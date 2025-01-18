Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово - 18.01.2025 Украина.ру
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Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово - 18.01.2025 Украина.ру
Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово
Солдаты ВСУ не имели права отступать в Курахово, даже когда их позиции становились проигрышными. Все из-за того, что командование украинскими подразделениями угрожало военнослужащим смертью за попытку отхода. Об этом 18 января агентству РИА Новости рассказал попавший в плен украинский солдат Игорь Войтко
2025-01-18T15:46
2025-01-18T15:46
новости
курахово
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, он предупредил "куратора" о том, что начнет выводить людей, на что получил ответ: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют". Курахово в Донецкой Народной Республике было освобождено 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Через несколько дней глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Курахово было сильно повреждено во время боев за него, однако город будет восстановлен. Подробности в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово
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курахово
донецкая народная республика
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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Угрожали смертью: военнопленный с Украины рассказал, почему ВСУ не отступали в Курахово

15:46 18.01.2025
 
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
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Солдаты ВСУ не имели права отступать в Курахово, даже когда их позиции становились проигрышными. Все из-за того, что командование украинскими подразделениями угрожало военнослужащим смертью за попытку отхода. Об этом 18 января агентству РИА Новости рассказал попавший в плен украинский солдат Игорь Войтко
"Нас минеры предупредили, что обочина и само село все заминировано. То есть только с разрешением куратора мы могли выдвинуться обратно, чтобы нас не накрыл наш минометный огонь и чтобы нас не закидали птички", — уточнил Войтко.
По его словам, он предупредил "куратора" о том, что начнет выводить людей, на что получил ответ: "Если ты начнешь это движение, вас просто накроют".
Курахово в Донецкой Народной Республике было освобождено 6 января. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Коллаж: освобождение Курахово
6 января, 10:12
Официально: Курахово освобожденоМинобороны РФ официально подтвердило освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, его зачистка открывает для ВС РФ дорогу на Днепропетровск
Через несколько дней глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Курахово было сильно повреждено во время боев за него, однако город будет восстановлен.
Подробности в материале Пушилин ответил, будут ли восстанавливать Курахово
 
НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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