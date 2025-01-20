Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области - 20.01.2025 Украина.ру
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Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области
Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области - 20.01.2025 Украина.ру
Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области
Британский подданный Джеймс Скотт Рис Андерсон обвиняется в наёмничестве и другой преступной деятельности на территории Курской области. Об этом 20 января сообщил Следственный комитет России.
2025-01-20T11:07
2025-01-20T11:07
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"Следователями установлено, что Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении СК РФ.Андерсон задержан на территории Курской области в результате оперативно-розыскных мероприятий.По итогам расследования уголовного дела в отношении британского наёмника российские следователи установили, что в середине ноября 2024 года Андерсон, вооруженный автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области.По ходатайству следователя суд избрал наёмнику из Британии меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области
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новости, курская область, россия, британия, джеймс андерсон, ск рф, вооруженные силы украины, всу, иностранные наемники, мирные жители, кто
Новости, Курская область, Россия, Британия, Джеймс Андерсон, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, иностранные наемники, мирные жители, КТО

Следком России расследует преступления британского наёмника Андерсона в Курской области

11:07 20.01.2025
 
© Александр АвиловФото: Москва 24
Фото: Москва 24
© Александр Авилов
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Британский подданный Джеймс Скотт Рис Андерсон обвиняется в наёмничестве и другой преступной деятельности на территории Курской области. Об этом 20 января сообщил Следственный комитет России.
"Следователями установлено, что Джеймс Андерсон за материальное вознаграждение принимал непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении СК РФ.
Андерсон задержан на территории Курской области в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Суджа
Вчера, 13:16
Жительница села Суджанского района рассказала, как украинские наёмники расстреливали мирных жителейПрибывшие вслед за ВСУ иностранные наёмники убивали мирных жителей в Курской области. Об этом представителю военного следственного управления СК РФ рассказала жительница Суджанского района.
По итогам расследования уголовного дела в отношении британского наёмника российские следователи установили, что в середине ноября 2024 года Андерсон, вооруженный автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области.
"Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, он совершал преступные действия против мирного населения", - констатировали в СК РФ.
По ходатайству следователя суд избрал наёмнику из Британии меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на эту тему: СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияБританияДжеймс АндерсонСК РФВооруженные силы УкраиныВСУиностранные наемникимирные жителиКТО
 
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