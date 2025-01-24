Медведев назвал число бойцов, ушедших на СВО в 2024-м и ответил, что вселяет надежду в победу
Задача по комплектованию ВС РФ, которую президент РФ Владимир Путин поставил на прошлый год, исполнена. Об этом на заседании профильной межведомственной комиссии сказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Он отметил, что контракт о прохождении военной службы в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, еще более 40 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и тоже отправились в зону специальной военной операции.
Медведев добавил, что план работы на 2025 год определен: стоит задача сохранить набранные темпы. Он также акцентировал внимание на том, что будущая победа России зиждется на мужестве российских бойцов.
"Я хотел бы искренне поблагодарить каждого, кто в это очень непростое время встал на защиту Отечества. Твердость духа и мужество бойцов, их беззаветная любовь к Родине - основа нашего характера, тех ценностей, которыми мы никогда не поступимся. Это именно то, что вселяет в нас уверенность в победе", - подчеркнул Медведев.
В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal написала о том, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами". Подробности здесь: "Это не то, как нужно общаться с русскими". WSJ: Путин "пожимает плечами" в ответ на угрозы Трампа.