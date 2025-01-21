71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО
Российский дирижер и альтист Юрий Башмет заявил в беседе с прессой, что в случае необходимости готов отправиться воевать в зону СВО
"Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет - я сам пойду туда стрелять", - заявил 71-летний дирижер.
Башмет добавил, что артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации - люди без совести, которым нечего сказать дома. В то же время дирижер отметил, что "это дело каждого", и он не может осуждать людей "решившихся на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни".
Свою позицию относительно происходящего на Украине дирижер неоднократно высказывал с помощью своих концертов. Например, осенью 2023 года - в 80-ю годовщину освобождения Киева от фашистов Красной армией - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета исполнил в Москве Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича.
"Я с дрожью подхожу к этому произведению. И то, что оно звучит именно на фоне тех событий, которые происходят на Украине и в Палестине, это совпадение, проект задумывался года два назад, но, я думаю, что это происходит не напрасно. Потому что классическая музыка дает возможность увидеть общую картину происходящего, а не отдельными моментами, и этого нам сегодня также не хватает", - заявил тогда Башмет.