https://ukraina.ru/20241230/1059886535.html

Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м"

Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м" - 30.12.2024 Украина.ру

Александр Полищук: Разбив ВСУ в Авдеевке и Курахово, но поспешив в Крынках, Россия оказалась в "1943-м"

Для меня все события СВО значимы – Авдеевка, бесспорно, лидер. Также шикарная была задумка с ударом группировки Лапина на Харьковском направлении, жаль, конечно, что немного не дожали и перешли в "позиционку", но, с другой стороны, события в Курской области с точки зрения перемалывания резервов врага выровняли ситуацию, так что план реализуется.

2024-12-30T07:00

2024-12-30T07:00

2024-12-30T07:00

интервью

курская область

россия

авдеевка

александр полищук

андрей белоусов

вооруженные силы украины

сбу

сс

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.- Александр, вы скептически относитесь к историческим аналогиям. Но я вас попрошу оценить итоги военной кампании 2024 года и предположить, хотя бы приблизительно, какому периоду Великой Отечественной войны соответствует уходящий год. То есть можем ли сказать, что находимся в условном 1944 году, когда началось победоносное продвижение войск Красной Армии?- Давайте попробуем. Я бы оценил нашу ситуацию как зима-весна 1943 года, то, что происходило после Сталинграда. Если брать за отправную точку Сталинград (то есть нашу победу под Авдеевкой), то выглядит все примерно так же - бодро идем вперед на юге (Угледар-Курахово), имеем некоторые сложности в Орловской дуге (для нас это Северское направление).Хорошо начали на Харьковском направлении (типа Операция "Искра"), но потом поимели "позиционку" под Волчанском (типа Красноборская операция 1943 года). Ну и немецкий контрудар под Харьковом (февраль-март 1943 года) это как раз и есть вторжение в Курскую область лета-осени 2024 года.Кардинальные отличия от 1943 года – это, конечно же, вопрос потерь и оснащения вооружением.Вообще меня всегда забавляют те идиоты (и я настаиваю на этом определении), которые рассказывают байки про соотношение потерь 1 к 3 обороняющейся стороны к атакующим. В течение всей Великой Отечественной войны, наступая, немцы несли в разы меньшие потери, чем мы. Всегда - на протяжении как минимум 1941-1944 годов. То есть почему-то на них соотношение 1 к 3 не распространялось.- Почему так происходило?- Причина этого не в том, что арийский дух имел превосходство над унтерменшами или еще какой-нибудь бред связанный с аферистами из Аненербе или общества Туле. Ответ на это самый простой – пропущенный в 1941 году удар.Не желая наносить упреждающий удар по немцам весной 1941 года, Сталин подставил РККА под удар летом. Это привело к огромным людским и материальным ресурсам, плюс самое главное до ноября 1941 года мы потеряли 80% европейской территории СССР с населением и промышленностью. Да, Сталина хвалят за ранние сроки начала тотальной мобилизации и за то, что была организована эвакуация промышленности на восток. Но, во-первых, дивизии по мобилизации не были обучены и вооружены по довоенным стандартам, им всегда чего-то не хватало, от гаубиц до опытных командиров. А, во-вторых, эвакуация промышленности привела прежде всего к остановке эвакуируемых предприятий, то есть они в период переезда и развертывания продукцию не выдавали, а значит, мы имели меньше артиллерии, меньше снарядов, меньше танков. В итоге и 1941 и 1942 годы мы наносили контрудары в условиях тотального превосходство авиации противника в воздухе, которая прежде всего выносила наши колонны снабжения – что толку, что на 1941 года танк КВ лучший в мире, если у него нет заправки и нет боекомплекта, потому что колонна снабжения уничтожена Люфтваффе еще на подходе к линии фронта. Кроме того ввиду вашей недостаточной артподготовки, так как у вас например 10 снарядов на день, ваш самый мощный танк КВ, даже если он смог пойти в бой, уничтожит прямой наводкой какая-нибудь корпусная 150-мм гаубица или 88-мм зенитка, которой просто некого бояться, так как контрбатарейную борьбу нашим войскам вести нечем в виду скудности запасов и вооружения. И при