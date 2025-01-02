"Им было удобно, но это скоро закончится": Леонков рассказал о последних рубежах обороны ВСУ
05:20 02.01.2025 (обновлено: 11:45 02.01.2025)
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Викинги" у села Белокаменка Донецкой области
Как только российские войска зачистят все укрепрайоны, ВС РФ окажутся в "степях Украины", где у противника нет таких рубежей обороны, которые он создал на донецком кряже еще до СВО. "ВСУ было очень удобно: сидишь в укрепе, тебе подвозят снаряды, артиллерия работает, дроны летают, все хорошо". Но это "хорошо" очень быстро заканчивается
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Он отметил, что на СВО украинские солдаты в основном получают минно-взрывные ранения, а не пулевые. Контактного боя ВСУ не выдерживают, заметил аналитик.
"Когда они сидят в укрепе, посылают дроны и наводят артиллерию, у них все хорошо. Но как только мы прорываемся к этим укрепрайонам, они бегут, бросая оружие и боеприпасы. <…> Самое главное, мы будем отрезать ВСУ от крупных городов, чтобы он не превратил в фортеци и не задержался на длительное время", — рассказал Леонков.
"Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних, а это последний их резерв, киевский режим не спасут", — резюмировал аналитик.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что вся политическая деятельность киевского режима — это сплошной пиар. Действия "его начальников" направлены на то, чтобы получить дешевую популярность.
"А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба. Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — подчеркнул Ищенко.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с Россией