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"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села
"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села - 19.01.2025 Украина.ру
"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села
Убийство украинской армией мирных жителей в селе Русское Поречное (Суджанский район Курской области) демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник
2025-01-19T09:39
2025-01-19T09:39
2025-01-19T09:39
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мирошник
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Российский дипломат опубликовал ссылки на видеозапись последствий зверств украинских оккупантов в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Мирошник высказался об увиденном в опубликованном материале."В освобожденном селе Русское Поречное (Суджанский район) в подвалах обнаружили тела мирных жителей, которых нацисты уходя забросали гранатами. Тела женщин и стариков прятавшихся в подвалах изуродованы. Это след нацистов прибывавших на территорию России. Это зверства от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского", - констатировал российский дипломат.Армия России освободила село Русское Поречное на уходящей неделе, сообщало Минобороны России. Группу убитых мирных жителей обнаружили бойцы 352-го мотострелкового полка."И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований", - добавил Мирошник.В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, часть населения эвакуирована.МИД Украины 16 сентября опубликовало заявление с косьбой к ООН и МККК присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. Украина при оккупации отдельных районов Курской области якобы "неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий".Подробности в публикации Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, россия, украина, мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красный крест, оон, военные преступления, мирные жители, кто
Новости, Курская область, Россия, Украина, Мирошник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Красный Крест, ООН, Военные преступления, мирные жители, КТО
"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села
Убийство украинской армией мирных жителей в селе Русское Поречное (Суджанский район Курской области) демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник
Российский дипломат опубликовал ссылки на видеозапись последствий зверств украинских оккупантов в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Мирошник высказался об увиденном в опубликованном материале.
"В освобожденном селе Русское Поречное (Суджанский район) в подвалах обнаружили тела мирных жителей, которых нацисты уходя забросали гранатами. Тела женщин и стариков прятавшихся в подвалах изуродованы. Это след нацистов прибывавших на территорию России. Это зверства от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского", - констатировал
российский дипломат.
Армия России освободила село Русское Поречное на уходящей неделе, сообщало Минобороны России. Группу убитых мирных жителей обнаружили бойцы 352-го мотострелкового полка.
"И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева
и блокируя попытки международных расследований", - добавил Мирошник.
В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). СК
РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, часть населения эвакуирована.
МИД Украины 16 сентября опубликовало заявление с косьбой к ООН
и МККК присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. Украина при оккупации отдельных районов Курской области якобы "неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий".