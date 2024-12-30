Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск - 30.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241230/1060046394.html
Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск
Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск - 30.12.2024 Украина.ру
Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск
Перечислить номера бригад ВСУ можно всегда, но их часть уже участвуют в боях. А говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, оснований нет
2024-12-30T06:20
2024-12-30T06:20
новости
россия
брянская область
брянск
вооруженные силы украины
вс рф
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794300_5:0:1072:600_1920x0_80_0_0_be7e3b25f4a9eb35d4bf821538204212.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Комментируя новости о том, что ВСУ “припрятали” какую-то группировку для нападения на Брянскую область, эксперт отметил, что при ознакомлении с подобными предложениями, он нашел информацию почти о 18 бригадах.По его словам, перечислить номера бригад можно всегда, но их часть уже участвуют в боях.“Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что сообщения о подготовке ВСУ к нападению на Брянскую область могут быть информационной кампанией. Также как и новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.По словам эксперта, возможно, ВСУ готовятся наступать на Брянскую область, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241228/1060024272.html
россия
брянская область
брянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058794300_138:0:938:600_1920x0_80_0_0_89d43b01f88c16adac7467b982a3f0a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, брянск, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Россия, Брянская область, Брянск, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск

06:20 30.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Перечислить номера бригад ВСУ можно всегда, но их часть уже участвуют в боях. А говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, оснований нет
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
Комментируя новости о том, что ВСУ “припрятали” какую-то группировку для нападения на Брянскую область, эксперт отметил, что при ознакомлении с подобными предложениями, он нашел информацию почти о 18 бригадах.

“Якобы они уже десять дней находятся на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей для последующего наступления на территорию России. Но мне непонятно, откуда эти бригады могли взяться с полной комплектностью личного состава и техники”, — заявил Онуфриенко.

По его словам, перечислить номера бригад можно всегда, но их часть уже участвуют в боях.
“Говорить о боеспособности оставшихся бригад, которые находятся где-то на доукомплектовании или восстановлении, у меня оснований нет. И у меня нет оснований говорить, что они переброшены на бывшее приграничье”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин заявил, что сообщения о подготовке ВСУ к нападению на Брянскую область могут быть информационной кампанией. Также как и новости о том, что ВС РФ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области.
По словам эксперта, возможно, ВСУ готовятся наступать на Брянскую область, а может быть, они просто пытаются заставить российскую сторону снять откуда-то войска и перебросить на границу.
Подробнее об этом в интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
Фото: Украина вернула тела погибших военнослужащих
28 декабря, 04:30
Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУЛюдей на улицах украинских городов хватают сотрудники ТЦК, но эта масса с каждым разом становится все менее мотивированной. В рядах ВСУ растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
 
НовостиРоссияБрянская областьБрянскВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Чтец на табуретке. Новогодняя шпаргалка для впадающих в детство
08:08Назван автор списка главных коррупционеров киевского режима, переданного Трампу
08:00Эдуард Лозанский: Трамп сможет договориться с Путиным о мире на Украине, если учтет два момента
07:52Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года
07:30Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть
07:15Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
07:06Изнанка реальности
07:00Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м"
06:45"Главный наш союзник – именно Зеленский": эксперт назвал худший сценарий для Москвы
06:40Украина сжигает резервы, которые она заготовила для нового наступления — Садулаев
06:382024 год в фотографиях
06:30Линия та же, мотивация другая: эксперт высказался об украинской роли Трампа
06:25"Давить зеленых гнид и их приспешников". Украинские и российские эксперты о ситуации в стране и на фронте
06:20Около 18 бригад: Онуфриенко о “запрятанных” группировках ВСУ для нападения на Брянск
06:10Взятие Покровска — это оперативный уровень: Пинчук рассказал о специфике театра военных действий
06:06Эксперт назвал того, кто заставит Трампа сохранить поддержку Украины
05:55Эксперт назвал два города, взятие которых Россией отобьет у Запада веру в свою победу
05:41"Герань" не "Искандер", но нам нужны оба "букета": Рожин о технических изменениях на фронте
05:40“Темп продвижения увеличился в 50 раз”: Онуфриенко рассказал о тактике ВС РФ в 2024 году
05:30"Мы будем искать и ловить его везде": Ищенко ответил, когда Москва откроет охоту на западных генералов
Лента новостейМолния