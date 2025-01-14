Главное за ночь 14 января - 14.01.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 14 января
Главное за ночь 14 января - 14.01.2025 Украина.ру
Главное за ночь 14 января
ВС РФ продолжили поражать объекты противника на Украине. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, Днепропетровске, Киеве, Сумах, а также Киевской,... Украина.ру, 14.01.2025
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росавиация
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ВС РФ продолжили поражать объекты противника на Украине. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, Днепропетровске, Киеве, Сумах, а также Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской.Как минимум 48 беспилотник уничтожен силами ПВО над Ростовской, Саратовской и Тульской областями.Ракетоносцы с суммарным залпом 28 ракет "Калибр" выведены в Чёрное море.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Саратова, Пензы и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация.Возгорание газовой цистерны произошло в Казани после атаки БПЛА, пострадавших нет, — пресс-служба главы Татарстана.Большая часть (66%) россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и планами их близких.Ракеты КНДР в ходе испытаний пролетели примерно 250 километров и упали в море, — сообщили южнокорейские военные.Об успехах ВС РФ - в материале Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, казань, владимир зеленский, росавиация
Новости, Россия, Украина, Казань, Владимир Зеленский, Росавиация

Главное за ночь 14 января

08:07 14.01.2025 (обновлено: 08:15 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжили поражать объекты противника на Украине. Взрывы раздавались в оккупированном Запорожье, Днепропетровске, Киеве, Сумах, а также Киевской, Кировоградской, Одесской, Черкасской.
Как минимум 48 беспилотник уничтожен силами ПВО над Ростовской, Саратовской и Тульской областями.
Ракетоносцы с суммарным залпом 28 ракет "Калибр" выведены в Чёрное море.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Саратова, Пензы и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов, — Росавиация.
Возгорание газовой цистерны произошло в Казани после атаки БПЛА, пострадавших нет, — пресс-служба главы Татарстана.
Большая часть (66%) россиян считают, что будущее будет лучше настоящего, слово "будущее" в первую очередь ассоциируется у респондентов с личными жизненными планами и планами их близких.
Ракеты КНДР в ходе испытаний пролетели примерно 250 километров и упали в море, — сообщили южнокорейские военные.
Об успехах ВС РФ - в материале Удары по военным аэродромам, складам, бывшему микрорайону Зеленского: ВС РФ устроили переполох на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКазаньВладимир ЗеленскийРосавиация
 
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