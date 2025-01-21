О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский - 21.01.2025 Украина.ру
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О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский
О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский - 21.01.2025 Украина.ру
О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский
Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал новый этап в отношениях США и Китая и позицию КНР по украинскому конфликту, рассказал о камнях преткновения и о новом противостоянии Америки и Китая
2025-01-21T08:58
2025-01-21T08:58
видео
китай
сша
америка
дональд трамп
газпромбанк
тавровский
кнр (китай)
президент
си цзиньпин
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Также он высказал своё мнение о резком рывке китайской автомобильной промышленности: 00:28 – Американо-китайские отношения: какими они будут при Трампе? 07:08 – Вопрос Тайваня.12:35 – Партнерство и санкции против России.16:25 – Китай и конфликт на Украине.18:03 – Рывок китайского автопрома.
китай
сша
америка
кнр (китай)
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видео, китай, сша, америка, дональд трамп, газпромбанк, тавровский, кнр (китай), президент, си цзиньпин, пекин, джо байден, торговля, конфликт, видео
Видео, Китай, США, Америка, Дональд Трамп, Газпромбанк, Тавровский, КНР (Китай), президент, Си Цзиньпин, Пекин, Джо Байден, торговля, конфликт

О новом в отношениях США и КНР, еще одном фронте и резком рывке китайского автопрома – Тавровский

08:58 21.01.2025
 
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Председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский в эфире Украина.ру прокомментировал новый этап в отношениях США и Китая и позицию КНР по украинскому конфликту, рассказал о камнях преткновения и о новом противостоянии Америки и Китая
Также он высказал своё мнение о резком рывке китайской автомобильной промышленности:
00:28 – Американо-китайские отношения: какими они будут при Трампе?
07:08 – Вопрос Тайваня.
12:35 – Партнерство и санкции против России.
16:25 – Китай и конфликт на Украине.
18:03 – Рывок китайского автопрома.
 
ВидеоКитайСШААмерикаДональд ТрампГазпромбанкТавровскийКНР (Китай)президентСи ЦзиньпинПекинДжо Байденторговляконфликт
 
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