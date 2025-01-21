https://ukraina.ru/20250121/1060421868.html
О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский
О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский - 21.01.2025 Украина.ру
О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский
Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал новый этап в отношениях США и Китая и позицию КНР по украинскому конфликту, рассказал о камнях преткновения и о новом противостоянии Америки и Китая
2025-01-21T08:58
2025-01-21T08:58
2025-01-21T08:58
видео
китай
сша
америка
дональд трамп
газпромбанк
тавровский
кнр (китай)
президент
си цзиньпин
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Также он высказал своё мнение о резком рывке китайской автомобильной промышленности: 00:28 – Американо-китайские отношения: какими они будут при Трампе? 07:08 – Вопрос Тайваня.12:35 – Партнерство и санкции против России.16:25 – Китай и конфликт на Украине.18:03 – Рывок китайского автопрома.
китай
сша
америка
кнр (китай)
пекин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, сша, америка, дональд трамп, газпромбанк, тавровский, кнр (китай), президент, си цзиньпин, пекин, джо байден, торговля, конфликт, видео
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О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский
Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал новый этап в отношениях США и Китая и позицию КНР по украинскому конфликту, рассказал о камнях преткновения и о новом противостоянии Америки и Китая
Также он высказал своё мнение о резком рывке китайской автомобильной промышленности:
00:28 – Американо-китайские отношения: какими они будут при Трампе
?
12:35 – Партнерство и санкции против России
.
16:25 – Китай и конфликт на Украине
.
18:03 – Рывок китайского автопрома.