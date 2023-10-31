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"На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева
"На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева - 31.10.2023 Украина.ру
"На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева
Исполнение симфонии является частью мультимодального проекта "Бабий яр", который был задуман еще два года назад
2023-10-31T15:06
2023-10-31T15:06
2023-10-31T15:06
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бабий яр
симфония
москва
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освобождение
культура
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Шестого ноября, на 80-ю годовщину освобождения Киева от фашистов Красной армией, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета исполнит в Москве Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича. Об этом 31 октября сообщило издание "Российская газета".Вместе с оркестром "Новая Россия", на сцене "МТС Live Холл" выступят три хора - Московская мужская еврейская капелла, Государственная академическая капелла России имени Юрлова и Государственный академический русский хора им. Свешникова.Сам Юрий Башмет говорит, что пока еще не приступил к репетициям, но для него это будет не первое исполнение великого произведения. Когда-то дирижер исполнял ее с оркестром Большого театра, тогда текст читал сам Евтушенко.Исполнение симфонии Шостаковича задумано как последняя часть мультимедийного проекта "Бабий Яр", в рамках которого пройдет выставка о Холокосте, а также чтение стихов Еврегия Евтушенко в исполнении знаменитых российских артистов."Мы хотим, чтобы это именно было - разговор, потому что нам так не хватает диалога. С другой стороны, это будет как восхождение на вершину горы, а на вершине мы услышим симфонию, которой будет дирижировать Юрий Башмет", - рассказал режиссер мультимедийного проекта "Бабий Яр", живущий в России немец Ханс-Йоахим Фрай.Тринадцатая симфония Дмитрия Шостаковича написана на стихи Евгения Евтушенко "Бабий Яр". Поэму по мотивам дискриминации и геноцида евреев Евтушенко написал в 1961 году в Киеве. Сам поэт рассказывал, что он был потрясен отсутствием какого-либо памятника погибшим в районе Киева Бабий Яр, на месте где фашисты в Великую Отечественную войну устроили массовый расстрел евреев.
https://ukraina.ru/20230221/1043611540.html
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Украина.ру
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новости, бабий яр, симфония, москва, киев, освобождение
Новости, Бабий Яр, симфония, Москва, Киев, освобождение, Культура
"На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева
Исполнение симфонии является частью мультимодального проекта "Бабий яр", который был задуман еще два года назад
Шестого ноября, на 80-ю годовщину освобождения Киева от фашистов Красной армией, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета исполнит в Москве Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича. Об этом 31 октября сообщило издание "Российская газета".
Вместе с оркестром "Новая Россия", на сцене "МТС Live Холл" выступят три хора - Московская мужская еврейская капелла, Государственная академическая капелла России имени Юрлова и Государственный академический русский хора им. Свешникова.
Сам Юрий Башмет говорит, что пока еще не приступил к репетициям, но для него это будет не первое исполнение великого произведения. Когда-то дирижер исполнял ее с оркестром Большого театра, тогда текст читал сам Евтушенко.
"Я с дрожью подхожу к этому произведению. И то, что оно звучит именно на фоне тех событий, которые происходят на Украине и в Палестине, это совпадение, проект задумывался года два назад, но, я думаю, что это происходит не напрасно. Потому что классическая музыка дает возможность увидеть общую картину происходящего, а не отдельными моментами, и этого нам сегодня также не хватает", - рассказал Башмет.
Исполнение симфонии Шостаковича задумано как последняя часть мультимедийного проекта "Бабий Яр", в рамках которого пройдет выставка о Холокосте, а также чтение стихов Еврегия Евтушенко в исполнении знаменитых российских артистов.
"Мы хотим, чтобы это именно было - разговор, потому что нам так не хватает диалога. С другой стороны, это будет как восхождение на вершину горы, а на вершине мы услышим симфонию, которой будет дирижировать Юрий Башмет", - рассказал режиссер мультимедийного проекта "Бабий Яр", живущий в России немец Ханс-Йоахим Фрай.
Тринадцатая симфония Дмитрия Шостаковича написана на стихи Евгения Евтушенко "Бабий Яр". Поэму по мотивам дискриминации и геноцида евреев Евтушенко написал в 1961 году в Киеве. Сам поэт рассказывал, что он был потрясен отсутствием какого-либо памятника погибшим в районе Киева Бабий Яр, на месте где фашисты в Великую Отечественную войну устроили массовый расстрел евреев.