всем при этом есть самый главный нюанс – вы все равно должны атаковать. Вы не можете ничего не делать 3-4 месяца накопить резервы и ударить, потому что немцы, имеющие "непострадавший" ВПК, соберут силы намного раньше вас и ударят там, где захотят. Чем плоха оборона? Обороняющийся всегда теряет инициативу, наступающий всегда сам выбирает место удара, но это в теории, а на практике все еще сложнее – даже когда РККА в этих тяжелейших условиях наступала, сохраняя инициативу – ее действия все равно были противником просчитаны, что позволяло ему именно на направлениях главного удара иметь резервы для отражения наших наступлений. Врага от Москвы отбросить надо? Значит немцы будут держать резервы для обороны и контрударов в группе армий Центр и все наши удары 1942 года они отразили. Ленинград деблокировать надо – значит немцы в "бутылочном горлышке" будут создавать оборону которые мы не провали ни в 1941 ни в 1942 году. В чем еще был негатив связанный с эвакуацией промышленности – мы не могли модернизировать наше вооружение. Нам хотя бы сохранить объемы выпуска. Танк Т-34 перестал быть королем поля боя среди танков уже весной 1942 года, после того, как немцы модернизировали свои танки и штурмовые орудия, и они получили длинноствольные пушки, которые позволили бить Т-34 с расстояния в полтора километра. А мы свой Т-34 смогли модернизировать только весной 1944 года, то есть почти 2 года мы воевали на танке, который пробивался всеми немецкими основными противотанковыми и танковыми пушками с дальних дистанций. При этом качество наших танков из-за развертывая производства на новом месте значительно упало, и в бою для работы экипажа они даже стали хуже, чем машины довоенного выпуска. Многие считают, что танк это броня и пушка – нет, танк это прежде всего экипаж. И если экипаж в бою плохо видит поле боя из-за плохого качества смотровых приборов, плохо слышит другие танки и командование из-за отсутствия раций или их низкого качества, или танк посылается в бой без разведки, потому что разведрота еще не прибыла, либо не имеет бронемашин, либо командир просто не успел провести разведку, доверившись данным полученным из вышестоящего штаба или от соседей, да еще и ваша танковая атака не прикрыта авиацией из-за того, что летчики порой уклоняются вступать с противником в бой, так как знают, что машины немцев быстрее, чем их собственные и в бою с ними шансов уцелеть не много, то скорее всего наша атака закончится очень плохо особенно для пехоты, потому что основной бой по занятию и удержанию территории ведет она.И именно поэтому немецкая оборона, которую не смогли подавить ввиду собственного малого количества стволов крупнокалиберной гаубичной артиллерии, зальет все поле боя пулеметным огнем (немецкая дивизия имела от 600 до 1100 пулеметов), а большое количество немецких гаубиц угробит всю пехоту, которая под этим пулеметным огнем залегла и вперед не идет ввиду того, что танки непосредственной поддержки пехоты уже выбиты. В 1943 году картина примерно такая же – Сталинград потряс немцев, но не сломал их. Танки "Тигр" и "Пантера" еще больше усилили позицию немцев на тактическом уровне на поле боя – согласно некоторым данным советский танкист ходил в атаку от 1 до 3 раз, после чего его подбивали, немецкий танкист имел такой показатель на уровне 11. Превосходство немцев в артиллерии осталось прежним, и здесь я хочу сказать не о количестве стволов на километр фронта, о котором любили вспоминать наши мемуаристы, а об организации боя и управлении огнем. Немцы имели дорогущие специализированные артиллерийские тягачи, которые таскали их гаубицы и мортиры калибра аж до 210-мм со скоростью до 50 км/ч. Это позволяло быстро менять позицию и быстро прибывать в нужное место где нужно было сосредоточить огонь и решить вопрос с наступающими. У нас, ввиду того, что СССР был бедной страной, таких тягачей было очень мало, и крупнокалиберная артиллерия использовала трактора и тягачи со скоростью до 20 км/ч. В итоге мы могли собрать на направлении удара 150-200 стволов, но двинуть их вперед за наступающими войсками и поддерживать их на