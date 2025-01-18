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Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ
Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ - 18.01.2025 Украина.ру
Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ
На данный момент сумма ущерба, который был нанесен агропромышленному комплексу (АПК) Курской области в результате атаки ВСУ, составляет 110 миллиардов рублей. Об этом 18 января заявил врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев, сообщает "Российская газета"
2025-01-18T15:32
2025-01-18T15:32
2025-01-18T15:32
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По его словам, сумма потерь продолжит расти. Стародубцев уточнил, что по мере освобождения территорий проводится разминирование, после чего специалисты оценивают ущерб, нанесенный аграриям. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили около 63% территории Курской области, изначально занятой ВСУ. Это примерно 801 квадратный километр. По данным военного ведомства, противник отступает с потерями.Подробнее о происходящем на фронте — в материале Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы
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новости, курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, вс рф, апк
Новости, Курская область, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, АПК
Промежуточная сумма превышает 100 млрд: в Курске посчитали ущерб АПК после атак ВСУ
На данный момент сумма ущерба, который был нанесен агропромышленному комплексу (АПК) Курской области в результате атаки ВСУ, составляет 110 миллиардов рублей. Об этом 18 января заявил врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев, сообщает "Российская газета"
По его словам, сумма потерь продолжит расти. Стародубцев уточнил, что по мере освобождения территорий проводится разминирование, после чего специалисты оценивают ущерб, нанесенный аграриям.
"На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд рублей, эта цифра будет расти", — заявил Стародубцев, добавив, что после полной оценки будет разработан план по возмещению потерь.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили около 63% территории Курской области, изначально занятой ВСУ. Это примерно 801 квадратный километр. По данным военного ведомства, противник отступает с потерями.