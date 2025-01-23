СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области
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В суд направлено уголовное дело в отношении украинских боевиков 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" вооружённых формирований Украины. Об этом 23 января сообщил Следственный комитет России.
Военнослужащие украинного 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" Александр Мельник и Алексей Покатилов обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области, пояснили в СК РФ.
"Следователями установлено, что 17 сентября 2024 года Мельник и Покатилов, имея при себе автоматы АКМ и взрывные устройства, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. Находясь в Глушковском районе Курской области, указанные лица запугивали и устрашали местное население, угрожая применить оружие, занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению", - сказано в официальном сообщении.
Мельник и Покатилов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 1 октября 2024 года в ходе боевых действий.
Уголовное дело с обвинительным заключением следственное ведомство направило в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении официального телеграм-канала военных следственных органов СК РФ.
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