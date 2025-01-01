https://ukraina.ru/20250101/1059929804.html
Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков
Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков - 01.01.2025 Украина.ру
Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков
Если РФ начнет ликвидировать на Западе представителей их правящей элиты, то это только сплотит противников России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2025-01-01T04:00
2025-01-01T04:00
2025-01-01T04:00
новости
россия
запад
ростислав ищенко
ликвидация
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Москва способна пойти на ликвидацию западных военачальников и политиков, однако ключевое здесь - вопрос целесообразности, отметил он."Если мы будем их убивать на Западе, это опять сплотит Запад против России и ухудшит наше положение. Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм. А нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик", - заявил Ищенко.Нам выгодна ситуация, когда одни за мир с Россией, другие-за войну, третьи – за полумир, и никто между собой договориться не может, подытожил политолог.Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, ростислав ищенко, ликвидация
Новости, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, ликвидация
Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков
Если РФ начнет ликвидировать на Западе представителей их правящей элиты, то это только сплотит противников России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Москва способна пойти на ликвидацию западных военачальников и политиков, однако ключевое здесь - вопрос целесообразности, отметил он.
"Если мы будем их убивать на Западе, это опять сплотит Запад против России и ухудшит наше положение. Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм. А нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик", - заявил Ищенко.
Нам выгодна ситуация, когда одни за мир с Россией, другие-за войну, третьи – за полумир, и никто между собой договориться не может, подытожил политолог.