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Армия России освободила Воздвиженку в ДНР
Армия России освободила Воздвиженку в ДНР - 19.01.2025 Украина.ру
Армия России освободила Воздвиженку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и освободили населенный пункт Воздвиженка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-01-19T15:03
2025-01-19T15:03
2025-01-19T15:03
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"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка (ДНР)."Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - сказано в сводке.Больше новостей представлено в обзоре В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, всу, потери всу, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ДНР
Армия России освободила Воздвиженку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и освободили населенный пункт Воздвиженка. Об этом сообщает Минобороны РФ.