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Президент Польши призвал Зеленского успокоиться и быть осторожнее в словах

Президент Польши призвал Зеленского успокоиться и быть осторожнее в словах - 17.01.2025 Украина.ру

Президент Польши призвал Зеленского успокоиться и быть осторожнее в словах

Польский лидер Анджей Дуда в эфире телеканала wPolsce24 посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО

2025-01-17T09:36

2025-01-17T09:36

2025-01-17T09:36

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владимир зеленский

анджей дуда

ярослав качиньский

институт национальной памяти

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По словам Кароля, это мнение связано с "разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида". В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".В свою очередь Дуда подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни "следует вести спокойно".При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил "так резко выступить перед СМИ в Польше"."Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен", - заключил Дуда.В 2017 году Киев ввел мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. В декабре 2024 года Туск и Владимир Зеленский заявили о прогрессе в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.Подробнее - в материале Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни на сайте Украина.ру.* Запрещена в России.

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новости, киев, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, ярослав качиньский, институт национальной памяти