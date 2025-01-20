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Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области

Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области - 20.01.2025 Украина.ру

Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области

Задержаны высокопоставленные офицеры ВСУ, подозреваемые в бездействии, следствием которого стала утрата в 2024 году части Харьковской области в пользу России. Об этом 20 января сообщил Офис генпрокурора Украины.

2025-01-20T15:34

2025-01-20T15:34

2025-01-20T15:34

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"По данным следствия, небрежное отношение бывших командиров к военной службе привело к потере в мае 2024 части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района, личного состава и вооружения бригады, срыва мер по обеспечению устойчивой обороны государственной границы Украины", - сказано в официальном сообщении.По уголовному делу проходят в статусе подозреваемых полковник - бывший командир 415 отдельного стрелкового батальона. Ему инкриминировано небрежное отношение к военной службе и самовольное оставление поля боя.Генерал-лейтенанту, занимавшему должность командира 125 обр ТРО ОК "Запад", инкриминировано небрежное отношение к военной службе. То же самое инкриминировано бригадному генералу – бывшему командиру ОТУ "Харьков"."После вручения уведомления о подозрении будет решаться вопрос о применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили украинские прокуроры.Досудебное расследование осуществляется следователями ГСУ ГБР при оперативном сопровождении УВКР СБУ, содействии руководства Минобороны Украины и ВСУ.Также в новостях: Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ

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