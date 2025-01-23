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Карнаушко: оценён ущерб и площадь пострадавших от ВСУ районов Курской области

Карнаушко: оценён ущерб и площадь пострадавших от ВСУ районов Курской области - 23.01.2025 Украина.ру

Карнаушко: оценён ущерб и площадь пострадавших от ВСУ районов Курской области

От вторжения ВСУ пострадала пятая часть территории Курской области. Об этом 23 января заявил исполняющий обязанности министра восстановления и развития региона Алексей Карнаушко.

2025-01-23T14:58

2025-01-23T14:58

2025-01-23T14:58

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"Я хочу сказать, что 21% всей территории Курской области... был затронут боевыми действиями", - сказал Карнаушко.Выступая на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий, чиновник также отметил, что работы по разминированию и восстановлению предстоит очень много.По его словам, сообщает РИА "Новости", сложно точно назвать сроки завершения разминирования ввиду непростой обстановки. По его словам, такие работы проводят соответствующие службы.Карнаушко сообщил также, что ущерб Курской области от начавшегося в августе вторжения вооружённых формирований Украины сейчас оценивается в 750 млрд рублей.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей представлено в обзоре США зачищают ответственных за Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 января

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новости, курская область, украина, всу, кто, восстановление, россия, ущерб