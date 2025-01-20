Офицер ВСУ прикрывался на передовой от дронов ребенком - российская разведка - 20.01.2025 Украина.ру
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Офицер ВСУ прикрывался на передовой от дронов ребенком - российская разведка
Офицер ВСУ прикрывался на передовой от дронов ребенком - российская разведка - 20.01.2025 Украина.ру
Офицер ВСУ прикрывался на передовой от дронов ребенком - российская разведка
Один из офицеров ВСУ брал с собой ребенка на передовую, чтобы прикрываться им от атак российских БПЛА. Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ
2025-01-20T15:25
2025-01-20T16:05
новости
россия
донецкое направление
вооруженные силы украины
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Российский разведчик рассказал, что произошло это на Донецком направлении, где расчет ВС РФ обнаружил передвижение внедорожника командного состава ВСУ. Было принято решение о ликвидации противника, однако перед подлетом дрона машина остановилась.Украинские военные идут на все возможные ухищрения не только, чтобы спасти собственные жизни, но и с целью лишить их военных, а также мирных граждан России. В частности, 20 января, в Минобороны РФ обнародовали информацию о том, что ВСУ минируют ящики, тумбочки и шкафы с сопровождающим объект звуком кошачьего мяукания."Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдет взрыв", - рассказал один из российских военнослужащих.Подробности здесь: "Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования.
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новости, россия, донецкое направление, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкое направление, Вооруженные силы Украины

Офицер ВСУ прикрывался на передовой от дронов ребенком - российская разведка

15:25 20.01.2025 (обновлено: 16:05 20.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Один из офицеров ВСУ брал с собой ребенка на передовую, чтобы прикрываться им от атак российских БПЛА. Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ
Российский разведчик рассказал, что произошло это на Донецком направлении, где расчет ВС РФ обнаружил передвижение внедорожника командного состава ВСУ. Было принято решение о ликвидации противника, однако перед подлетом дрона машина остановилась.

"Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону", - рассказал разведчик, уточнив, что оператор успел отвернуть дрон буквально в последний момент.

© Украина.ру / Telegram
© Украина.ру / Telegram
Украинские военные идут на все возможные ухищрения не только, чтобы спасти собственные жизни, но и с целью лишить их военных, а также мирных граждан России. В частности, 20 января, в Минобороны РФ обнародовали информацию о том, что ВСУ минируют ящики, тумбочки и шкафы с сопровождающим объект звуком кошачьего мяукания.
"Мы заходим, слышим мяукание, допустим, в шкафу, и можно понять, что когда ты шкаф откроешь, сердобольный, то произойдет взрыв", - рассказал один из российских военнослужащих.
Подробности здесь: "Когда ты шкаф откроешь, сердобольный, произойдет взрыв": ВСУ придумали "кошачий" способ минирования.
 
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