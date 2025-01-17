Главное за ночь 17 января - 17.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 17 января
Главное за ночь 17 января - 17.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 17 января
Подразделения ВСУ кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня, минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных... Украина.ру, 17.01.2025
2025-01-17T08:05
2025-01-17T08:06
новости
украина
россия
волчанск
андрей марочко
владимир зеленский
василий небензя
вооруженные силы украины
ес
верховная рада
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Подразделения ВСУ кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня, минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных пунктах. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области идут бои у Махновки, Погребков, Черкасской Поречной, а также в лесополосах Суджанского района;- на Волчанское направление Харьковской области по данным группировки войск "Север" враг упорно перебрасывает штурмовые группы, сформированные в том числе из бывших техников систем ПВО и авиации, которых сразу же пытаются перебросить на северный берег реки Волчья. За минувшие сутки враг предпринял три таких контратаки, которые были сорваны операторами БПЛА;- на Покровском (Красноармейском) направлении юго-западнее города ВС России сумели закрепиться в районе Удачного и Котлино. Идут тяжелые бои у Зверево с целью продвижения в направлении Покровска;- южнее Курахово наши войска продвигаются на запад в "кармане" вдоль р. Сухие Ялы. Северо-восточнее Константинопольского также есть продвижение российских подразделений от н.п. Шевченко;- у Великой (Большой) Новосёлки наши штурмовые подразделения зашли на южную окраину Времьевки. Эти два населенных пункта остаются последними, которые ВСУ удерживают на направлении;- на Ореховском направлении Запорожского фронта фиксируется активизация ударов ВС России в районе Малой Токмачки и Новоданиловки, куда ранее противник стягивал свои резервы.Жители Украины массово бегут из страны, которую ее граждане все чаще называют "концлагерем имени Зеленского". Об этом сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.Лондон изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Киевом, сообщило британское правительство.ЕС в ноябре 2024 г. закупил российский трубопроводный газ на 664 млн евро, Словакия заплатила максимум более чем за 1,5 года, свидетельствуют данные Евростата.Подробнее о проблемах с газом - в материале Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, волчанск, андрей марочко, владимир зеленский, василий небензя, вооруженные силы украины, ес, верховная рада
Новости, Украина, Россия, Волчанск, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ЕС, Верховная Рада

Главное за ночь 17 января

08:05 17.01.2025 (обновлено: 08:06 17.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подразделения ВСУ кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня, минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных пунктах. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области идут бои у Махновки, Погребков, Черкасской Поречной, а также в лесополосах Суджанского района;
- на Волчанское направление Харьковской области по данным группировки войск "Север" враг упорно перебрасывает штурмовые группы, сформированные в том числе из бывших техников систем ПВО и авиации, которых сразу же пытаются перебросить на северный берег реки Волчья. За минувшие сутки враг предпринял три таких контратаки, которые были сорваны операторами БПЛА;
- на Покровском (Красноармейском) направлении юго-западнее города ВС России сумели закрепиться в районе Удачного и Котлино. Идут тяжелые бои у Зверево с целью продвижения в направлении Покровска;
- южнее Курахово наши войска продвигаются на запад в "кармане" вдоль р. Сухие Ялы. Северо-восточнее Константинопольского также есть продвижение российских подразделений от н.п. Шевченко;
- у Великой (Большой) Новосёлки наши штурмовые подразделения зашли на южную окраину Времьевки. Эти два населенных пункта остаются последними, которые ВСУ удерживают на направлении;
- на Ореховском направлении Запорожского фронта фиксируется активизация ударов ВС России в районе Малой Токмачки и Новоданиловки, куда ранее противник стягивал свои резервы.
Жители Украины массово бегут из страны, которую ее граждане все чаще называют "концлагерем имени Зеленского". Об этом сообщил Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.
"Бегут потенциальные солдаты с тренировочных полигонов в западных странах, бегут политики, бегут депутаты Верховной рады, бегут судьи Верховного суда, дипломаты, спортсмены", — подчеркнул он.
Лондон изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Киевом, сообщило британское правительство.
ЕС в ноябре 2024 г. закупил российский трубопроводный газ на 664 млн евро, Словакия заплатила максимум более чем за 1,5 года, свидетельствуют данные Евростата.
Подробнее о проблемах с газом - в материале Песков: отказ от транзита российского газа в ЕС наносит ущерб странам Европы к выгоде США на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВолчанскАндрей МарочкоВладимир ЗеленскийВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныЕСВерховная Рада
 
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