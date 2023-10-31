https://ukraina.ru/20231031/1050644527.html

"На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева

"На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева - 31.10.2023 Украина.ру

"На фоне Украины и Палестины". Оркестр Башмета исполнит Шостаковича в годовщину освобождения Киева

Исполнение симфонии является частью мультимодального проекта "Бабий яр", который был задуман еще два года назад

2023-10-31T15:06

2023-10-31T15:06

2023-10-31T15:06

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Шестого ноября, на 80-ю годовщину освобождения Киева от фашистов Красной армией, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета исполнит в Москве Тринадцатую симфонию Дмитрия Шостаковича. Об этом 31 октября сообщило издание "Российская газета".Вместе с оркестром "Новая Россия", на сцене "МТС Live Холл" выступят три хора - Московская мужская еврейская капелла, Государственная академическая капелла России имени Юрлова и Государственный академический русский хора им. Свешникова.Сам Юрий Башмет говорит, что пока еще не приступил к репетициям, но для него это будет не первое исполнение великого произведения. Когда-то дирижер исполнял ее с оркестром Большого театра, тогда текст читал сам Евтушенко.Исполнение симфонии Шостаковича задумано как последняя часть мультимедийного проекта "Бабий Яр", в рамках которого пройдет выставка о Холокосте, а также чтение стихов Еврегия Евтушенко в исполнении знаменитых российских артистов."Мы хотим, чтобы это именно было - разговор, потому что нам так не хватает диалога. С другой стороны, это будет как восхождение на вершину горы, а на вершине мы услышим симфонию, которой будет дирижировать Юрий Башмет", - рассказал режиссер мультимедийного проекта "Бабий Яр", живущий в России немец Ханс-Йоахим Фрай.Тринадцатая симфония Дмитрия Шостаковича написана на стихи Евгения Евтушенко "Бабий Яр". Поэму по мотивам дискриминации и геноцида евреев Евтушенко написал в 1961 году в Киеве. Сам поэт рассказывал, что он был потрясен отсутствием какого-либо памятника погибшим в районе Киева Бабий Яр, на месте где фашисты в Великую Отечественную войну устроили массовый расстрел евреев.

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