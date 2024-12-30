Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Перечислить номера бригад ВСУ можно всегда, но их часть уже участвуют в боях. А говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, оснований нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
Комментируя новости о том, что ВСУ “припрятали” какую-то группировку для нападения на Брянскую область, эксперт отметил, что при ознакомлении с подобными предложениями, он нашел информацию почти о 18 бригадах.
“Якобы они уже десять дней находятся на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей для последующего наступления на территорию России. Но мне непонятно, откуда эти бригады могли взяться с полной комплектностью личного состава и техники”, — заявил Онуфриенко.
По его словам, перечислить номера бригад можно всегда, но их часть уже участвуют в боях.
“Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что сообщения о подготовке ВСУ к нападению на Брянскую область могут быть информационной кампанией. Также как и новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.
По словам эксперта, возможно, ВСУ готовятся наступать на Брянскую область, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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