протяжении всей операции качественным огнем крупнокалиберной артиллерии калибра 152-мм уже нет. Зная эту особенность нашей артиллерии, немцы успешно эвакуировали практически все свои плацдармы в 1943 году – под Демянском и Ржевом весной 1943 года и под Орлом в августе 1943 года. Они просто сделали промежуточные рубежи обороны чуть за пределами дальности нашей артиллерии, и когда наша артиллерия снималась с позиций, чтобы двинуться вперед, пехота без артиллерийской поддержки как раз подходила к промежуточному рубежу обороны, где попадала под контратаки и огонь уже немецкой артиллерии, останавливалась, несла потери, позволяя противнику решить все свои проблемы с эвакуацией. Все эти факторы также вели к большим потерям в личном составе в проводимых операциях. К 1944 году нам стало полегче в виду большей моторизации нашей армии за счет ленд-лиза, плюс союзники поставили нам хорошие пороха и взрывчатку, и это качественно усилило нашу артиллерию и по огневой мощи, и по маневру на боле боя. Ну и не будем забывать, что в 1943 году Люфтваффе стало перебазироваться в ПВО Рейха и для боев в Средиземноморье, что позволило нам поднять на более высокий организационный и качественный уровень свою авиацию, хотя если немцам было нужно, они и в 1944 году нам способны были устроить локальную бойню, как весной 1944 года под Яссами. Повторюсь еще раз "порядок бьет класс" - если у вас, как это закреплено во всех наставлениях и документах, штурмовая пехота и танковые войска блестяще взаимодействуют с массовой крупнокалиберной артиллерией, а авиация способна держать локальное превосходство на любом значимом для вас участке фронта, то вы, перемалывая в труху любых запрещенных в России азовцев*, айдаровцев*, игиловцев*, рейнджеров, морских котиков и прочие иностранные легионы, добьетесь на поле отличных результатов с нормальными/минимальными для себя потерями.Точно также и на фронте сейчас – авиация ВСУ банкрот, артиллерия полностью зависит от поставок западных союзников, мотивированного личного состава все меньше. Все это приводит к нашим успехам без больших потерь – понятно, что гибель даже одного нашего бойца это горе и неприемлемая потеря, но если говорить критериями войны, то все именно так.- После того, как были выбиты опытные части германской армии, на фронте стали говорить, что "немец уже не тот". Применима ли эта же формула к ВСУ?- Тут, скорее, интересно другое – буквально пару недель назад опять поднимался разговор о том, что Рада снизит мобилизационный возраст до 18-20 лет, и этого требуют западные партнеры.В чем нюанс – мужчина в этом возрасте уже вполне может для себя решить, готов он идти добровольцем и защищать свою страну или нет. То есть, все те, кому 18-20 лет и кто хотел, уже в ВСУ и воюют. Все остальные либо побегут, либо будут "бусифицированы" как ранее 30-ти, 40-ка и 50-ти летние – то есть они ничем по моральному духу и боевым качествам не будут отличаться от тех, кого "загребли", и кто уже воюет.Проблема это для нас – конечно, если будет больше солдат противника, это всегда проблема, которая затягивает окончание войны. Повлияет ли это на ситуацию на фронте? С учетом того, что сказал Белоусов о том, что ВС РФ только в 2024 году пополнилась на 427 тысяч человек, кардинально нет.Повторюсь еще раз, противник опасен так же, как вермахт был опасен до последнего дня войны. Напомню, что последний контрудар немцы нанесли в апреле 1945 года и добились серьезных результатов. И, казалось бы, выбомбленный союзниками и разгромленный нашими войсками на поле боя Третий рейх до последнего дня снабжал группировку в Курляндии, которая так и не была уничтожена. Имеют ли ВСУ проблемы, конечно и очень много. Значит ли этом, что противник посыпался – конечно же нет. Впереди очень много тяжелой работы для наших войск.- Способны ли ВСУ еще наступать? Некоторые говорят о Брянской области.- Если объявят мобилизацию молодежи и пополнят свои части, то да. Будет ли это наступление успешным - ответ нет, кардинально они ситуацию не переломят. Плюс вы же еще не забывайте, что наступления в приграничных областях сопряжены не только со встречными действиями наших военных, но еще и с кучей принятых решений и поступков со стороны наших гражданских чиновников. Снятия чиновников и уголовные дела в отношении чиновников и предпринимателей тому доказательства.