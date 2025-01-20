Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области
© Александр АвиловФото: Москва 24
© Александр Авилов
Британский подданный Джеймс Скотт Рис Андерсон обвиняется в наёмничестве и другой преступной деятельности на территории Курской области. Об этом 20 января сообщил Следственный комитет России.
"Следователями установлено, что Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении СК РФ.
Андерсон задержан на территории Курской области в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Вчера, 13:16Жительница села Суджанского района рассказала, как украинские наёмники расстреливали мирных жителейПрибывшие вслед за ВСУ иностранные наёмники убивали мирных жителей в Курской области. Об этом представителю военного следственного управления СК РФ рассказала жительница Суджанского района.
По итогам расследования уголовного дела в отношении британского наёмника российские следователи установили, что в середине ноября 2024 года Андерсон, вооруженный автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области.
"Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступные действия против мирного населения", - констатировали в СК РФ.
По ходатайству следователя суд избрал наёмнику из Британии меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).