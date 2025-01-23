СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру
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СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области
СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру
СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области
В суд направлено уголовное дело в отношении украинских боевиков 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" вооружённых формирований Украины. Об этом 23 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-23T19:15
2025-01-23T19:15
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Военнослужащие украинного 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" Александр Мельник и Алексей Покатилов обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области, пояснили в СК РФ.Мельник и Покатилов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 1 октября 2024 года в ходе боевых действий.Уголовное дело с обвинительным заключением следственное ведомство направило в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении официального телеграм-канала военных следственных органов СК РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, вооруженные силы украины, всу, потери всу, суд, терроризм, теракт, кто, криминал, уголовное дело
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, Суд, терроризм, теракт, КТО, криминал, уголовное дело

СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области

19:15 23.01.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМорпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
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В суд направлено уголовное дело в отношении украинских боевиков 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" вооружённых формирований Украины. Об этом 23 января сообщил Следственный комитет России.
Военнослужащие украинного 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" Александр Мельник и Алексей Покатилов обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области, пояснили в СК РФ.
"Следователями установлено, что 17 сентября 2024 года Мельник и Покатилов, имея при себе автоматы АКМ и взрывные устройства, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. Находясь в Глушковском районе Курской области, указанные лица запугивали и устрашали местное население, угрожая применить оружие, занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Мельник и Покатилов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 1 октября 2024 года в ходе боевых действий.
Уголовное дело с обвинительным заключением следственное ведомство направило в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении официального телеграм-канала военных следственных органов СК РФ.
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Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСК РФВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСудтерроризмтерактКТОкриминалуголовное дело
 
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