Если бы гражданские власти вывезли весь "мирняк" из приграничных территорий Курской области, то ее бы уже давно освободили, просто сравняв с землей все населенные пункты и допинав то, что осталось бы от ВСУ нашей штурмовой пехотой, а теперь мы должны учитывать фактор наших мирных жителей, оставшихся в населенниках, занятых ВСУ – это очень осложняет планирование и проведение операций.Как известно недавно в отставку ушел начальник ДВКР генерал Юрьев - иронично, что генерал Юрьев возглавил ДВКР в 2018 году и в одном из интервью ТАСС рассказал, что СМЕРШ в свое время работал даже в Аляске, к сожалению, при самом Юрьеве СМЕРШ (ныне ДВКР) не смог отработать даже в Курской области.Любой операции всегда предшествует подготовка, и в том числе сбор разведданных о противнике, о территории и т.д. И уж будьте уверены ВСУ (в лице СБУ и ГУР) очень хорошо знали, насколько все позорно организовано с мирными гражданами и с обороной в Курской области, насколько там все прогнило и проворовалось – иначе они бы туда просто не полезли бы.Про гибель генерала Кириллова я говорить не хочу – низкий поклон за все, что он сделал для страны, и светлая память этому по настоящему великому человеку. Факт остается фактом – пощечина для наших спецслужб такая, что ее даже президент сглаживать не стал. Ответка здесь должна быть системная на уровне Судоплатов - Кузнецов - Эйтингон, а не на уровне Вадим Красиков.- Станет ли "Орешник" нашим чудо-оружием?- Я вам уже говорил - армия воюет, как система, и побеждает, как система. Только в совокупности с другими постоянно, качественно и массово действующими средствами "Орешник" может стать эффективным средством, которое помогает добиться результата.Помните, как было с ядерным оружием? Придумали "ядрену бомбу" и забыли, а точнее "забили" на общевойсковые правила боя. "Орешник" не значит сделали 10 тысяч штук и перестали учить пехоту штурмовым действиям.Если у нашего политического руководства будет воля к его использованию, будет хорошо. Если же мы им разок "тренировочно" прогремели, и никто не видел его в реальном действий, то всем будет плевать – Запад любит картинку. Не дадите картинку полноценного использования "Орешника", через время они начнут говорит, что Путин никогда не решится на полноценное использование "Орешника", как никогда не решится на применение ядерного оружия, поэтому и дальше будем гадить и снабжать ресурсами врагов России. Если уж в феврале 2022 года мы ударили первыми, то не мешало бы и дальше в других вопросах продолжать быть первыми.- Какие операции российской армии в 2024 году вы считаете наиболее значимыми с точки зрения влияния на ход военной кампании? Освобождение Авдеевки, бои на севере Харьковской области, ликвидация плацдарма ВСУ в Крынках, отражение наступления ВСУ в Курской области?- Для меня все события СВО значимы – Авдеевка, бесспорно, лидер. Также шикарная была задумка с ударом группировки Лапина на Харьковском направлении, жаль, конечно, что немного не дожали и перешли в "позиционку", но, с другой стороны, события в Курской области с точки зрения перемалывания резервов врага выровняли ситуацию, так что план все же реализуется.По моему мнению, немного поторопились с зачисткой плацдарма в Крынках, противнику не стало за что цепляться, и он растащил свою морскую пехоту по другим участкам фронта, где морпехи усиленно нам сопротивляются, а так могли бы и далее перебрасывать на лодочках живую силу с легким стрелковым оружием под ударами наших фпв-дронов, а наши "ланцеты" и дальше геноцидили бы украинскую арту на заранее известных позициях. Ну как вышло, так вышло. Сейчас мы входит в новый год с Великой Новоселкой, Курахово, Покровском, Часов Яром и т.д. и это все тоже важнейшие направления, за которыми мы будет следить, держа кулачки за наших ребят.