Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины - 19.01.2025 Украина.ру
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Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины
Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины - 19.01.2025 Украина.ру
Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины
Деятели культуры и ряд других граждан Украины лишены государственных наград согласно указу, подписанному 19 января Владимиром Зеленским. Также в воскресенье он назначил новых армейских начальников, ответственных за подготовку кадров и координацию военных поставок от НАТО.
2025-01-19T17:49
2025-01-19T17:49
новости
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владимир зеленский
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нато
верховная рада
снбо
репрессии
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Документ опубликован на сайте президента Украины. Владимир Зеленский пояснил необходимость указа о санкциях выполнением решения СНБО о санкциях."А также мы продолжаем лишать государственных наград – на звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения", - сказано в комментарии Зеленского к указу.Среди лишённых наград и званий по указу Зеленского значатся депутат парламента (Верховной Рады Украины) Нестор Шуфрич, российский сенатор от парламента Крыма - гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР - балетмейстер Вадим Писарев, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко, экс-депутат украинского парламента Евгений Мураев, бывший первый секретарь ЦК запрещённой на Украине компартии - руководитель парламентской фракции КПУ в Верховной Раде II—VII созывов Пётр Симоненко, народный артист Украины и России - киноактёр и сценарист Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка и сатирик – экс-замглавного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, а также другие заслуженные инакомыслящие граждане Украины."Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - сказано в указе.Зеленский сообщил также, что наряду с репрессивными мерами в отношении соотечественников он со товарищи готовит несколько назначений. Они касаются украинской армии и будут проходить по итогам голосования."Первое: в приложении "Армия+" завершился опрос нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутными войсками предложили пять кандидатов – это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур. Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур", - поведал Зеленский.При этом он заметил, что уже поговорил с Качуром на тему перспектив изменений в военном образовании и конкретно в Национальной академии Сухопутных войск. Зеленский уже поручил фактически новому начальнику провести "полноценный аудит" академии.Он отметил, что ВСУ нужны лидеры тактического звена – "сильные сержанты, сильные лейтенанты"."И второе назначение: бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с нашими партнерами в Висбадене, его задача – это координация помощи безопасности Украины", - добавил Зеленский.О том, чем занято командование НАТО в Висбадене рассмотрел в своей публикации обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается
https://ukraina.ru/20241120/1059068065.html
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новости, украина, крым, россия, владимир зеленский, нестор шуфрич, нато, верховная рада, снбо, репрессии, хроника репрессий, санкции, культура
Новости, Украина, Крым, Россия, Владимир Зеленский, Нестор Шуфрич, НАТО, Верховная Рада, СНБО, репрессии, Хроника репрессий, санкции, культура

Зеленский подверг санкциям и лишил наград 18 политических и культурных деятелей Украины

17:49 19.01.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Деятели культуры и ряд других граждан Украины лишены государственных наград согласно указу, подписанному 19 января Владимиром Зеленским. Также в воскресенье он назначил новых армейских начальников, ответственных за подготовку кадров и координацию военных поставок от НАТО.
Документ опубликован на сайте президента Украины. Владимир Зеленский пояснил необходимость указа о санкциях выполнением решения СНБО о санкциях.
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"А также мы продолжаем лишать государственных наград – на звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения", - сказано в комментарии Зеленского к указу.
Среди лишённых наград и званий по указу Зеленского значатся депутат парламента (Верховной Рады Украины) Нестор Шуфрич, российский сенатор от парламента Крыма - гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист Украинской ССР - балетмейстер Вадим Писарев, руководитель парламентской группы украинской партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко, экс-депутат украинского парламента Евгений Мураев, бывший первый секретарь ЦК запрещённой на Украине компартии - руководитель парламентской фракции КПУ в Верховной Раде II—VII созывов Пётр Симоненко, народный артист Украины и России - киноактёр и сценарист Илья Резник, оперный певец Василий Герелло, украинская журналистка и сатирик – экс-замглавного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, а также другие заслуженные инакомыслящие граждане Украины.
"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно приложению", - сказано в указе.
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Зеленский сообщил также, что наряду с репрессивными мерами в отношении соотечественников он со товарищи готовит несколько назначений. Они касаются украинской армии и будут проходить по итогам голосования.
"Первое: в приложении "Армия+" завершился опрос нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными. Главком и командующий Сухопутными войсками предложили пять кандидатов – это бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур. Больше всего голосов набрал именно полковник Роман Качур", - поведал Зеленский.
При этом он заметил, что уже поговорил с Качуром на тему перспектив изменений в военном образовании и конкретно в Национальной академии Сухопутных войск. Зеленский уже поручил фактически новому начальнику провести "полноценный аудит" академии.
"Поручил министру обороны Украины Умерову назначить полковника Качура на должность начальника академии. Нам нужна максимально качественная подготовка наших воинов, наших офицеров и подготовка на основе опыта этой войны, на основе героизма украинских хлопцев на фронте", - сообщил Зеелнский.
Он отметил, что ВСУ нужны лидеры тактического звена – "сильные сержанты, сильные лейтенанты".
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"И второе назначение: бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет работать с нашими партнерами в Висбадене, его задача – это координация помощи безопасности Украины", - добавил Зеленский.
О том, чем занято командование НАТО в Висбадене рассмотрел в своей публикации обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в публикации "…Мы отошли от края пропасти". Путин легко отбил атаку англосаксов, но война продолжается
 
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