https://ukraina.ru/20250119/1060380412.html

Армия России освободила Воздвиженку в ДНР

Армия России освободила Воздвиженку в ДНР - 19.01.2025 Украина.ру

Армия России освободила Воздвиженку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и освободили населенный пункт Воздвиженка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-01-19T15:03

2025-01-19T15:03

2025-01-19T15:03

новости

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

сво

всу

потери всу

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060325799_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_792b2d5edbd6bafd88fc9a8ed6cc17d8.png

"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка (ДНР)."Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - сказано в сводке.Больше новостей представлено в обзоре В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января

донецкая народная республика

россия

украина

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, всу, потери всу, днр