https://ukraina.ru/20250118/1060371479.html

Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ

Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ - 18.01.2025 Украина.ру

Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ

На данный момент сумма ущерба, который был нанесен агропромышленному комплексу (АПК) Курской области в результате атаки ВСУ, составляет 110 миллиардов рублей. Об этом 18 января заявил врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев, сообщает "Российская газета"

2025-01-18T15:32

2025-01-18T15:32

2025-01-18T15:32

новости

курская область

россия

курск

вооруженные силы украины

вс рф

апк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794300_5:0:1072:600_1920x0_80_0_0_be7e3b25f4a9eb35d4bf821538204212.jpg

По его словам, сумма потерь продолжит расти. Стародубцев уточнил, что по мере освобождения территорий проводится разминирование, после чего специалисты оценивают ущерб, нанесенный аграриям. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили около 63% территории Курской области, изначально занятой ВСУ. Это примерно 801 квадратный километр. По данным военного ведомства, противник отступает с потерями.Подробнее о происходящем на фронте — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы

курская область

россия

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, вс рф, апк