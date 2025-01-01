Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков - 01.01.2025 Украина.ру
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Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков
Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков - 01.01.2025 Украина.ру
Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков
Если РФ начнет ликвидировать на Западе представителей их правящей элиты, то это только сплотит противников России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
2025-01-01T04:00
2025-01-01T04:00
новости
россия
запад
ростислав ищенко
ликвидация
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Москва способна пойти на ликвидацию западных военачальников и политиков, однако ключевое здесь - вопрос целесообразности, отметил он."Если мы будем их убивать на Западе, это опять сплотит Запад против России и ухудшит наше положение. Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм. А нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик", - заявил Ищенко.Нам выгодна ситуация, когда одни за мир с Россией, другие-за войну, третьи – за полумир, и никто между собой договориться не может, подытожил политолог.Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, ростислав ищенко, ликвидация
Новости, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, ликвидация

Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков

04:00 01.01.2025
 
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Мультимедийный круглый стол в формате видеомост Москва — Киев на тему: Первая мировая: невыученные уроки далекой войны - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Если РФ начнет ликвидировать на Западе представителей их правящей элиты, то это только сплотит противников России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко
Москва способна пойти на ликвидацию западных военачальников и политиков, однако ключевое здесь - вопрос целесообразности, отметил он.
"Если мы будем их убивать на Западе, это опять сплотит Запад против России и ухудшит наше положение. Даже наши друзья в Евросоюзе скажут, что это терроризм. А нам выгодно вносить разброд и шатание в западный коллективчик", - заявил Ищенко.
Нам выгодна ситуация, когда одни за мир с Россией, другие-за войну, третьи – за полумир, и никто между собой договориться не может, подытожил политолог.
Подробнее о перспективах российско-украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Россия застрелит или взорвет западного политика в Лондоне только при одном условии.
 
НовостиРоссияЗападРостислав Ищенколиквидация
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Ищенко назвал негативные последствия ликвидации западных политиков
03:39Денис Пушилин: Донбасс возрождался после Гражданской и Великой Отечественной. Возродим и в третий раз
16:04"Чародеи": Стругацкие без Стругацких
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