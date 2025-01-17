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Президент Польши призвал Зеленского успокоиться и быть осторожнее в словах
Президент Польши призвал Зеленского успокоиться и быть осторожнее в словах - 17.01.2025 Украина.ру
Президент Польши призвал Зеленского успокоиться и быть осторожнее в словах
Польский лидер Анджей Дуда в эфире телеканала wPolsce24 посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО
2025-01-17T09:36
2025-01-17T09:36
2025-01-17T09:36
новости
киев
польша
украина
владимир зеленский
анджей дуда
ярослав качиньский
институт национальной памяти
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По словам Кароля, это мнение связано с "разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида". В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".В свою очередь Дуда подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни "следует вести спокойно".При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил "так резко выступить перед СМИ в Польше"."Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен", - заключил Дуда.В 2017 году Киев ввел мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. В декабре 2024 года Туск и Владимир Зеленский заявили о прогрессе в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.Подробнее - в материале Варшава и Киев "плодотворно работают" над проблемой эксгумации жертв Волынской резни на сайте Украина.ру.* Запрещена в России.
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новости, киев, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, ярослав качиньский, институт национальной памяти
Новости, Киев, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Институт национальной памяти
Президент Польши призвал Зеленского успокоиться и быть осторожнее в словах
Польский лидер Анджей Дуда в эфире телеканала wPolsce24 посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах в адрес кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" и директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО
По словам Кароля, это мнение связано с "разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида". В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому "готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках".
В свою очередь Дуда подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни "следует вести спокойно".
"Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы", - добавил он.
При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил "так резко выступить перед СМИ в Польше".
"Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен", - заключил Дуда.
В 2017 году Киев
ввел мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович
заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. В декабре 2024 года Туск и Владимир Зеленский заявили о прогрессе в вопросе эксгумации жертв Волынской резни.