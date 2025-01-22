Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос - 22.01.2025 Украина.ру
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Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос
Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос - 22.01.2025 Украина.ру
Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос
Уехать в другую страну на постоянное место жительства при открытии границ готов 21% украинцев, опрошенных украинским фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
2025-01-22T14:46
2025-01-22T14:47
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"70% опрошенных не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства в случае открытия границ (21% к этому готов)", - констатировали в украинском фонде по итогам опроса.В ходе опроса с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на подконтрольных Киеву территориях, где не велись боевые действия, представители фонда и социологической службы выяснили отношение опрошенных к тем, кто остался неподконтрольных России территориях. Выяснилось, что почти 42% респондентов охарактеризовали таких людей как заложников сложных жизненных обстоятельств. Негативные характеристики для описания людей на таких территориях в общей сложности выбрали 27% респондентов.Также опрошенные ответили на вопрос о желании самим покинуть территорию Украины в случае, если будут сняты установленные Киевом ограничения на выезд. Сейчас действует запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет под предлогом военного положения, введённого в начале СВО.Среди желающих уехать с Украины 30,5% указали на отсутствие возможностей для развития. Ещё 28,6% указали на угрозу жизни в результате ведения боевых действий и столько же указали на недостаточную социальную поддержку со стороны государства.Также среди желающих покинуть Украину 26,2% мотивировали своё решение желанием воссоединиться с родными, а 22,9% - желанием желание вывезти зависящих от них родных, 20,6% - невозможностью найти желаемою работу, 14,8% - ограничением конституционных прав и свобод.Среди желающих выехать в другую страну на ПМЖ доля мужчин составила 25%. Такое же мнение выразили 17% женщин.В региональном разрезе больше всего желают уехать за границу на ПМЖ жители западных областей – за это высказались 23% из них. Среди проживающих в центральных областях Украины хотели бы выехать за границу 19%, а в южных областях – 12%.Также на эту тему: Что губительно для Украины, а что для России. Эксперты о необходимости мира, о том, чего добивается Запад
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Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос

14:46 22.01.2025 (обновлено: 14:47 22.01.2025)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP / Evgeniy Maloletka
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Уехать в другую страну на постоянное место жительства при открытии границ готов 21% украинцев, опрошенных украинским фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
"70% опрошенных не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства в случае открытия границ (21% к этому готов)", - констатировали в украинском фонде по итогам опроса.
© dif-org-ua
© dif-org-ua
В ходе опроса с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на подконтрольных Киеву территориях, где не велись боевые действия, представители фонда и социологической службы выяснили отношение опрошенных к тем, кто остался неподконтрольных России территориях. Выяснилось, что почти 42% респондентов охарактеризовали таких людей как заложников сложных жизненных обстоятельств. Негативные характеристики для описания людей на таких территориях в общей сложности выбрали 27% респондентов.
"Из них 13% считают таких людей приспособленцами, 9,5% – пассивными сторонниками Русского мира и СССР, а 4% предателями, поддержавшими вооружённую агрессию России", - сказано в публикации фонда.
Также опрошенные ответили на вопрос о желании самим покинуть территорию Украины в случае, если будут сняты установленные Киевом ограничения на выезд. Сейчас действует запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет под предлогом военного положения, введённого в начале СВО.
"В случае открытия границы всем категориям населения 70% опрошенных сообщили, что не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства. Выехать в таких условиях хотел бы 21% респондентов. Затруднились определиться с ответом 9% опрошенных", - сказано в комментарии к итогам прошлогоднего опроса.
Среди желающих уехать с Украины 30,5% указали на отсутствие возможностей для развития. Ещё 28,6% указали на угрозу жизни в результате ведения боевых действий и столько же указали на недостаточную социальную поддержку со стороны государства.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2025
12 января, 07:18
Миграция в Мелитополь и бунт в ТЦК. Что происходит в ЗапорожьеСМИ подконтрольного Киеву города Запорожье последнее время бьют тревогу в связи с выездом из города всё большего количества внутренних переселенцев, которые возвращаются на подконтрольные РФ территории. Выехать легально, конечно, не могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но женщины, дети и пожилые мужчины стремятся в Мелитополь и Бердянск.
Также среди желающих покинуть Украину 26,2% мотивировали своё решение желанием воссоединиться с родными, а 22,9% - желанием желание вывезти зависящих от них родных, 20,6% - невозможностью найти желаемою работу, 14,8% - ограничением конституционных прав и свобод.
"О желании уехать за границу для постоянного проживания в случае открытия границ чаще всего сообщали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (33%). Чем старше возрастная группа, к которой принадлежит респондент, тем меньше доля респондентов, желающих выехать за границу на постоянное место жительства. Среди респондентов от 30 до 39 выехать за границу желало бы 27%, среди респондентов 40-49 лет – 23%, 50-59 лет – 16%, а среди респондентов, которым за 60 лет – 9%", - отметили в украинском фонде.
Среди желающих выехать в другую страну на ПМЖ доля мужчин составила 25%. Такое же мнение выразили 17% женщин.
В региональном разрезе больше всего желают уехать за границу на ПМЖ жители западных областей – за это высказались 23% из них. Среди проживающих в центральных областях Украины хотели бы выехать за границу 19%, а в южных областях – 12%.
Также на эту тему: Что губительно для Украины, а что для России. Эксперты о необходимости мира, о том, чего добивается Запад
 
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