https://ukraina.ru/20250122/1060466894.html

Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос

Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос - 22.01.2025 Украина.ру

Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос

Уехать в другую страну на постоянное место жительства при открытии границ готов 21% украинцев, опрошенных украинским фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

2025-01-22T14:46

2025-01-22T14:46

2025-01-22T14:47

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"70% опрошенных не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства в случае открытия границ (21% к этому готов)", - констатировали в украинском фонде по итогам опроса.В ходе опроса с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на подконтрольных Киеву территориях, где не велись боевые действия, представители фонда и социологической службы выяснили отношение опрошенных к тем, кто остался неподконтрольных России территориях. Выяснилось, что почти 42% респондентов охарактеризовали таких людей как заложников сложных жизненных обстоятельств. Негативные характеристики для описания людей на таких территориях в общей сложности выбрали 27% респондентов.Также опрошенные ответили на вопрос о желании самим покинуть территорию Украины в случае, если будут сняты установленные Киевом ограничения на выезд. Сейчас действует запрет на выезд мужчин в возрасте 18-60 лет под предлогом военного положения, введённого в начале СВО.Среди желающих уехать с Украины 30,5% указали на отсутствие возможностей для развития. Ещё 28,6% указали на угрозу жизни в результате ведения боевых действий и столько же указали на недостаточную социальную поддержку со стороны государства.Также среди желающих покинуть Украину 26,2% мотивировали своё решение желанием воссоединиться с родными, а 22,9% - желанием желание вывезти зависящих от них родных, 20,6% - невозможностью найти желаемою работу, 14,8% - ограничением конституционных прав и свобод.Среди желающих выехать в другую страну на ПМЖ доля мужчин составила 25%. Такое же мнение выразили 17% женщин.В региональном разрезе больше всего желают уехать за границу на ПМЖ жители западных областей – за это высказались 23% из них. Среди проживающих в центральных областях Украины хотели бы выехать за границу 19%, а в южных областях – 12%.Также на эту тему: Что губительно для Украины, а что для России. Эксперты о необходимости мира, о том, чего добивается Запад

https://ukraina.ru/20250112/1060204876.html

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