ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети - 20.01.2025 Украина.ру
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ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети
ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети - 20.01.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети
Украинские войска нанесли удар рядом со школой в селе Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем телеграм-канале
2025-01-20T10:24
2025-01-20T10:24
новости
херсонская область
вооруженные силы украины
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россия
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"Фашистские выродки ударили по детям в Херсонской области. В 8.20, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двоих охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу", - написал Кастюкевич.По его словам, степень тяжести пострадавших выясняется.О других атаках ВСУ - в материале Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА на сайте Украина.ру.
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новости, херсонская область, вооруженные силы украины, москва, россия
Новости, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Москва, Россия

ВСУ атаковали школу в херсонском селе, пострадали дети

10:24 20.01.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинские войска нанесли удар рядом со школой в селе Бехтеры Херсонской области. Об этом сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем телеграм-канале
"Фашистские выродки ударили по детям в Херсонской области. В 8.20, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двоих охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу", - написал Кастюкевич.
По его словам, степень тяжести пострадавших выясняется.

"Окажем всю необходимую помощь. Если нужно будет транспортировать детей в Москву, значит, сделаем и это", - заверил сенатор.

О других атаках ВСУ - в материале Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА на сайте Украина.ру.
 
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