https://ukraina.ru/20250120/1060394419.html

Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области

Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области - 20.01.2025 Украина.ру

Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области

Британский подданный Джеймс Скотт Рис Андерсон обвиняется в наёмничестве и другой преступной деятельности на территории Курской области. Об этом 20 января сообщил Следственный комитет России.

2025-01-20T11:07

2025-01-20T11:07

2025-01-20T11:07

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"Следователями установлено, что Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении СК РФ.Андерсон задержан на территории Курской области в результате оперативно-розыскных мероприятий.По итогам расследования уголовного дела в отношении британского наёмника российские следователи установили, что в середине ноября 2024 года Андерсон, вооруженный автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области.По ходатайству следователя суд избрал наёмнику из Британии меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области

https://ukraina.ru/20250119/1060378230.html

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