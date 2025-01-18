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Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово - 18.01.2025 Украина.ру
Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
Солдаты ВСУ не имели права отступать в Курахово, даже когда их позиции становились проигрышными. Все из-за того, что командование украинскими подразделениями угрожало военнослужащим смертью за попытку отхода. Об этом 18 января агентству РИА Новости рассказал попавший в плен украинский солдат Игорь Войтко
2025-01-18T15:46
2025-01-18T15:46
2025-01-18T15:46
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По его словам, он предупредил "куратора" о том, что начнет выводить людей, на что получил ответ: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют". Курахово в Донецкой Народной Республике было освобождено 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Через несколько дней глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Курахово было сильно повреждено во время боев за него, однако город будет восстановлен. Подробности в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово
https://ukraina.ru/20250106/1060126636.html
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
Солдаты ВСУ не имели права отступать в Курахово, даже когда их позиции становились проигрышными. Все из-за того, что командование украинскими подразделениями угрожало военнослужащим смертью за попытку отхода. Об этом 18 января агентству РИА Новости рассказал попавший в плен украинский солдат Игорь Войтко