https://ukraina.ru/20250118/1060372352.html

"Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА

"Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА - 18.01.2025 Украина.ру

"Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил школу FPV-пилотов равноапостольной княгини Ольги "Соколы Хоруса" в одном из городов северо-запада России и... Украина.ру, 18.01.2025

2025-01-18T16:40

2025-01-18T16:40

2025-01-18T16:40

видео

россия

вс рф

дроны

бпла

беспилотники

пилоты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/12/1060372229_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f09e40fdde9d06df12941ce60ba10ab6.jpg.webp

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил школу FPV-пилотов равноапостольной княгини Ольги "Соколы Хоруса" в одном из городов северо-запада России и подготовил подробный спецрепортаж о том, как обучают операторов дронов. Из нашего материала вы узнаете, чему учат в школе БПЛА, зачем пилотам необходимо умение паять, как устроен беспилотник и многое другое. #дрон #обучение #дроны #БПЛА #беспилотник #школа #пилот #Чаленко #Зигзаг #паяльник #камикадзе #Курск #Брянск #Харьков #Лисичанск #Восток #Донбасс #ДНР #Донецк #Харцызск #Херсон #игры #симулятор #гонки #FPV #пехота #техника #БТР #танк #ИИ #фронт #президент #Путин #СВО #спецоперация #конфликт #война #Зеленский #Украина #Россия #Китай #КНР #президент #РФ #уроки #компьютер #ВСУ ТГ-канал "Соколы Хоруса": https://t.me/AlexCarrier_FPV Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250118/1060367719.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, пилоты