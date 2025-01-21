https://ukraina.ru/20250121/1060421868.html

О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский

О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский - 21.01.2025 Украина.ру

О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский

Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал новый этап в отношениях США и Китая и позицию КНР по украинскому конфликту, рассказал о камнях преткновения и о новом противостоянии Америки и Китая

2025-01-21T08:58

2025-01-21T08:58

2025-01-21T08:58

видео

китай

сша

америка

дональд трамп

газпромбанк

тавровский

кнр (китай)

президент

си цзиньпин

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Также он высказал своё мнение о резком рывке китайской автомобильной промышленности: 00:28 – Американо-китайские отношения: какими они будут при Трампе? 07:08 – Вопрос Тайваня.12:35 – Партнерство и санкции против России.16:25 – Китай и конфликт на Украине.18:03 – Рывок китайского автопрома.

китай

сша

америка

кнр (китай)

пекин

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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