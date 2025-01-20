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ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети

ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети - 20.01.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети

Украинские войска нанесли удар рядом со школой в селе Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем телеграм-канале

2025-01-20T10:24

2025-01-20T10:24

2025-01-20T10:24

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"Фашистские выродки ударили по детям в Херсонской области. В 8.20, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двоих охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу", - написал Кастюкевич.По его словам, степень тяжести пострадавших выясняется.О других атаках ВСУ - в материале Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, вооруженные силы украины, москва, россия