ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
Украинские войска нанесли удар рядом со школой в селе Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем телеграм-канале
"Фашистские выродки ударили по детям в Херсонской области. В 8.20, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двоих охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу", - написал Кастюкевич.
По его словам, степень тяжести пострадавших выясняется.
"Окажем всю необходимую помощь. Если нужно будет транспортировать детей в Москву, значит, сделаем и это", - заверил сенатор.
О других атаках ВСУ - в материале Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА на сайте Украина.ру.