- Эксперты с воодушевлением встретили новость о создании Войск беспилотных систем в России. А есть ли в этой организационной инициативе подводные камни? Не приведет ли это к излишней бюрократизации армии, дополнительным командным структурам, с которыми командирам на местах надо будет согласовывать свои действия? У Люфтваффе тоже было отдельное командование, мешало ли это немцам? А если пулеметчики захотят создать свои войска?- Ваше сравнение с пулеметчиками некорректно – пулемет это всего лишь разновидность стрелкового вооружения, а пулеметчик штатная должность начиная с мотострелкового отделения.БПЛА это как артиллерия – у нас в РККА были пехотные орудия – например, 76-мм "бобик", была противотанковая артиллерия, например, "сорокопятки", была дивизионная артиллерия, например, гаубицы 122мм (М-30), была артиллерия корпусного и армейского подчинения, например, 152мм (МЛ-20) ну и артиллерия большой мощности резерва ВГК – например Бр-5. И для каждой из них была разработана своя методика применения – но все виды работали на результат на поле боя.Вопрос БПЛА сложный ввиду того, что различных БПЛА также много, как и артиллерии. Зачем нужна отдельная структура – для обобщения опыта применения и разработки рекомендаций, методичек и принципов обучения специалистов. Но БПЛА, как и артиллерия, всегда должны быть в подчинении общевойскового командира, потому что в итоге именно пехота втыкает штык в освобожденную от врага землю.Я бюрократии боюсь только в одном – что командир подразделения БПЛА будет бояться потерять свои БПЛА больше, чем не выполнить поставленную общевойсковым командиром задачу. Если мы БПЛА на войне будем продолжать воспринимать как патроны в рожке автомата все будет норм.Что касается Люфтваффе, то они всегда починялись общевойсковому корпусному и армейскому руководству. Их нюансы были связаны со снабжением и экипировкой, но это же снабжение всегда было органично вкраплялось в армейское и проблем не было. "Пугалка" про воюющие рядом: танковую дивизию вермахта (которая подчиняется вермахту), танковую дивизию СС (которая подчинялась СС) и какую-нибудь парашютно-танковую дивизию "Герман Геринг" (соответственно подчиняющуюся Люфтваффе) и связанный с этим бардак – это глупость времен баек Суворова-Резуна. Их различия были в глубоком тылу на территории Рейха, а на поле боя всегда было единоначалие.- Главный вопрос. Станет ли 2025 год годом победы России в СВО?- Слишком много факторов с которыми нам предстоит столкнуться в начале года – каков будет уровень мобилизации в Украине, какой будет уровень военной и финансовой поддержки от Запада. Силы идти вперед у нас есть. Нам теперь надо со своим тылом разобраться. СБУ и ГУР нашли для себя необъятный рынок одноразовых дураков/террористов среди мигрантов, и либо мы с этим разберемся, например, закрыв на полгода полностью завоз всех видов мигрантов в страну и максимально просеяв и разобравшись с уже имеющимися, при этом изменив наше законодательство под реалии террористической составляющей на нашей территории, либо мы будем наблюдать снятие с должности очередного руководителя ДВКР.В защиту сотрудников ДВКР хочу сказать, что они работают в рамках действующего законодательства РФ и, если в этом законодательстве дыры, через которые лезет нежелательный элемент, то значит надо менять законодательство, создавая спецслужбам условия для успешных действий, а не просто констатируя их недостаточную работу. Здесь нужен системный подход – в свое время американцы устроили тотальный контроль за всеми японцами в США, обосновано опасаясь вреда от их деятельности.Безопасность США в те годы для американцев была важнее, чем чьи-то права или рабочие руки на стройках и заводах. Сейчас все более автоматизировано, и именно таких радикальных методов можно избежать, но менять наш "расслабленный" подход к вопросу мигрантов, на нечто более качественное, ответственное и радикальное нужно было еще вчера, не говоря уже про сегодня.*Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20230509/1045943703.html

https://ukraina.ru/20241226/1059972117.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, авдеевка, александр полищук, андрей белоусов, вооруженные силы украины, сбу, сс