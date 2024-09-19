https://ukraina.ru/20240919/1057548319.html

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Одарченко сбежал с Украины, его объявили в розыск

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Одарченко сбежал с Украины, его объявили в розыск - 19.09.2024 Украина.ру

Подозреваемый во взяточничестве нардеп Одарченко сбежал с Украины, его объявили в розыск

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила в розыск не явившегося в суд депутата Верховной Рады Андрея Одарченко, подозреваемого в подкупе чиновника министерства восстановления

2024-09-19T11:51

2024-09-19T11:51

2024-09-19T11:51

новости

украина

мустафа найем

закарпатская область

сап

высший антикоррупционный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/16/1051254117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2dcd00ad192a33e7c6dc9f9abd3f91da.jpg

Фамилию парламентария не уточнили, но из деталей дела ясно, что речь идет об Одарченко.Накануне Одарченко должны были допросить в суде по делу о коррупции. Но он не явился в Высший антикоррупционный суд и не сообщил прокурору о причинах неявки, сторона защиты также не располагала соответствующей информацией.Суд распорядился принудительно доставить Одарченко на следующее судебное заседание, запланированное на четверг.При этом по информации САП, Одарченко выехал за пределы украинской территории через Закарпатскую область. В этом регионе депутат поддерживал связь с экс-главой администрации Виктором Микитой.Осенью 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Одарченко в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема. Депутата арестовали. По версии САП, депутат попросил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. Депутат предложил госслужащему сумму в размере 0,39 биткоина. Тогда это было эквивалентно 10 тысячам долларов.В ноябре Одарченко освободили из-под стражи после уплаты залога в 15 млн гривен (более 416 тысяч долларов). Одарченко исключили из пропрезидентской партии "Слуга народа".Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрукв своем телеграм-канале удивился, что Одарченко объявили в государственный и международный розыск.Подробнее об аресте Одерченко - в материале "Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента на сайте Украина.ру.

украина

закарпатская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мустафа найем, закарпатская область, сап, высший антикоррупционный суд