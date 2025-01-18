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ВС РФ поразили цели в Киеве и Запорожье: сообщается о комбинированном ударе по Украине

ВС РФ поразили цели в Киеве и Запорожье: сообщается о комбинированном ударе по Украине - 18.01.2025 Украина.ру

ВС РФ поразили цели в Киеве и Запорожье: сообщается о комбинированном ударе по Украине

Вооруженные силы России ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по конструкторскому бюро "Луч" в Киеве. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ. В этот же день российские военные ударили по месту "с каким-то очень важным оборудованием и специалистами", об этом написал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев

2025-01-18T13:48

2025-01-18T13:48

2025-01-18T13:52

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Вооруженные силы России ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по конструкторскому бюро "Луч" в Киеве. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на обстрел со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS в направлении Белгородской области.Бюро "Луч", которое стало одной из целей российских военных, проектирует и производит управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха".В четверг, 16 января, ВСУ совершили попытку атаковать объекты Белгородской области шестью американскими ракетами ATACMS. Российские силы ПВО сбили все ракеты, жертв и пострадавших в ходе отражения атаки не было. В тот же день Россия предупредила Украину об ответе на попытку нанести удары. Также в субботу, 18 января, госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем телеграм-канале сообщила о том, что в Киеве разрушено административное здание и поврежден водопровод. В этот же день украинские СМИ опубликовали материалы о серии взрывов в столице. Мэр Киева Виталий Кличко утром субботы, 18 января, заявил о взрывах, связанных с работой украинской ПВО. Позже он сообщил о повреждении трубопровода водоснабжения в Шевченковском районе столицы. А украинское издание "Общественное. Киев" написало о приостановке подачи воды в некоторых районах столицы.Кроме того, армия России ударила по заводу "Искра" в Запорожье. Об этом также 18 января сообщило издание "Военная хроника". В публикации говорится о том, что территорию предприятия поразили две ракеты ОТРК "Искандер". На "Искре" ВСУ обслуживают РСЗО HIMARS, уточняется в статье.Помимо этого, издание опубликовало информацию о том, что в Запорожье и Павлограде под удар попали некоторые объекты инфраструктуры. В это же время координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем телеграм-канале написал, что в Запорожье "прилетело в цех с каким-то очень важным оборудованием и специалистами". По его данным, было два взрыва — второй стал результатом работы украинской ПВО.Другие новости: В ДНР освобождены Времевка и Петропавловка — Минобороны РФ

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