71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО - 21.01.2025 Украина.ру
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71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО
71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО - 21.01.2025 Украина.ру
71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО
Российский дирижер и альтист Юрий Башмет заявил в беседе с прессой, что в случае необходимости готов отправиться воевать в зону СВО
2025-01-21T12:07
2025-01-21T12:07
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Башмет добавил, что артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации - люди без совести, которым нечего сказать дома. В то же время дирижер отметил, что "это дело каждого", и он не может осуждать людей "решившихся на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни".Свою позицию относительно происходящего на Украине дирижер неоднократно высказывал с помощью своих концертов. Например, осенью 2023 года - в 80-ю годовщину освобождения Киева от фашистов Красной армией - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета исполнил в Москве Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича."Я с дрожью подхожу к этому произведению. И то, что оно звучит именно на фоне тех событий, которые происходят на Украине и в Палестине, это совпадение, проект задумывался года два назад, но, я думаю, что это происходит не напрасно. Потому что классическая музыка дает возможность увидеть общую картину происходящего, а не отдельными моментами, и этого нам сегодня также не хватает", - заявил тогда Башмет.Подробности здесь: "На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева.
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новости, украина, киев, россия, красная армия, дирижер, сво
Новости, Украина, Киев, Россия, Красная Армия, дирижер, СВО

71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО

12:07 21.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЮрий Башмет
Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Российский дирижер и альтист Юрий Башмет заявил в беседе с прессой, что в случае необходимости готов отправиться воевать в зону СВО

"Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет - я сам пойду туда стрелять", - заявил 71-летний дирижер.

Башмет добавил, что артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации - люди без совести, которым нечего сказать дома. В то же время дирижер отметил, что "это дело каждого", и он не может осуждать людей "решившихся на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни".
Свою позицию относительно происходящего на Украине дирижер неоднократно высказывал с помощью своих концертов. Например, осенью 2023 года - в 80-ю годовщину освобождения Киева от фашистов Красной армией - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета исполнил в Москве Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича.
"Я с дрожью подхожу к этому произведению. И то, что оно звучит именно на фоне тех событий, которые происходят на Украине и в Палестине, это совпадение, проект задумывался года два назад, но, я думаю, что это происходит не напрасно. Потому что классическая музыка дает возможность увидеть общую картину происходящего, а не отдельными моментами, и этого нам сегодня также не хватает", - заявил тогда Башмет.
Подробности здесь: "На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева.
 
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