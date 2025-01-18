"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте - 18.01.2025 Украина.ру
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"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте - 18.01.2025 Украина.ру
"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
После того, как пехота ВСУ попала под огонь своих же танкистов, она сообщила об этом командиру танкового экипажа. Он же, в свою очередь, отмахнулся от солдат и сослался на приказ от вышестоящего руководства. Об этом 18 января написал телеграм-канал военкоров "Русской весны" со ссылкой на неназванного украинского бойца
2025-01-18T17:46
2025-01-18T17:47
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Как утверждает военнослужащий ВСУ, бригада танкистов часами вела огонь по своим же, украинским, позициям. В надежде остановить это, пехота украинской армии сообщила о происходящем командиру танкистов по рации. Боец, слова которого приводят российские военкоры, заявил, что в результате обстрела с танков ВСУ украинские военные потеряли несколько человек, а также некоторые были ранены. Какова была цель танкистов, так и осталось загадкой для военнослужащего. Другие темы: Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
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новости, украина, вооруженные силы украины, танки, пехота, всу, потери всу
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, танки, пехота, ВСУ, потери ВСУ

"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте

17:46 18.01.2025 (обновлено: 17:47 18.01.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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После того, как пехота ВСУ попала под огонь своих же танкистов, она сообщила об этом командиру танкового экипажа. Он же, в свою очередь, отмахнулся от солдат и сослался на приказ от вышестоящего руководства. Об этом 18 января написал телеграм-канал военкоров "Русской весны" со ссылкой на неназванного украинского бойца
Как утверждает военнослужащий ВСУ, бригада танкистов часами вела огонь по своим же, украинским, позициям. В надежде остановить это, пехота украинской армии сообщила о происходящем командиру танкистов по рации.

"Отвяжитесь. У нас приказ — значит, будем стрелять по вам", — ответили пехотинцам, добавив, что поручение сверху неоспоримо.

Боец, слова которого приводят российские военкоры, заявил, что в результате обстрела с танков ВСУ украинские военные потеряли несколько человек, а также некоторые были ранены. Какова была цель танкистов, так и осталось загадкой для военнослужащего.
Другие темы: Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраинытанкипехотаВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
17:46"У нас приказ сверху": командир танкового экипажа ВСУ попытался оправдать огонь по своей же пехоте
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