https://ukraina.ru/20241217/1059735902.html

Украина не виновата. Молдавия хочет свалить вину за кризис с газом на Россию

Украина не виновата. Молдавия хочет свалить вину за кризис с газом на Россию - 17.12.2024 Украина.ру

Украина не виновата. Молдавия хочет свалить вину за кризис с газом на Россию

Прекращение транзита российского газа через территорию Украины все ближе. Пятилетний контракт истекает в последний день текущего года. Отказ Киева от транзита голубого топлива может больно ударить по Молдавии, однако официальный Кишинев делает вид, что ничего не происходит

2024-12-17T17:15

2024-12-17T17:15

2024-12-17T17:15

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Европейский аспектДействующий договор на транзит газа между Россией и Украиной был заключен на пять лет в 2019 году. Украинская сторона неоднократно давала понять, что заниматься его пролонгацией она не намерена.К такому решению Украину подтолкнул Евросоюз, который в 2022 году в качестве ответа на российскую военную спецоперацию решил постепенно отказаться от углеводородов из РФ. Европейские боссы были бы рады попрощаться с "Газпромом" в более резкой форме, однако часть европейских государств по-прежнему сильно зависит от российского топлива.В 2021 году 34% всего голубого топлива, поступающего в ЕС, приходилось на РФ. Несмотря на это, европейские чиновники решили сокращать объемы импорта газа из России. С этой целью был разработан специальный план, который получил название REPowerEU.Согласно ему, до 2030 года Европа должна полностью уйти от поставок ископаемого топлива из РФ. По этому документу, к 2027 году должен быть прекращен импорт российского газа. За 2023 год Европейскому союзу удалось существенно сократить объем закупок российского газа – до 13%, подсчитали аналитики S&P Global Commodity Insights.Несмотря на общий курс ЕС на разрыв связей с Россией, судьба экспорта российского газа в Европу пока окончательно не определена. Нынешняя зима станет в этом смысле во многом показательной. Дело в том, что температура воздуха остается низкой, компаниям приходится все чаще обращаться к газовым хранилищам, чтобы обеспечить потребителей энергией.Неделю назад, например, для нужд стран еврозоны было отобрано 708 млн куб. м газа. Это число стало максимальным для декабря с 2022 года, сообщила ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).Газа расходуется так много, что хранилища постепенно пустеют. Так, за первые 10 дней календарной зимы было отобрано 5,2 млрд куб. м голубого топлива, этот показатель превышает аналогичные за предыдущие два года.В ноябре был установлен абсолютный рекорд для этого месяца – 11,5 млрд "кубов" газа. Если зима не станет сбавлять обороты, то есть вероятность, что к апрелю европейские газовые хранилища "похудеют" до 30 млрд куб. м, при том, что сейчас в запасниках хранится 88,4 млрд.Европе уже предрекают трудности и даже полноценный энергетический кризис."Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы предвещают новый энергетический кризис для Европы... Обострение ситуации на Украине привело к росту цен на газ примерно на 45% в этом году", - отмечает Bloomberg.Нулевой транзитОдной из заинтересованных в российском газе стран остается Словакия. В понедельник, 16 декабря, премьер-министр этой страны Роберт Фицо провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем."Подчеркнул, что соглашение Украины с Россией о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года и не будет продлено", - прокомментировал у себя в телеграм-канале глава правительства Украины.В тот же день премьер Словакии сообщил, что провел также телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой."Мы поддерживаем сохранение маршрута поставок газа между Украиной и Европейским союзом", - сказал Фицо.По его словам, проблема транзита газа через украинскую территорию не должен оставаться проблемой только стран, которые соседствуют с Украиной, а всего ЕС.По его словам, Киев готов и дальше осуществлять транспортировку газа, за исключением российского. Он сослался на реализацию договоренностей на основе принципов энергобезопасности ЕС."Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января. И мы это делаем уже давно. Только в этом году мы провели несколько стресс-тестов для нашей газовой системы, как она будет функционировать при нулевом транзите", - заявил ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко.У Молдавии проблемыВсе идет к тому, что транзит через Украину с 1 января прикажет долго жить. Больнее всего этом может ударить по Молдавии.Как заявил в конце прошлого месяца вице-премьер Молдавии, глава Бюро реинтеграции Олег Серебрян в интервью Moldova-1, прекращение поставок газа стало бы "не просто кризисом, настоящей гуманитарной катастрофой"."Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра", - сказал он, имея ввиду, что как Приднестровье, так и подконтрольная Кишиневу территория пользуются электричеством из одной сети.По сути, большая часть потребляемой Молдавией электроэнергии вырабатывается ТЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье.В конце ноября молдавская делегация побывала в РФ, где прошли переговоры по ситуации с газом."Стороны договорились продолжить обсуждение вариантов организации поставок российского природного газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" (на 50% принадлежит "Газпрому" - ред.) перед группой "Газпром", - сообщили в "Газпроме" по итогам встречи с на тот момент еще министром энергетики Молдавии Виктором Парликом.Ровно через 10 дней после визита в РФ, Парлик был отправлен в отставку со своего поста. Премьер страны Дорин Речан возложил на него ответственность за то, что Молдавия не закупила необходимые объемы газа по выгодным ценам.Обязанности министра энергетики принял на себя сам глава правительства. С 16 декабря в Молдавии был введен режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Согласно властям, это позволит профильным ведомствам осуществлять все необходимые меры для решения вопроса с газом.Тем не менее, несмотря на сложную ситуацию с будущими поставками газа, молдавские власти вместо того, чтобы решать вопрос, занимаются привычной им антироссийской демагогией.Премьер Речан настаивает на том, что Кишиневу не нужно договариваться с Киевом о пропуске газа из РФ, что все это – проблемы "Газпрома". По их словам, предложение от РФ, которое сейчас есть у Молдавии – это самим договориться с украинскими властями о дальнейшем транзите.Речан утверждает, что действующее соглашение с "Газпромом" актуально до 2026 года."Проблемы транзита газа не существует. "Газпром" должен поставлять газ в Республику Молдова. И вопрос транзита газа – надуманный, он не имеет ничего общего с обязательством "Газпрома" поставлять газ в Республику Молдова", - сказал он.Таким образом, Речан перекладывает ответственность за возможный кризис в республике на Россию. В случае остановки транзита в Молдавию, Кишиневу придется увеличить импорт газа из соседней Румынии, однако цены там выше, чем по контракту с "Газпромом", однако молдавские власти не хотят менять свой антироссийский вектор и о чем-то просить Украину. От такой политики пострадают, в первую очередь, обычные молдаване и жители Приднестровья.США пытаются хотят изменить ситуацию с газопотреблением в Европе в свою пользу - подробнее об этом в материале издания Украина.ру "Европа и дешево – две вещи несовместимые". Киселев о том, что ждет ЕС без российского газа.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, молдавия, роберт фицо, денис шмыгаль, газпром, ес, газ, транзит