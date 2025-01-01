https://ukraina.ru/20250101/1059929804.html

Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков

Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков - 01.01.2025 Украина.ру

Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков

Если РФ начнет ликвидировать на Западе представителей их правящей элиты, то это только сплотит противников России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

2025-01-01T04:00

2025-01-01T04:00

2025-01-01T04:00

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ростислав ищенко

ликвидация

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Москва способна пойти на ликвидацию западных военачальников и политиков, однако ключевое здесь - вопрос целесообразности, отметил он."Если мы будем их убивать на Западе, это опять сплотит Запад против России и ухудшит наше положение. Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм. А нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик", - заявил Ищенко.Нам выгодна ситуация, когда одни за мир с Россией, другие-за войну, третьи – за полумир, и никто между собой договориться не может, подытожил политолог.Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, запад, ростислав ищенко, ликвидация