https://ukraina.ru/20250118/1060372818.html
"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте - 18.01.2025 Украина.ру
"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
После того, как пехота ВСУ попала под огонь своих же танкистов, она сообщила об этом командиру танкового экипажа. Он же, в свою очередь, отмахнулся от солдат и сослался на приказ от вышестоящего руководства. Об этом 18 января написал телеграм-канал военкоров "Русской весны" со ссылкой на неназванного украинского бойца
2025-01-18T17:46
2025-01-18T17:46
2025-01-18T17:47
новости
украина
вооруженные силы украины
танки
пехота
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056667_0:27:841:500_1920x0_80_0_0_f2619c548099d02e6252fb58d48f14b0.jpg.webp
Как утверждает военнослужащий ВСУ, бригада танкистов часами вела огонь по своим же, украинским, позициям. В надежде остановить это, пехота украинской армии сообщила о происходящем командиру танкистов по рации. Боец, слова которого приводят российские военкоры, заявил, что в результате обстрела с танков ВСУ украинские военные потеряли несколько человек, а также некоторые были ранены. Какова была цель танкистов, так и осталось загадкой для военнослужащего. Другие темы: Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056667_70:0:770:525_1920x0_80_0_0_ea1b23b1e6b2434fa8b321ad2f0d1c21.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вооруженные силы украины, танки, пехота, всу, потери всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, танки, пехота, ВСУ, потери ВСУ
"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
17:46 18.01.2025 (обновлено: 17:47 18.01.2025)
После того, как пехота ВСУ попала под огонь своих же танкистов, она сообщила об этом командиру танкового экипажа. Он же, в свою очередь, отмахнулся от солдат и сослался на приказ от вышестоящего руководства. Об этом 18 января написал телеграм-канал военкоров "Русской весны" со ссылкой на неназванного украинского бойца
Как утверждает военнослужащий ВСУ, бригада танкистов часами вела огонь по своим же, украинским, позициям. В надежде остановить это, пехота украинской армии сообщила о происходящем командиру танкистов по рации.
"Отвяжитесь. У нас приказ — значит, будем стрелять по вам", — ответили пехотинцам, добавив, что поручение сверху неоспоримо.
Боец, слова которого приводят российские военкоры, заявил, что в результате обстрела с танков ВСУ украинские военные потеряли несколько человек, а также некоторые были ранены. Какова была цель танкистов, так и осталось загадкой для военнослужащего.