https://ukraina.ru/20241206/1059464472.html
"Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации
"Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации - 06.12.2024 Украина.ру
"Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил в своем телеграм-канале, что выпустил в продажу куриные яйца "Президентские"
2024-12-06T12:35
2024-12-06T12:35
2024-12-06T12:54
новости
украина
владимир зеленский
россия
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_da2095bd87904a2e6a4070677f2ee06e.jpg
"Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. К (отмечаемому 6 декабря) Дню ВСУ... запустили в продажу лимитированную партию яиц... Это те яйца, которых не хватает Зеленскому, чтобы демобилизовать военнослужащих, чтобы установить четкие сроки службы... Приятного аппетита, пан президент", - написал Гончаренко.Он уточнил, что таким образом указал на нерешительность Зеленского по отношению к проблеме.В публикации утверждается, что "Президентские" можно приобрести во всех крупнейших украинских супермаркетах. На "авторских" упаковках тиражом в 1 тысячу штук изображен Зеленский на велосипеде и с сувенирной булавой в правой руке. Там же размещен текст о том, что продукт "не содержит ГМО и политической воли".В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из него, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее об обстановке в стране - в материале Повышение налогов, длительный блэкаут и отмена брони от мобилизации. Что ожидает украинцев в декабре на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa7edf8fc12ddf0b24826d962bf0f6bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
"Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации
12:35 06.12.2024 (обновлено: 12:54 06.12.2024)
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщил в своем телеграм-канале, что выпустил в продажу куриные яйца "Президентские"
"Яйца Зеленского нашлись. Правда, не там, где они действительно нужны. К (отмечаемому 6 декабря) Дню ВСУ... запустили в продажу лимитированную партию яиц... Это те яйца, которых не хватает Зеленскому, чтобы демобилизовать военнослужащих, чтобы установить четкие сроки службы... Приятного аппетита, пан президент", - написал Гончаренко.
Он уточнил, что таким образом указал на нерешительность Зеленского по отношению к проблеме.
В публикации утверждается, что "Президентские" можно приобрести во всех крупнейших украинских супермаркетах. На "авторских" упаковках тиражом в 1 тысячу штук изображен Зеленский на велосипеде и с сувенирной булавой в правой руке. Там же размещен текст о том, что продукт "не содержит ГМО и политической воли".
В мае на Украине
вступил в силу закон об усилении мобилизации. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из него, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.