https://ukraina.ru/20250121/1060427887.html

71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО

71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО - 21.01.2025 Украина.ру

71-летний дирижер Башмет подтвердил готовность отправиться в зону СВО

Российский дирижер и альтист Юрий Башмет заявил в беседе с прессой, что в случае необходимости готов отправиться воевать в зону СВО

2025-01-21T12:07

2025-01-21T12:07

2025-01-21T12:07

новости

украина

киев

россия

красная армия

дирижер

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102906/78/1029067857_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_7afb612bfa0225f9ec11dfe560081747.jpg

Башмет добавил, что артисты, покинувшие Россию после начала спецоперации - люди без совести, которым нечего сказать дома. В то же время дирижер отметил, что "это дело каждого", и он не может осуждать людей "решившихся на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни".Свою позицию относительно происходящего на Украине дирижер неоднократно высказывал с помощью своих концертов. Например, осенью 2023 года - в 80-ю годовщину освобождения Киева от фашистов Красной армией - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета исполнил в Москве Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича."Я с дрожью подхожу к этому произведению. И то, что оно звучит именно на фоне тех событий, которые происходят на Украине и в Палестине, это совпадение, проект задумывался года два назад, но, я думаю, что это происходит не напрасно. Потому что классическая музыка дает возможность увидеть общую картину происходящего, а не отдельными моментами, и этого нам сегодня также не хватает", - заявил тогда Башмет.Подробности здесь: "На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, красная армия, дирижер, сво