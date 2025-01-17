https://ukraina.ru/20250117/1060333599.html

Украинцы в рабстве, провалы ВСУ, нежелание воевать. Главное на Украине на утро 17 января

Украинцы в рабстве, провалы ВСУ, нежелание воевать. Главное на Украине на утро 17 января - 17.01.2025 Украина.ру

Украинцы в рабстве, провалы ВСУ, нежелание воевать. Главное на Украине на утро 17 января

Зеленский сдал украинский народ и Украину в колониальное рабство Британии. Российские военные уничтожают противника и технику. Украинцы не хотят воевать за Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь

2025-01-17T09:00

2025-01-17T09:00

2025-01-17T10:30

хроники

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спецоперация

украина

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василий небензя

владимир джаралла

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Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где вместе с Владимиром Зеленским подписал соглашение о "100-летнем партнерстве" Украины и Британии.Новое партнерство предполагает углубление отношений в сфере обороны и невоенных областях. Оно также нацелено на развитие научно-технологического сотрудничества в области здравоохранения, агротехники, космоса и БПЛА.Зеленский заявил, что в соглашении есть и секретная часть.Содержимое закрытых пунктов договора Зеленский не раскрыл.В то же время, по его словам, только в этом году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов военной помощи. В дальнейшем, отметил он, Киев будет ежегодно получать более трех миллиардов долларов в качестве обязательной долгосрочной поддержки.В свою очередь британское правительство сообщило, что Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов."Мы будем осуществлять совместные проекты по созданию оборонного потенциала… Мы также будем углублять сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания", - говорится в декларации, которая является приложением к соглашению.Также Британия изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники.Стармер заявил, что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира."Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль, потому что речь идет не только о суверенитете Украины", - сказал Стармер в интервью телеканалу Sky News.Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что подписанием соглашения глава киевского режима Зеленский фактически сдал Британии украинский народ и Украину в колониальное рабство."Колониальный стиль британских политиков никуда не ушел из их имперского мышления. Лондон "застолбил" себе место на Украине и теперь официальный Киев будет ему "по жизни" должен. Зеленский фактически сдал украинский народ и Украину в колониальное рабство. Давать колониям много не надо, а вот драть с них за каждую услугу три шкуры - это привычные отношения для британцев", - сказал Белик.По его словам, Зеленский так усердно торгует страной, что скоро там не останется ничего украинского.Крымский политический эксперт Владимир Джаралла также отметил, что подписав с Британией договор Украина согласилась стать ее колонией."Такое впечатление, что сатира становится сценарием для реальности. Слабая Украина соглашается стать колонией Англии - вот что следует из этого соглашения. Однако, с пафосом заявленное на сто лет, оно не переживет надолго самих подписантов. Просто потому, что наши народы выкинут его на свалку истории. Где ему и место", - заверил Джаралла.По его словам, подписанное соглашение больше придумано для отвлечения внимания от проблем внутри Великобритании. Кроме того, как отмечает Джаралла, соглашение стало попыткой "сыграть свою игру, отличную от американцев"."Единственной реальностью является не бумага, а победы русской армии", - подчеркнул эксперт.Провалы ВСУВ ночь на пятницу в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве и Павлограде Днепропетровской области.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался на разрушения объектов инфраструктуры после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар по переправлявшейся военной технике и наемникам из Румынии в городе Килия Одесской области."В Одесской области хорошо прилетает на границе с Румынией. Город Килия получил удар в направлении паромной переправы... По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли", - заявил Лебедев.По его словам, со стороны Румынии вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.Также удар был нанесен в пригороде Измаила Одесской области по иностранным наемникам, вероятно, латиноамериканцам.Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские силы лишились тактического преимущества на Сватовско-кременском направлении, утратив контроль над стратегически важной высотой северо-западнее Макеевки в ЛНР, где продвигаются российские силы.С его слов, украинские военнослужащие сбежали с нескольких позиций.Также украинские войска потеряли взвод при попытке отрезать российские войска от основных сил в районе двуреченского плацдарма."В ходе активных боевых действий ВФУ попытались зайти в тыл нашим подразделениям юго-восточнее населенного пункта Двуречная и, таким образом, отрезать передовые отряды ВС РФ от основных сил", - рассказал эксперт.Марочко добавил, что замысел врага был своевременно просчитан нашим командованием. Были предприняты необходимые мероприятия по недопущению его реализации. В результате чего, украинские боевики не только не реализовали задуманное, но и лишились хорошо обученного штурмового взвода.Обстановка в ВСУ сейчас незавидная, бойцов не хватает. Еще в декабре британская газета Guardian со ссылкой на источники в украинских силах ПВО писала, что недостаток ВСУ на фронте настолько острый, что генштаб приказал и без того истощенным подразделениям противовоздушной обороны выделить еще больше людей для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты.В пятницу депутат Рады Руслан Горбенко сказал, что порядка двух тысяч военных ВСУ переведут с тыловых должностей в воздушных силах на боевые."Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые, в том числе, речь идет и о Воздушных войсках. Условно это порядка двух тысяч потенциальных бойцов, которые будут переведены", - сказал Горбенко.Нежелание воеватьПостоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине указал, что украинцы не хотят воевать за Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь.Небензя добавил, что чем раньше это осознает Запад, тем лучше для него и для самих украинцев.При этом сам Зеленский "всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать"."Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область", - отметил Небензя.Он напомнил, что недавно Зеленский предпринял там крайне неудачную попытку контрнаступления, но силы ВСУ были отброшены, Киев потерял тысячи солдат и сотни единиц поставляемой западной техники.По словам Небензи, снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет не позволит Киеву набрать недостающее число смертников.Небензя отметил, что ситуацией на поле боя недовольны и обеспокоены "кукловоды" киевского режима в Вашингтоне, поскольку их многомиллиардные инвестиции и поставки оружия могут оказаться бесполезны."Киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане", - подчеркнул российский дипломат.Подробнее о провалах ВСУ - в материале Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060300647.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, киев, британия, владимир зеленский, василий небензя, владимир джаралла, вооруженные силы украины, госдума, рада, удары