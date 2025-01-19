https://ukraina.ru/20250119/1060382486.html

Заработали миллион, содействуя бегству с Украины более 100 уклонистов – новое дело СБУ

Заработали миллион, содействуя бегству с Украины более 100 уклонистов – новое дело СБУ - 19.01.2025 Украина.ру

Заработали миллион, содействуя бегству с Украины более 100 уклонистов – новое дело СБУ

СБУ проводит досудебное расследование деятельности группы лиц, помогавшей соотечественникам сбежать с Украины в ЕС от насильственной мобилизации. Об этом 19 января сообщил Офис генпрокурора Украины.

2025-01-19T16:46

2025-01-19T16:46

2025-01-19T16:46

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В состав организации по переправке уклонистов за границу входило не менее 15 человек, отметили в офисе генпрокурора. Среди них – действующий адвокат, бывшая депутат облсовета, руководители благотворительных фондов, работники областных военных администраций и другие лица. Они помогали соотечественникам с бежать за границу "под видом оказания волонтерской помощи армии"."По данным следствия, члены преступной организации с ноября 2022 г. незаконно переправили за границу более 100 военнообязанных с целью препятствования законной деятельности ВСУ и уклонения от мобилизации", - сказано в официальном сообщении."Для достижения преступных целей участники группировки использовали имеющиеся коррупционные связи среди правоохранителей и должностных лиц органов государственной власти. Всего за время своего существования преступная организация незаконно обогатилась на почти 1 млн долларов США", - отметили в офисе украинского генпрокурора.Из членов группы помощи уклонистам на возмездной основе задержано всего двое. При этом шестерым её членам якобы сообщено о подозрении в причастности к уголовным преступлениям. Когда и как это сделано – украинские прокуроры не пояснили.Тем временем ГБР Украины подозревает парламентария в переправке уклонистов под видом водителей

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новости, украина, сбу, ес, офис генпрокурора, уклонисты, мобилизация, потери всу, опг, безвизовый режим, украина-ес, волонтеры