запорожского, 51 - с Угледарского, 71 - с Бахмутского, 34 - из моргов в России и 13 - с Луганского направления
В последней декаде декабря состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Тогда Москва отдала Киеву 503 тела, а получила - 42.
В начале ноября Украина получила 563 тела погибших военных, а вернула России - 37. Тогда, уточнял эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, среди переданных тел были и те, что погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными в январе 2024-го.
Телеграм-канал Mash добавил, что по его информации, общее число уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, давно перевалило за четыре тысячи.
Тем временем киевский режим делает все для того, чтобы нарастить темпы мобилизации: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.