https://ukraina.ru/20250120/1060404998.html
Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области
Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области - 20.01.2025 Украина.ру
Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области
Задержаны высокопоставленные офицеры ВСУ, подозреваемые в бездействии, следствием которого стала утрата в 2024 году части Харьковской области в пользу России. Об этом 20 января сообщил Офис генпрокурора Украины.
2025-01-20T15:34
2025-01-20T15:34
2025-01-20T15:34
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"По данным следствия, небрежное отношение бывших командиров к военной службе привело к потере в мае 2024 части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района, личного состава и вооружения бригады, срыва мер по обеспечению устойчивой обороны государственной границы Украины", - сказано в официальном сообщении.По уголовному делу проходят в статусе подозреваемых полковник - бывший командир 415 отдельного стрелкового батальона. Ему инкриминировано небрежное отношение к военной службе и самовольное оставление поля боя.Генерал-лейтенанту, занимавшему должность командира 125 обр ТРО ОК "Запад", инкриминировано небрежное отношение к военной службе. То же самое инкриминировано бригадному генералу – бывшему командиру ОТУ "Харьков"."После вручения уведомления о подозрении будет решаться вопрос о применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили украинские прокуроры.Досудебное расследование осуществляется следователями ГСУ ГБР при оперативном сопровождении УВКР СБУ, содействии руководства Минобороны Украины и ВСУ.Также в новостях: Поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и места сборки дронов: Минобороны об успехах ВС РФ
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новости, харьковская область, россия, украина, вооруженные силы украины, офис генпрокурора, минобороны украины, всу, криминал, сво, сбу, арест
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Офис генпрокурора, Минобороны Украины, ВСУ, криминал, СВО, СБУ, арест
Украинские генералы задержаны за бездействие в Харьковской области
Задержаны высокопоставленные офицеры ВСУ, подозреваемые в бездействии, следствием которого стала утрата в 2024 году части Харьковской области в пользу России. Об этом 20 января сообщил Офис генпрокурора Украины.
"По данным следствия, небрежное отношение бывших командиров к военной службе привело к потере в мае 2024 части территории Липецкой сельской территориальной общины Харьковского района, личного состава и вооружения бригады, срыва мер по обеспечению устойчивой обороны государственной границы Украины", - сказано в официальном сообщении.
По уголовному делу проходят в статусе подозреваемых полковник - бывший командир 415 отдельного стрелкового батальона. Ему инкриминировано небрежное отношение к военной службе и самовольное оставление поля боя.
Генерал-лейтенанту, занимавшему должность командира 125 обр ТРО ОК "Запад", инкриминировано небрежное отношение к военной службе. То же самое инкриминировано бригадному генералу – бывшему командиру ОТУ "Харьков".
"После вручения уведомления о подозрении будет решаться вопрос о применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - отметили украинские прокуроры.
Досудебное расследование осуществляется следователями ГСУ ГБР
при оперативном сопровождении УВКР СБУ
, содействии руководства Минобороны Украины
и ВСУ.