https://ukraina.ru/20250114/1060236949.html
Главное за ночь 14 января
Главное за ночь 14 января - 14.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 14 января
ВС РФ продолжили поражать объекты противника на Украине. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, Днепропетровске, Киеве, Сумах, а также Киевской,... Украина.ру, 14.01.2025
2025-01-14T08:07
2025-01-14T08:07
2025-01-14T08:15
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ВС РФ продолжили поражать объекты противника на Украине. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, Днепропетровске, Киеве, Сумах, а также Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской.Как минимум 48 беспилотник уничтожен силами ПВО над Ростовской, Саратовской и Тульской областями.Ракетоносцы с суммарным залпом 28 ракет "Калибр" выведены в Чёрное море.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Саратова, Пензы и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация.Возгорание газовой цистерны произошло в Казани после атаки БПЛА, пострадавших нет, — пресс-служба главы Татарстана.Большая часть (66%) россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и планами их близких.Ракеты КНДР в ходе испытаний пролетели примерно 250 километров и упали в море, — сообщили южнокорейские военные.Об успехах ВС РФ - в материале Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, казань, владимир зеленский, росавиация
ВС РФ продолжили поражать объекты противника на Украине. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, Днепропетровске, Киеве, Сумах, а также Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской.
Как минимум 48 беспилотник уничтожен силами ПВО над Ростовской, Саратовской и Тульской областями.
Ракетоносцы с суммарным залпом 28 ракет "Калибр" выведены в Чёрное море
.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани
, Саратова, Пензы
и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация
.
Возгорание газовой цистерны произошло в Казани после атаки БПЛА, пострадавших нет, — пресс-служба главы Татарстана
.
Большая часть (66%) россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и планами их близких.
Ракеты КНДР
в ходе испытаний пролетели примерно 250 километров и упали в море, — сообщили южнокорейские военные.