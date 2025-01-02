https://ukraina.ru/20250102/1059954784.html

"Им было удобно, но это скоро закончится": Леонков рассказал о последних рубежах обороны ВСУ

"Им было удобно, но это скоро закончится": Леонков рассказал о последних рубежах обороны ВСУ - 02.01.2025 Украина.ру

"Им было удобно, но это скоро закончится": Леонков рассказал о последних рубежах обороны ВСУ

Как только российские войска зачистят все укрепрайоны, ВС РФ окажутся в "степях Украины", где у противника нет таких рубежей обороны, которые он создал на донецком кряже еще до СВО. "ВСУ было очень удобно: сидишь в укрепе, тебе подвозят снаряды, артиллерия работает, дроны летают, все хорошо". Но это "хорошо" очень быстро заканчивается

2025-01-02T05:20

2025-01-02T05:20

2025-01-02T11:45

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он отметил, что на СВО украинские солдаты в основном получают минно-взрывные ранения, а не пулевые. Контактного боя ВСУ не выдерживают, заметил аналитик.По его словам, заявления Киева, якобы его армия лучшая в мире — бравада. ВС РФ уничтожают остатки элитных бригад Украины."Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних, а это последний их резерв, киевский режим не спасут", — резюмировал аналитик.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что вся политическая деятельность киевского режима — это сплошной пиар. Действия "его начальников" направлены на то, чтобы получить дешевую популярность."А курское нашествие? Украинцы до сих пор не могут понять, зачем было отправлять боеспособные части на спокойный участок фронта и гробить их там, когда у Украина испытывала судорожную нехватку резервов в Донбассе, где решалась ее судьба. Киевский режим получил от этого нападения пиар-эффект. Только ценой геополитического поражения Украины", — подчеркнул Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если через пару месяцев Запад не спасет Зеленского, ему будет негде воевать с РоссиейПолный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии

https://ukraina.ru/20241225/1059941294.html

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, вс рф, детали