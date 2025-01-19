Армия России освободила Воздвиженку в ДНР - 19.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250119/1060380412.html
Армия России освободила Воздвиженку в ДНР
Армия России освободила Воздвиженку в ДНР - 19.01.2025 Украина.ру
Армия России освободила Воздвиженку в ДНР
Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и освободили населенный пункт Воздвиженка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-01-19T15:03
2025-01-19T15:03
новости
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
сво
всу
потери всу
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060325799_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_792b2d5edbd6bafd88fc9a8ed6cc17d8.png
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка (ДНР)."Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - сказано в сводке.Больше новостей представлено в обзоре В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января
донецкая народная республика
россия
украина
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060325799_0:504:1201:1404_1920x0_80_0_0_8b138d2e2d587d28af0020c4f4a26e04.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, сво, всу, потери всу, днр
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ДНР

Армия России освободила Воздвиженку в ДНР

15:03 19.01.2025
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения российской группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника в ДНР и освободили населенный пункт Воздвиженка. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
При этом российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Украинка, Нововасилевка, Шевченко, Новоелизаветовка, Лысовка, Песчаное и Славянка (ДНР).
"Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и "Pasi" финского производства, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять артиллерийских орудий", - сказано в сводке.
Больше новостей представлено в обзоре В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСВОВСУпотери ВСУДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в Курской области
15:03Армия России освободила Воздвиженку в ДНР
14:42СК РФ расследует дело об убийстве мирного населения Суджанского района Курской области
14:34МИД РФ: Запад поощряет зверства в Курской области и истребление всего русского
14:07Словакия подсчитала десятки миллиардов евро ущерба от действий Зеленского
13:46Ветеран разведки США констатировал крупный проигрыш Пентагона
13:28Астрология и политика. "Парад планет" и другие тревожные знаки на инаугурации Трампа
13:22Во что перерастёт конфликт интересов США и Британии: Носович об Украине, островах и о многом другом
13:16Жительница села Суджанского района рассказала, как украинские наёмники расстреливали мирных жителей
13:03В Германии не спешат с отправкой военных, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 января
12:57Киеву нужна передышка, чтобы снова воевать с Россией. Украинские эксперты цинично - о перспективах войны
12:50Западная пресса: Зеленский теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью
12:00"Вокруг Булгакова": прототип Безыменский
11:40Будут сравнивать с "позором в Афганистане": Таратута о рискованном решении Трампа
11:38Выгнали дипломатов, украли недвижимость: Лавров рассказал, что Трамп унаследовал от Обамы и Байдена
11:35Западная Украина за минувшую неделю: Советских воинов выбрасывают из могил, за русскую музыку судят
11:35Подобно Аляске: Гриняев объяснил интерес Трампа в Гренландии с точки зрения покупателя
11:30Войне между Россией и Европой быть, но не в его смену: Панина рассказала, чего ждать от Трампа
11:25"Людоловы из ТЦК будут свирепствовать": Киселев ответил, почему Россия не одолеет Украину в 2025 году
11:20"Лучше не начинайте": Ищенко объяснил, чем атака на "Турецкий поток" может обернуться для США
Лента новостейМолния