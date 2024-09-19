Подозреваемый во взяточничестве нардеп Одарченко сбежал с Украины, его объявили в розыск
украинский народный депутата Андрей Одарченко
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины объявила в розыск не явившегося в суд депутата Верховной Рады Андрея Одарченко, подозреваемого в подкупе чиновника министерства восстановления
Фамилию парламентария не уточнили, но из деталей дела ясно, что речь идет об Одарченко.
Накануне Одарченко должны были допросить в суде по делу о коррупции. Но он не явился в Высший антикоррупционный суд и не сообщил прокурору о причинах неявки, сторона защиты также не располагала соответствующей информацией.
Суд распорядился принудительно доставить Одарченко на следующее судебное заседание, запланированное на четверг.
При этом по информации САП, Одарченко выехал за пределы украинской территории через Закарпатскую область. В этом регионе депутат поддерживал связь с экс-главой администрации Виктором Микитой.
Осенью 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Одарченко в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема. Депутата арестовали. По версии САП, депутат попросил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, в котором Одарченко занимает должность ректора. Депутат предложил госслужащему сумму в размере 0,39 биткоина. Тогда это было эквивалентно 10 тысячам долларов.
В ноябре Одарченко освободили из-под стражи после уплаты залога в 15 млн гривен (более 416 тысяч долларов). Одарченко исключили из пропрезидентской партии "Слуга народа".
Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрукв своем телеграм-канале удивился, что Одарченко объявили в государственный и международный розыск.
"Я, если честно, вообще не понял?!Почему не было собрания СНБО?Почему не выступил генпрокурор Украины?Почему нет никакой реакции праворадикалов?Да уж … не дорабатываете!", - сыронизировал он.
Подробнее об аресте Одерченко - в материале "Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента на сайте Украина.ру.