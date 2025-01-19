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"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села

"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села - 19.01.2025 Украина.ру

"Это след нацистов": посол Мирошник рассказал об убийствах ВСУ жителей курского села

Убийство украинской армией мирных жителей в селе Русское Поречное (Суджанский район Курской области) демонстрирует истинное лицо режима Зеленского. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник

2025-01-19T09:39

2025-01-19T09:39

2025-01-19T09:39

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Российский дипломат опубликовал ссылки на видеозапись последствий зверств украинских оккупантов в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области. Мирошник высказался об увиденном в опубликованном материале."В освобожденном селе Русское Поречное (Суджанский район) в подвалах обнаружили тела мирных жителей, которых нацисты уходя забросали гранатами. Тела женщин и стариков прятавшихся в подвалах изуродованы. Это след нацистов прибывавших на территорию России. Это зверства от которых стынет кровь, но демонстрирует истинное лицо режима Зеленского", - констатировал российский дипломат.Армия России освободила село Русское Поречное на уходящей неделе, сообщало Минобороны России. Группу убитых мирных жителей обнаружили бойцы 352-го мотострелкового полка."И этот шакалий оскал пытаются прикрывать западники, лживо отворачивая глаза от преступных деяний Киева и блокируя попытки международных расследований", - добавил Мирошник.В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера, часть населения эвакуирована.МИД Украины 16 сентября опубликовало заявление с косьбой к ООН и МККК присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в оккупированных украинской армией районах Курской области Российской Федерации. Украина при оккупации отдельных районов Курской области якобы "неукоснительно соблюдает взятые на себя международные обязательства в сфере международного гуманитарного права, в частности по защите гражданского населения во время ведения боевых действий".Подробности в публикации Украинские дипломаты позвали Красный Крест в Курскую область

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новости, курская область, россия, украина, мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красный крест, оон, военные преступления, мирные жители, кто