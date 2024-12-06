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"Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации

"Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации - 06.12.2024 Украина.ру

"Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил в своем телеграм-канале, что выпустил в продажу куриные яйца "Президентские"

2024-12-06T12:35

2024-12-06T12:35

2024-12-06T12:54

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вооруженные силы украины

верховная рада

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"Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. К (отмечаемому 6 декабря) Дню ВСУ... запустили в продажу лимитированную партию яиц... Это те яйца, которых не хватает Зеленскому, чтобы демобилизовать военнослужащих, чтобы установить четкие сроки службы... Приятного аппетита, пан президент", - написал Гончаренко.Он уточнил, что таким образом указал на нерешительность Зеленского по отношению к проблеме.В публикации утверждается, что "Президентские" можно приобрести во всех крупнейших украинских супермаркетах. На "авторских" упаковках тиражом в 1 тысячу штук изображен Зеленский на велосипеде и с сувенирной булавой в правой руке. Там же размещен текст о том, что продукт "не содержит ГМО и политической воли".В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из него, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее об обстановке в стране - в материале Повышение налогов, длительный блэкаут и отмена брони от мобилизации. Что ожидает украинцев в декабре на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада