https://ukraina.ru/20250124/1060548194.html

Украина получила 757 тел погибших военных

Украина получила 757 тел погибших военных - 24.01.2025 Украина.ру

Украина получила 757 тел погибших военных

В пятницу, 24 января, украинский координационный штаб по вопросам военнопленных сообщил, что Киеву удалось вернуть на родину 757 тел военных ВСУ. Среди них: 451 погибший переданы с Донецкого направления, 137 - с Запорожского, 51 - с Угледарского, 71 - с Бахмутского, 34 - из моргов в России и 13 - с Луганского направления

2025-01-24T16:09

2025-01-24T16:09

2025-01-24T16:09

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В последней декаде декабря состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Тогда Москва отдала Киеву 503 тела, а получила - 42.В начале ноября Украина получила 563 тела погибших военных, а вернула России - 37. Тогда, уточнял эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, среди переданных тел были и те, что погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными в январе 2024-го.Телеграм-канал Mash добавил, что по его информации, общее число уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, давно перевалило за четыре тысячи.Тем временем киевский режим делает все для того, чтобы нарастить темпы мобилизации: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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новости, россия, украина, киев, борис рожин, вооруженные силы украины, обмен, тела