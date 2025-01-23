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СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области

СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области - 23.01.2025 Украина.ру

СК РФ отправил в суд дела двух украинских пехотинцев, пойманных в Курской области

В суд направлено уголовное дело в отношении украинских боевиков 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" вооружённых формирований Украины. Об этом 23 января сообщил Следственный комитет России.

2025-01-23T19:15

2025-01-23T19:15

2025-01-23T19:15

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Военнослужащие украинного 408 отдельного пехотного батальона "Черноморская сечь" Александр Мельник и Алексей Покатилов обвиняются в совершении террористических актов на территории Курской области, пояснили в СК РФ.Мельник и Покатилов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации 1 октября 2024 года в ходе боевых действий.Уголовное дело с обвинительным заключением следственное ведомство направило в суд для рассмотрения по существу, сказано в сообщении официального телеграм-канала военных следственных органов СК РФ.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем В МИД России рассказали о пыточных ВСУ в Курской области

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