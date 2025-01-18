https://ukraina.ru/20250118/1060372352.html
"Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА
"Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА - 18.01.2025 Украина.ру
"Что вы испытываете, уничтожая врага"? Как в России готовят FPV-пилотов: спецрепортаж из школы БПЛА
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил школу FPV-пилотов равноапостольной княгини Ольги "Соколы Хоруса" в одном из городов северо-запада России и... Украина.ру, 18.01.2025
2025-01-18T16:40
2025-01-18T16:40
2025-01-18T16:40
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил школу FPV-пилотов равноапостольной княгини Ольги "Соколы Хоруса" в одном из городов северо-запада России и подготовил подробный спецрепортаж о том, как обучают операторов дронов. Из нашего материала вы узнаете, чему учат в школе БПЛА, зачем пилотам необходимо умение паять, как устроен беспилотник и многое другое. #дрон #обучение #дроны #БПЛА #беспилотник #школа #пилот #Чаленко #Зигзаг #паяльник #камикадзе #Курск #Брянск #Харьков #Лисичанск #Восток #Донбасс #ДНР #Донецк #Харцызск #Херсон #игры #симулятор #гонки #FPV #пехота #техника #БТР #танк #ИИ #фронт #президент #Путин #СВО #спецоперация #конфликт #война #Зеленский #Украина #Россия #Китай #КНР #президент #РФ #уроки #компьютер #ВСУ ТГ-канал "Соколы Хоруса": https://t.me/AlexCarrier_FPV Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, вс рф, дроны, бпла, беспилотники, пилоты
Видео, Россия, ВС РФ, дроны, БПЛА, беспилотники, пилоты
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко посетил школу FPV-пилотов равноапостольной княгини Ольги "Соколы Хоруса" в одном из городов северо-запада России и подготовил подробный спецрепортаж о том, как обучают операторов дронов. Из нашего материала вы узнаете, чему учат в школе БПЛА, зачем пилотам необходимо умение паять, как устроен беспилотник и многое другое.
#дрон #обучение #дроны #БПЛА #беспилотник #школа #пилот #Чаленко #Зигзаг #паяльник #камикадзе #Курск
#Брянск
#Харьков
#Лисичанск #Восток #Донбасс
#ДНР
#Донецк
#Харцызск #Херсон
#игры #симулятор #гонки #FPV #пехота #техника #БТР #танк #ИИ #фронт #президент #Путин #СВО #спецоперация #конфликт #война #Зеленский #Украина
#Россия #Китай
#КНР #президент #РФ #уроки #компьютер #ВСУ
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