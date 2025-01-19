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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области - 19.01.2025 Украина.ру

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Украинская армия продолжает нести значительные потери в курской области, Об этом говорится в сводке Минобороны России от 19 января.

2025-01-19T15:18

2025-01-19T15:18

2025-01-19T15:18

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Согласно официальному сообщению, подразделения российской группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. При этом были отражены две контратаки противника.Авиационными и артиллерийскими ударами поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Владимировка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.По данным министерства, потери противника за время боевых действий на Курском направлении составили более 52870 военнослужащих, 304 танка, 232 БМП, 174 БТР, 1572 боевые бронемашины, 1508 автомобилей, 373 артиллерийских орудия.Также среди потерь противника значатся 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.В потерях со стороны противника также значатся 30 единиц инженерной и другой техники. Из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабная машина.Ранее СК РФ сообщал о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Армия России освободила Воздвиженку в ДНР

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