https://ukraina.ru/20250119/1060383181.html

Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины

Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины - 19.01.2025 Украина.ру

Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины

Деятели культуры и ряд других граждан Украины лишены государственных наград согласно указу, подписанному 19 января Владимиром Зеленским. Также в воскресенье он назначил новых армейских начальников, ответственных за подготовку кадров и координацию военных поставок от НАТО.

2025-01-19T17:49

2025-01-19T17:49

2025-01-19T17:49

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Документ опубликован на сайте президента Украины. Владимир Зеленский пояснил необходимость указа о санкциях выполнением решения СНБО о санкциях."А также мы продолжаем лишать государственных наград – на звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения", - сказано в комментарии Зеленского к указу.Среди лишённых наград и званий по указу Зеленского значатся депутат парламента (Верховной Рады Украины) Нестор Шуфрич, российский сенатор от парламента Крыма - гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР - балетмейстер Вадим Писарев, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко, экс-депутат украинского парламента Евгений Мураев, бывший первый секретарь ЦК запрещённой на Украине компартии - руководитель парламентской фракции КПУ в Верховной Раде II—VII созывов Пётр Симоненко, народный артист Украины и России - киноактёр и сценарист Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка и сатирик – экс-замглавного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, а также другие заслуженные инакомыслящие граждане Украины."Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - сказано в указе.Зеленский сообщил также, что наряду с репрессивными мерами в отношении соотечественников он со товарищи готовит несколько назначений. Они касаются украинской армии и будут проходить по итогам голосования."Первое: в приложении "Армия+" завершился опрос нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутными войсками предложили пять кандидатов – это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур. Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур", - поведал Зеленский.При этом он заметил, что уже поговорил с Качуром на тему перспектив изменений в военном образовании и конкретно в Национальной академии Сухопутных войск. Зеленский уже поручил фактически новому начальнику провести "полноценный аудит" академии.Он отметил, что ВСУ нужны лидеры тактического звена – "сильные сержанты, сильные лейтенанты"."И второе назначение: бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с нашими партнерами в Висбадене, его задача – это координация помощи безопасности Украины", - добавил Зеленский.О том, чем занято командование НАТО в Висбадене рассмотрел в своей публикации обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается

https://ukraina.ru/20241120/1059068065.html

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новости, украина, крым, россия, владимир зеленский, нестор шуфрич, нато, верховная рада, снбо, репрессии, хроника репрессий, санкции, культура