Украина получила 757 тел погибших военных - 24.01.2025 Украина.ру
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Украина получила 757 тел погибших военных
Украина получила 757 тел погибших военных - 24.01.2025 Украина.ру
Украина получила 757 тел погибших военных
В пятницу, 24 января, украинский координационный штаб по вопросам военнопленных сообщил, что Киеву удалось вернуть на родину 757 тел военных ВСУ. Среди них: 451 погибший переданы с Донецкого направления, 137 - с Запорожского, 51 - с Угледарского, 71 - с Бахмутского, 34 - из моргов в России и 13 - с Луганского направления
2025-01-24T16:09
2025-01-24T16:09
новости
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борис рожин
вооруженные силы украины
обмен
тела
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В последней декаде декабря состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Тогда Москва отдала Киеву 503 тела, а получила - 42.В начале ноября Украина получила 563 тела погибших военных, а вернула России - 37. Тогда, уточнял эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, среди переданных тел были и те, что погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными в январе 2024-го.Телеграм-канал Mash добавил, что по его информации, общее число уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, давно перевалило за четыре тысячи.Тем временем киевский режим делает все для того, чтобы нарастить темпы мобилизации: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, борис рожин, вооруженные силы украины, обмен, тела
Новости, Россия, Украина, Киев, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, обмен, тела

Украина получила 757 тел погибших военных

16:09 24.01.2025
 
© РИА Новости)Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
© РИА Новости)
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В пятницу, 24 января, украинский координационный штаб по вопросам военнопленных сообщил, что Киеву удалось вернуть на родину 757 тел военных ВСУ. Среди них: 451 погибший переданы с Донецкого направления, 137 - с Запорожского, 51 - с Угледарского, 71 - с Бахмутского, 34 - из моргов в России и 13 - с Луганского направления
В последней декаде декабря состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Тогда Москва отдала Киеву 503 тела, а получила - 42.
В начале ноября Украина получила 563 тела погибших военных, а вернула России - 37. Тогда, уточнял эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, среди переданных тел были и те, что погибли в результате сбития украинской ПВО самолета с военнопленными в январе 2024-го.
Телеграм-канал Mash добавил, что по его информации, общее число уже опознанных тел солдат и офицеров ВСУ, хранящихся в моргах юга России в ожидании обмена, давно перевалило за четыре тысячи.
Тем временем киевский режим делает все для того, чтобы нарастить темпы мобилизации: Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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