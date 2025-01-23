https://ukraina.ru/20250123/1060508934.html

Деиндустриализация и новые выборы. С какими угрозами столкнется Словакия без российского газа

Деиндустриализация и новые выборы. С какими угрозами столкнется Словакия без российского газа - 23.01.2025 Украина.ру

Деиндустриализация и новые выборы. С какими угрозами столкнется Словакия без российского газа

После того как Киев в начале этого года отказался от транзита российского газа, Словакия оказалась в незавидном положении. Премьер-министр Роберт Фицо ранее пригрозил Киеву, что наложит вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен

2025-01-23T17:31

2025-01-23T17:31

2025-01-23T17:31

эксклюзив

словакия

киев

украина

роберт фицо

владимир зеленский

ес

европейская комиссия

украина.ру

трухачев

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К попыткам властей разрешить газовый спор с Киевом в пользу Братиславы присоединились 23 января словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление — социальная демократия"). Они направили письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой встать в данном споре на сторону Словакии.Составители обращения призвали главу Еврокомисси исполнить свои обязанности, вытекающие из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов. Они также отметили, что не понимают решение главы киевского режима в одностороннем порядке остановить транзит голубого топлива, несмотря на достигнутые с украинским правительством договоренности по этому вопросу.Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обещал, что Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа по южному маршруту.Он напомнил, что в прошлом году Венгрия по "Турецкому потоку" получала 7,6 млрд кубометров газа из России, тогда как максимальная мощность трубопровода составляет 8,5 млрд кубометров. Это значит, что в запасе остается почти миллиард кубометров, отметил Сийярто.Транзит российского газа в Европу Украина прекратила с 1 января 2025 года, отказавшись продлить соответствующее соглашение с российской стороной даже при закупках голубого топлива третьими странами.Фицо считает, что подобные действия Киева направлены против финансовых интересов Братиславы и Брюсселя. Он отметил, что его страна из-за потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС недополучает примерно 500 млн евро ежегодно, или даже миллиард – при более высоких ценах. Весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 млрд евро, утверждает Фицо.Словацкий премьер неоднократно предлагал Владимиру Зеленскому обсудить вопросы транзита газа, но тот отказался. На приглашение Фицо встретиться в середине января на государственной границе ради обсуждения данной проблемы, Зеленский через соцсети ответил, что ждет словацкого премьера 17 января в Киеве. Такое приглашение премьер Словакии не смог принять.Второй раз Фицо попытался встретиться с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Однако Зеленский на этот раз не просто отказался, но еще и нагрубил словацкому премьеру. Он сказал, что с Фицо невозможно договариваться, так как он "может поехать в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи". Это был очевидный упрек за визит, который Фицо в декабре нанес президенту России Владимиру Путину.В ходе своего выступления на давосском форуме Зеленский не упустил возможности уколоть Фицо, сказав, что Словакия не ищет доступа к газу из США, но при этом полагается на гарантии безопасности со стороны Запада.Очевидно, что Словакии не удается договориться о продлении транзита российского газа напрямую с Украиной, поэтому ее руководство пытается воздействовать на брюссельскую бюрократию. Однако эти попытки скорее всего обречены, полагают эксперты, опрошенные Украина.ру.По словам доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, Словакия находится в очень сложном положении по газовому вопросу, поскольку ранее страна на 90% зависела от российского газа."Предыдущее "атлантическое" правительство разрывало связи с Россией, но достаточное количество газа в Алжире или Катаре не нашло. Поэтому Фицо приходилось буквально в авральном порядке подключиться к "Турецкому потоку"", – рассказал эксперт.Однако в Еврокомиссии четко дали понять, что ЕС должен как можно скорее избавиться от российского газа, добавил он."Фон дер Ляйен сказала об этом весьма определено. Обозначен даже желательный срок – 2027 год", – напомнил Трухачев.Поэтому вряд ли Европейская комиссия как-то отреагирует на обращение словацких депутатов из партии Smer-SD, полагает эксперт. К тому же, это депутаты из партии Фицо, которых не берут ни в одну из фракций Европарламента, и они в нем занимают маргинальное положение.По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Михаила Ведерникова, Словакия максимально была заинтересована в российском газе прежде всего потому, что она являлась крупной страной-транзитером и получала газ с большой скидкой (примерно две трети от стоимости).Дешевый газ давал возможность размещать на территории страны различные предприятия транснациональных компаний, прежде всего автомобильных компаний из Европы и Азии, добавил эксперт."Словакия потеряла источник российского газа. У нее есть возможность закупать газ у Чехии, у Венгрии, может быть у Австрии. Но этот газ будет уже по иной цене. Те экономические преимущества, которые Словакия раньше имела, исчезли. В будущем может произойти деиндустриализация страны – многие транснациональные компании переместят свои производства в другие, более привлекательные государства с экономической точки зрения", – рассказал Ведерников.Эксперт допустил, что на фоне экономической деградации в Словакии может возникнуть политическая нестабильность и падение рейтинга Роберта Фицо и партий, входящих в коалиционное правительство."Важно подчеркнуть, что Фицо вернулся во власть в 2023 году благодаря тому, что избирателям запомнилась стабильность и поступательное развитие, которые в стране наблюдались в период его первого мандата. После него, с 2021 по 2023 год, в стране случился политический и экономический кризис. Основная риторика заключалась в том, что Фицо обеспечивает стабильность и развитие страны. Когда у оппонентов будет нарратив, что Фицо ничего не смог сделать, вполне возможно, что часть словацких избирателей проголосует за них", – допустил Ведерников.Не исключено, что на ближайших парламентских выборах в Словакии победят уже оппозиционные силы, продолжил эксперт. Он отметил, что также нельзя исключить проведение досрочных выборов в Словакии, так как правительственная коалиция сейчас не монолитна: внутри нее две или три силы, которые имеют разные взгляды на вопрос поддержки Украины. Поэтому есть вероятность, что Европейская комиссия видит в газовом вопросе возможность повлиять на внутриполитическую повестку в Словакии, сказал Ведерников.По его словам, у Словакии недостаточно инструментов для того, чтобы повлиять на разблокировку транзита газа через Украину. Она может объединиться с Венгрией или Австрией, где могут произойти изменения в составе правительства, допустил Ведерников.Но те ястребы, которые заседают в Брюсселе, достаточно сильно стоят на своих позициях – пока длится российско-украинский военный конфликт, ничего подобного не произойдет, подытожил эксперт.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе

https://ukraina.ru/20250122/1060465145.html

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Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, словакия, киев, украина, роберт фицо, владимир зеленский, ес, европейская комиссия, украина.ру, трухачев